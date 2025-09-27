Emotivan povratak: Romain Grosjean vraća se u F1 bolid pet godina nakon teške nesreće

Francuski vozač će na stazi Mugello prvi put nakon stravične nesreće u Bahrainu 2020. godine voziti bolid Formule 1 i to u sklopu testiranja za svoju bivšu momčad Haas, gdje je proveo pet sezona

Autonet.hr subota, 27. rujna 2025. u 05:30
📷 Formula 1
Formula 1

Romain Grosjean u petak će na stazi Mugello po prvi put sjesti za upravljač bolida Formule 1 nakon dramatične nesreće na Velikoj nagradi Bahraina 2020. godine. Francuz će voziti Haasov bolid iz 2023. godine, model VF-23, u sklopu programa testiranja prethodnih generacija bolida. Ovaj povratak u F1 okruženje, gotovo pet godina nakon incidenta koji mu je prekinuo karijeru, bit će vrlo emotivan, priznao je za službene stranice Formule 1.

Ponovno u Haasu

Prije gotovo pet godina Grosjeanov bolid planuo je nakon što se u prvom krugu utrke u Bahrainu zabio u zaštitnu ogradu, a on je tom prilikom zadobio teške opekline na obje ruke. Bila je to njegova 179. i ujedno posljednja utrka u Formuli 1. Nakon oporavka, karijeru je nastavio u američkoj seriji IndyCar, gdje je tijekom četiri sezone zabilježio šest pobjedničkih postolja i tri pole positiona.  

Ovaj će test odraditi na poziv momčadi Haas, za koju je vozio pet sezona, od 2016. do 2020. godine. Posebnu simboliku ovom povratku daje činjenica da će mu trkaći inženjer na testu biti Ayao Komatsu, sadašnji šef momčadi, koji je tu ulogu imao dok su zajedno radili u Lotusu.

Romain Grosjean i posebna kaciga
Romain Grosjean i posebna kaciga

Francuski vozač nije krio emocije zbog prilike koja mu se pružila: "Nevjerojatno sam zahvalan Geneu Haasu i Ayau Komatsuu što su me pozvali. Reći da sam uzbuđen bio bi podcjenjivanje. Ne mogu vjerovati da je prošlo gotovo pet godina, ali vratiti se i imati ovu priliku sa svojom starom momčadi zaista je nešto posebno".

Uz emotivnu stranu povratka, Grosjean je naglasio kako se raduje što će biti od koristi momčadi u njihovom razvojnom programu. Za kraj je otkrio i jedan osobni detalj: "Moja su djeca dizajnirala kacigu za moju posljednju utrku u Abu Dhabiju 2020. godine. U petak ću je napokon moći isprobati u bolidu Formule 1."



