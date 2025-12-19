FIA i Formula 1 predstavili sve detalje tehničkog pravilnika i žargona za sljedeću sezonu

Formula 1 priprema se za najveću promjenu pravila u više od desetljeća, koja će stupiti na snagu 2026. godine. Novi tehnički pravilnik, na snazi od sljedeće sezone, fokusiran je na stvaranje agilnijih i lakših bolida, a samim time, nadaju se u krovnoj organizaciji FIA-i, utrkivanje će biti uzbudljivije i nepredvidljivije. Osim o tehničkim karakteristikama bolida, izvedba i rezultati ovisit će više o vozaču i taktikama, dok će momčadi imati više strateških opcija unutar same utrke nego dosad, a vozači nove funkcije bolida kojima će moći sami upravljati po želji.

Bolidi će prije svega biti kraći i uži (za 100 mm), s 200 mm manjim međuosovinskim razmakom, što bi trebalo omogućiti bolje ponašanje u zavojima i lakše pretjecanje na uskim dijelovima staze. Uz uže Pirellijeve 18-inčne gume i uklanjanje lukova iznad prednjih kotača, cilj je smanjiti otpor zraka i ukupnu masu vozila, dok će ravnija podnica, s većim difuzorima i lišena dugih Venturijevih tunela, omogućiti širi spektar postavki bolida prilagođenih različitim stilovima vožnje. Potonjom promjenom sila potiska (downforce), na koju su se uvelike oslanjali bolidi proteklih godina, smanjuje se za oko 30%.

Kako bi se kompenzirao nedostatak sile generirane pod bolidom, uvodi se jedna od najznačajnijih inovacija za novo doba Formule 1 – uvođenje aktivne aerodinamike. Bolidi će moći prilagođavati kutove prednjeg i stražnjeg krila ovisno o dijelu staze na kojem se nalaze. U zavojima će se koristiti standardni položaj za maksimalno prianjanje, dok će na ravninama vozači aktivirati sustav niskog otpora (low-drag mode). Time se ukida DRS u dosadašnjem obliku, jer će otvaranje krila biti dostupno svim vozačima u svakom krugu na predviđenim dionicama, bez obzira na razmak između bolida.

Nove taktike utrkivanja

Iako se klasični DRS povlači, strateška borba postaje složenija uvođenjem "Overtake Modea". Taj sustav za pretjecanje bit će dostupan vozaču koji se nalazi unutar jedne sekunde iza suparnika (kao DRS dosad), no neće mu davati aerodinamičku već energetsku prednost. Pritiskom na Overtake tipku pogon dobiva pristup dodatnoj električnoj energiji za pretjecanje. Dodatno, vozači će na raspolaganju imati i tzv. "Boost" gumb, koji se može koristiti i za napad i za obranu, ovisno o preostaloj energiji u bateriji, na bilo kojem dijelu staze. Vozači će također imati izravnu kontrolu nad procesom punjenja baterije ("Recharge"), birajući između različitih načina rada u suradnji sa svojim inženjerima.

Pogonske jedinice doživjet će potpuni redizajn, s omjerom snage od približno 50:50 između motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora. Iako 1,6-litreni V6 turbo hibrid ostaje kao i dosad, snaga električnog motora će se utrostručiti, dok će sustav za oporavak energije (ERS) moći regenerirati dvostruko više energije po krugu. Iz upotrebe se povlači skupi i kompleksni MGU-H sustav, što je, uz veću cestovnu relevantnost nove tehnologije, privuklo proizvođače poput Audija, Forda (uz Red Bull) te General Motorsa (od 2029.), dok se Honda od sljedeće godine službeno vraća u natjecanje, želeći iskoristiti "reset" tehničkih pravila.

Održivost i sigurnost

Prvi put u povijesti, bolidi Formule 1 koristit će isključivo napredna održiva goriva dobivena iz izvora poput hvatanja ugljika, komunalnog otpada i neprehrambene biomase. Goriva tog tipa već su testirana u serijama F2 i F3, a moraju zadovoljiti stroge neovisne certifikate o održivosti. Ovakav pristup usklađen je s ambicijom sporta da ostane tehnološki predvodnik, uz istovremeno smanjenje ekološkog otiska, što je također bio ključni faktor u privlačenju novih momčadi.

