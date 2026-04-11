Formula 1 pokušava popraviti svoj veliki hibridni problem za 2026. godinu

Nova hibridna pravila u Formuli 1 stvorila su opasne razlike u brzinama i uništila čar kvalifikacija. FIA i momčadi hitno traže rješenja kako bi spasili sezonu i zadržali duh sporta

Autonet.hr subota, 11. travnja 2026. u 13:10
📷 Foto: Unsplash
Formula 1trenutno se nalazi u neočekivanoj stanci. Zbog rata na Bliskom istoku, utrke koje su se trebale održati u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji su otkazane, dajući timovima dragocjeno vrijeme za daljnji razvoj bolida. Za momčadi poput Aston Martina, Cadillaca i Williamsa, ovo je dobrodošao predah i prilika da uhvate priključak sa sredinom poretka. Čak i Mercedes, koji je i ove godine jasan favorit za naslov, ima na čemu raditi ako želi prestati gubiti pozicije na startu ili lakše pretjecati bolide u gužvi.

Iako će mehaničari i inženjeri biti zaposleni, tehnički predstavnici svih momčadi sastaju se s FIA-om kako bi pokušali riješiti probleme koji su nastali kao izravna posljedica novih tehničkih pravila.

Što donose novi hibridi?

Od početka ove godine, bolidi Formule 1 koriste nove hibridne pogonske jedinice. U srcu sustava je 1,6-litreni V6 turbo motor koji radi na ugljično neutralnom gorivu i razvija 400 kW (536 KS). Njemu je pridružen električni motor-generator (MGU) koji isporučuje do 350 kW (469 KS), sve dok u baterijskom paketu kapaciteta četiri megadžula (1,1 kWh) ima energije. To je baterija veličine otprilike kao u Toyoti Prius, no u F1 bolidu pri punoj snazi isprazni se za nešto više od 11 sekundi.

Pravila zapravo dopuštaju da se po krugu iskoristi više energije nego što baterija može pohraniti - na posljednjoj utrci u Japanu limit je bio osam megadžula. To znači da vozači, slično kao u Formuli E, moraju regenerirati energiju kočenjem kako bi napunili bateriju. Međutim, većina F1 staza nema dovoljno zona snažnog kočenja da bi se prikupila sva potrebna energija. U Japanu su bolidi mogli regenerirati oko 3,7 MJ. Zbog toga se baterija mora puniti i pomoću V6 motora, čak i dok vozač drži papučicu gasa do kraja. Ta se metoda naziva "super clipping" i dok je aktivna, snaga na kotačima je značajno smanjena. Kako bi se to ograničilo, sustav može povlačiti najviše 200 kW iz motora za punjenje, ostavljajući preostalih 200 kW (268 KS) za pogon.

Rezultat je da F1 bolid ponekad ima 750 kW (1005 KS), ponekad 400 kW, a ponekad samo 200 kW. Problem je što se te promjene snage događaju na svih 22 bolida na stazi, ali na potpuno nekoordiniran način, jer softver samostalno odlučuje kada će i koliko energije koristiti ili prikupljati.

U čemu je točno problem?

Nova pravila o motorima stvorena su kako bi privukla više proizvođača automobila u sport, i u tome su uspjela: Audi i Cadillac su se pridružili, a Honda se vratila. No, kako je opisano, nova formula znači da su bolidi tijekom kruga "gladni" energije, što je posebno izraženo u kvalifikacijama gdje je cilj voziti na apsolutnom limitu. Kako smo vidjeli u Japanu, to je praktički neutraliziralo sve brze zavoje Formule 1. Vozači su prisiljeni na takozvani "lift and coast" - puštanje gasa puno prije točke kočenja - kako bi uštedjeli energiju za druge dijelove staze. Gledati bolide kako "štede" kroz legendarni zavoj 130R u Suzuki demoraliziralo je gotovo svakog obožavatelja. Vozačima je još gore, Lando Norris iz McLarena opisao je takav način vožnje kao nešto što "ubija dušu".

Tijekom utrka, veći problem je recept za opasne razlike u brzini. Ako jedan bolid ima punu bateriju i raspolaže sa 750 kW, a drugi iza njega je potrošio svoju i ima samo 400 kW, stvara se razlika u brzini i do 70 km/h. To smo vidjeli u Japanu kada je usporavanje Franca Colapinta u Alpineu dovelo do teškog sudara Olivera Bearmana u Haasu. Osim toga, sustav može iznenada isporučiti vozaču više snage nego što je očekivao, što dovodi do "slučajnih" i nekontroliranih pretjecanja.

Temeljno načelo Formule 1, desetljećima zapisano u pravilima, jest da isključivo vozač mora kontrolirati bolid. Zbog toga nema kontrole proklizavanja, kontrole stabilnosti ni ABS-a. Stoga je jasno zašto mnogi imaju problem s time da softver sada odlučuje koliko snage će se prenijeti na kotače.

Kako riješiti situaciju?

Čak i najveći optimisti su nakon Suzuke shvatili da sport mora nešto poduzeti. FIA je organizirala sastanak s timovima, nakon kojeg je objavljeno priopćenje - "Postignut je opći dogovor da, iako su dosadašnji događaji pružili uzbudljivo utrkivanje, postoji predanost prilagodbi određenih aspekata propisa u području upravljanja energijom."

Tijekom sljedeća dva tjedna, različiti odjeli FIA-e raspravljat će o tome koje tehničke i sportske propise treba izmijeniti. Dok bi veća baterija riješila problem, za nju jednostavno nema mjesta u prenapučenim šasijama bez značajnog redizajna. Jedno od mogućih rješenja je ograničiti snagu koju MGU može isporučiti u kvalifikacijama na 200 kW. To bi omogućilo vozačima da duže drže puni gas. Druga ideja je povećati količinu energije koja se može prikupiti "super clippingom" s 200 kW na 350 kW. Iako bi to trenutno još više usporilo bolid, baterija bi se punila brže, pa bi i sama faza prikupljanja trajala kraće.

Među ostalim prijedlozima spominje se i dopuštanje vozačima da koriste aerodinamičku konfiguraciju za ravnine bilo gdje na stazi, a ne samo u definiranim DRS zonama, te da im se da veća kontrola nad radom pogonske jedinice iz kokpita.

Formula 1 se vraća utrkama od prvog do trećeg svibnja u Miamiju, a do tada se svi nadaju da će barem dio rješenja biti definiran. 

 

