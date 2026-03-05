Fijasko i prije početka F1 sezone: Aston Martin priznao da im bolidi ne valjaju

Iz momčadi Aston Martina su, uoči održavanja prve utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1, priznali da značajno zaostaju za konkurencijom te da neće moći završiti VN Australije

Autonet.hr četvrtak, 5. ožujka 2026. u 10:50
📷 Aston Martin Aramco F1 Team
Aston Martin Aramco F1 Team

Ovoga se vikenda održava prva utrka dugo očekivane nove sezone Formule 1, u kojoj će dominirati pitanja tehničke prirode, uslijed najveće promjene tehničkog pravilnika u povijesti sporta. Utrkama će vladati oni koji su se najbolje prilagodili na sve te promjene i izradili brze, ali prije svega pouzdane bolide – a kako se sada čini, Aston Martin nije među njima.

Kobne vibracije motora

Pod vodstvom novog direktora momčadi i legendarnog dizajnera Adriana Neweya, razvili su bolid s nizom zanimljivih aerodinamičkih rješenja, no partnerstvo s proizvođačem pogonskih jedinica, Hondom, nije se za sada pokazalo uspješnim. Naime, na konferenciji za medije koju su Newey i Koji Watanabe iz Honde održali prošle noći, nekoliko dana uoči Velike nagrade Australije, objelodanjeno je da vibracije iz motora uništavaju kako bolid tako i vozače.

Situacija je toliko ozbiljna da su u prvim testiranjima vibracije Hondine pogonske jedinice "razdrmale" baterijski sklop, zbog njih su s bolida otpadali dijelovi poput retrovizora ili stražnjih svjetlosnih modula, a uslijed svega toga procjenjuje se da je bolid AMR26 od konkurencije trenutačno sporiji astronomskih četiri sekunde po krugu. Zbog toga se uoči prve utrke sezone ne nadaju iole dobrom rezultatu, pa je najavljeno da će njihovi bolidi završiti utrku daleko prije njezinog kraja.

Prema novim informacijama, Fernando Alonso izjavio je da ne može uz takve vibracije odvesti više od 25 krugova, izrazivši bojazan za vlastito zdravlje i trajno oštećenje živaca u prstima, dok je Lance Stroll mišljenja da neće izdržati više od 15 krugova. Dakle, vrlo je vjerojatno da će Aston Martinovi bolidi nastupiti u kvalifikacijama tek kako bi zadovoljili pravilo od 107% vremena u odnosu na ostale bolide i tako zaslužili start utrke. Nakon toga, sa smanjenom će snagom pogona odraditi nekoliko krugova na začelju i potom se vratiti u boks.

Potpuni fijasko bit će izbjegnut tek ako podatke s utrke, kako najavljuju, iskoriste za uspješno stabiliziranje vibracija za naredne vikende. U suprotnom, sva aerodinamička i inženjerska "magija" koju je u momčad donio Newey mogla bi se lako rastresti u ritmu 6-cilindričnog Hondinog pogonskog sklopa.