Sigurnosni standardi bit će dodatno postroženi kroz rigoroznije testove preživljavanja. Zaštitni luk (roll hoop) bit će ojačan da izdrži 23% veće opterećenje. Također, prednja struktura za ublažavanje udara dizajnirana je tako da se odvaja u dvije faze, pružajući bolju zaštitu u nesrećama s višestrukim udarima. Nova pravila plod su suradnje FIA-e, momčadi i vlasnika komercijalnih prava, s ciljem stvaranja natjecanja koje je istovremeno brže, sigurnije i taktički zahtjevnije za same vozače.

Uz tehnički pravilnik FIA i Formula 1 objavile su svoje rendere, nastale na temelju tehničkih opisa, koji prikazuju okvirni izgled bolida za sezonu 2026. Kako će izgledati pravi bolidi, vidjet ćemo već početkom godine, kad ih momčadi počnu predstavljati. Prva utrka nove sezone na rasporedu je već prvog vikenda ožujka sljedeće godine.

Detaljnije o novom žargonu

Taktički napad: Overtake Mode

Potpuna novost u 2026. godini je "Overtake Mode", pomoć u performansama dizajnirana isključivo za poticanje pretjecanja. Ovaj način rada postaje dostupan vozaču samo u situacijama kada je unutar jedne sekunde zaostatka za bolidom ispred na točki detekcije, koja se nominalno nalazi u posljednjem zavoju. Aktivacijom ovog sustava, vozač dobiva mogućnost regeneracije dodatnih 0,5 MJ energije. Primjena ovog sustava bit će najučinkovitija na dugim pravcima, gdje dodatna energija omogućuje održavanje maksimalne brzine kroz dulji vremenski period, što izravno olakšava smanjivanje razmaka i u konačnici pretjecanje.

Upravljanje snagom: Boost

Tipka "Boost" predstavlja evoluciju dosadašnjih sustava raspodjele energije. Vozači će imati mogućnost pritisnuti gumb u bilo kojem trenutku tijekom kruga kako bi aktivirali pohranjenu energiju. Taj pritisak mijenja postavke pogonske jedinice, vraćajući je na maksimalnu snagu ili aktivirajući specifični profil koji je tim prilagodio svojim strateškim potrebama. Teoretski, ovaj sustav služi i za napad i za obranu. Dostupna se snaga može iskoristiti odjednom ili rasporediti kroz cijeli krug, ovisno o taktici.

Obnova energije: Recharge

Proces punjenja baterije, poznat kao "Recharge", bit će uvelike automatiziran. Bolidi će prikupljati energiju tijekom kočenja, pri djelomičnom pritisku gasa ili u fazi "super clippinga" – prikupljanja energije na kraju ravnine dok je motor još pod punim opterećenjem. Učinkovitost ovog procesa ovisit će o profilu staze i regulacijskim ograničenjima za određeni krug. Jedini aspekt obnove energije koji će biti pod izravnom kontrolom vozača je regeneracija energije u fazi otpuštanja gasa prije ulaska u zavoj. Međutim, takav potez nosi taktički rizik jer će njegovo korištenje automatski deaktivirati aktivne aerodinamičke sustave. Nasuprot tome, tijekom "super clippinga" pod punim gasom, sustavi aktivne aerodinamike ostaju aktivni.

Dinamična krila: Active Aero

Najveća vizualna i tehnička promjena dolazi u obliku aktivne aerodinamike, sustava koji će dinamički mijenjati kutove prednjeg i stražnjeg krila na stazi. U zavojima će krilca biti u "zatvorenom" položaju kako bi osigurala potreban potisak, dok će se na pravcima prebacivati u "otvoreni" položaj, čime se drastično smanjuje otpor zraka i povećava maksimalna brzina bolida. Vozači će ručno otvarati krila u predviđenim zonama, koje će biti brojnije nego u slučaju DRS-a. Sustav će se automatski gasiti pri kočenju ili otpuštanju gasa, a po prvi put se uvode i zone s automatskim isključivanjem na temelju udaljenosti unutar kruga, kako bi se spriječilo opasno korištenje otvorenih krila u nepredviđenim zavojima.