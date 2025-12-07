Lando Norris prekinuo dominaciju Verstappena i osvojio prvi naslov prvaka Formule 1

Nakon 23 uzbudljive utrke, nebrojenih preokreta i borbi kotač uz kotač, sezona Formule 1 2025. godine svela se na posljednjih 58 krugova pod reflektorima staze Yas Marina. Trojica vozača – Lando Norris, Max Verstappen i Oscar Piastri – ušla su u Veliku nagradu Abu Dhabija s prilikom za osvajanje najprestižnije titule u motorsportu. Za Landa Norrisa, lidera prvenstva, matematika je bila jasna: završetak na pobjedničkom postolju jamčio mu je krunu, neovisno o ishodu njegovih rivala. U utrci koja je testirala strategiju, vještinu i, iznad svega, živce, 26-godišnji Britanac isporučio je upravo to, prekinuvši četverogodišnju vladavinu Maxa Verstappena i upisavši svoje ime među legende sporta.

Kalkuliranom vožnja do povijesnog uspjeha

Utrka je započela s maksimalnom tenzijom. Max Verstappen, startajući s pole pozicije, odlučno je zatvorio put Norrisu na prilasku prvom zavoju i zadržao vodstvo. Međutim, ključni trenutak dogodio se već u prvom krugu, kada je Norrisov timski kolega, Oscar Piastri, izveo jedan od poteza sezone. Na tvrđoj komponenti guma, Australac je hrabro napao Norrisa s vanjske strane u brzom devetom zavoju i preuzeo drugo mjesto. Taj je potez odmah stavio Norrisa pod izravan pritisak Charlesa Leclerca u Ferrariju, koji ga je u stopu pratio tijekom cijelog prvog dijela utrke, držeći se unutar DRS sekunde. Iako je pritisak bio golem, Norris je uspio zadržati prisebnost i stvoriti minimalnu prednost prije prvih ulazaka u boks.

McLaren se odlučio na rani ulazak za Norrisa u 16. krugu, kako bi se obranio od Leclercove strategije ranijeg ulaska u boks. Britanac se vratio na stazu iza nekoliko vozača na drugačijoj strategiji, što je predstavljalo novi izazov. No, Norris je pokazao šampionsku odlučnost, brzo pretekavši Kimija Antonellija, a zatim u istom zavoju i Lancea Strolla i Liama Lawsona. Ipak, najveći test njegovih živaca uslijedio je u borbi s Yukijem Tsunodom. Vozač Red Bulla, s jasnom namjerom da pomogne timskom kolegi Verstappenu, agresivno je vijugao na pravcu, gotovo izguravši Norrisa sa staze. "Klasično Red Bullovo sranje", bio je komentar Norrisovog inženjera preko radija. Suci su reagirali i kaznili Tsunodu s pet sekundi, dok je Norris prošao bez sankcija i nastavio svoj put. Jednom kada se oslobodio prometa, utrka je za njega ušla u mirniju fazu. McLaren je savršeno pokrio Leclercovu strategiju drugog zaustavljanja, osiguravši Norrisu dovoljno prostora da mirno privede utrku kraju na trećem mjestu – poziciji koja mu je donijela sve.

Kraj jedne ere i McLarenov povratak na vrh

Dok je Max Verstappen suvereno odvozio do svoje osme pobjede u sezoni, a Oscar Piastri potvrdio fantastičnu godinu drugim mjestom, sve su oči bile uprte u Landa Norrisa koji je prelaskom ciljne linije postao 11. britanski svjetski prvak u povijesti, prvi nakon Lewisa Hamiltona 2020. godine. Ovo je ujedno i prva vozačka titula za McLaren još od Hamiltonove 2008. godine, čime je slavna momčad iz Wokinga zaokružila povijesnu sezonu u kojoj je ranije osigurala i konstruktorski naslov. Na kraju, prvenstvo je odlučeno s minimalnom razlikom od samo dva boda – Norris je sezonu završio s 423 boda, a Verstappen s 421.

Emocije su bile opipljive. "Nisam dugo plakao! Nisam mislio da hoću, ali jesam," rekao je Norris preko timskog radija, zahvaljujući timu, roditeljima i svima koji su ga podržavali od početka. "Sada znam kako se Max osjeća! Želim čestitati Maxu i Oscaru, mojim najvećim konkurentima cijele sezone. Bilo je zadovoljstvo utrkivati se protiv obojice." Njegov uspjeh označava kulminaciju dugogodišnjeg rada i talenta koji je napokon okrunjen najvećom nagradom u svijetu utrka. Iza vodećih, Charles Leclerc završio je kao četvrti, George Russell peti, dok je Lewis Hamilton svoju tešku prvu sezonu s Ferrarijem zaključio osmim mjestom nakon starta sa 16. pozicije.

Spuštanjem zastave u Abu Dhabiju okončana je sezona 2025. i jedna era tehničkih pravila u Formuli 1. Sport sada ulazi u zimsku pauzu, nakon koje slijedi potpuna revolucija s novim bolidima i pogonskim jedinicama za 2026. godinu. No, prije nego što se okrenemo budućnosti, svijet motorsporta slavit će svog novog prvaka – Landa Norrisa.