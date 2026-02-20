Mercedesov motor za nove F1 bolide (zasad) izdržao FIA-inu provjeru kompresijskog omjera

Iako su suparnički timovi sumnjali u iskorištavanje "rupa" u novim pravilima za ovu sezonu, FIA je nakon detaljnih mjerenja na povišenim temperaturama potvrdila ispravnost Mercedesova motora

U jeku priprema za novu sezonu, ali i novu eru Formule 1, koja na scenu stupa ove godine, krovna svjetska automobilistička organizacija FIA provela je stroge provjere nad Mercedesovim pogonskim jedinicama. Pitanje legalnosti novog motora M17 E Performance postalo je središnja tema kuloara nakon što su konkurentski timovi, predvođeni Ferrarijem i Red Bullom, izrazili sumnju u regularnost Mercedesovih pogonskih jedinica za nove bolide, koje koristi njihova momčad, ali i McLaren, Alpine i Williams.

"Vrući trik" Mercedesa

Ključno je pritom bilo pitanje propisanog kompresijskog omjera u cilindrima. Prema novim tehničkim propisima, taj omjer je ograničen na 16:1, no rivali su sumnjali da je Mercedes pronašao način kako taj limit zaobići u radnim uvjetima. Glavni predmet spora bila je sumnja da Mercedesov motor zadovoljava propisani omjer samo pri ambijentalnoj temperaturi (kako pravilnik izričito i nalaže), dok tijekom rada, uslijed termičkih širenja i specifičnog dizajna cilindara, taj omjer raste na 18:1.

To bi njemačkom proizvođaču donijelo značajnu prednost, koja se procjenjuje na oko 10 do 15 konjskih snaga, odnosno prednost od otprilike tri desetinke sekunde po krugu. Rivali su tvrdili da takvo rješenje krši duh pravila, čak i ako formalno prolazi standardne testove.

Mjerenje u radnim uvjetima

Kako bi se stalo na kraj špekulacijama, FIA je provela specifičan test Mercedesovog motora u toplim uvjetima. Prema izvještajima, pogonska jedinica je zagrijana na 115°C, a zatim rastavljena i mjerena pri temperaturi od 75°C. Rezultati su pokazali da je motor i u tim uvjetima zadržao propisani kompresijski omjer od 16:1, čime je potvrđena njegova potpuna tehnička ispravnost prema trenutačno važećim protokolima mjerenja.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Ova potvrda dolazi u kritičnom trenutku, neposredno prije službene homologacije motora zakazane za 1. ožujka. Mercedesov šef Toto Wolff oštro je odbacio sve optužbe, ističući da je tim od samog početka bio u stalnoj komunikaciji s FIA-om te da je dizajn motora u potpunosti usklađen s napisanim pravilima. Poručio je konkurentima i da se fokusiraju na vlastiti razvoj, umjesto na pokušaje osporavanja tuđih inovacija.

Termodinamika donosi prednost Glavnu ulogu u Mercedesovom "triku" igraju klipnjače i klipovi. Smatra se da Mercedes koristi klipnjače izrađene od nehrđajućeg čelika s visokim udjelom kroma i nikla, koji ima visok koeficijent toplinskog širenja. Dok se motor zagrijava, te se komponente izdužuju unutar bloka motora, koji je pak izrađen od legure s manjim koeficijentom ekspanzije. Time se smanjuje volumen komore za izgaranje u gornjoj mrtvoj točki klipa, što izravno podiže omjer kompresije iznad dopuštene granice od 16:1. Čak i djelić milimetra ekspanzije značajno bi promijenio kompresijski omjer. Osim metalurškog pristupa, pojavile su se i teorije o dodatnim mikrosustavima unutar samog cilindra. Neki izvori sugeriraju postojanje malenih kanala ili "džepova", volumena oko jednog kubičnog centimetra, smještenoga blizu svjećice. Pri statičkom testu ti su kanali otvoreni i doprinose ukupnom volumenu, održavajući kompresijski omjer unutar pravila. Međutim, pri radnim temperaturama i visokim tlakovima, ti se kanali navodno zatvaraju, čime se efektivno smanjuje prostor u cilindru i drastično povećava kompresija tijekom izgaranja.

Politički pritisci ostaju

Unatoč ovoj pobjedi Mercedesa, situacija ostaje napeta. Ferrari, Audi i Honda navodno su poslali otvoreno pismo FIA-i, zahtijevajući promjenu procedure mjerenja kako bi se ubuduće izbjegle bilo kakve nejasnoće. Postoji stoga mogućnost da će u budućnosti biti uvedene nove tehničke direktive koje bi preciznije definirale kako se kompresijski omjer mjeri tijekom rada motora, što bi moglo utjecati na sve proizvođače.

S druge strane, Mercedes je zauzeo čvrst stav, a pojavile su se i informacije o mogućim pravnim koracima ako se pravila budu mijenjala retroaktivno. Bitka za naslov prvaka Formule 1 u 2026. godini tako je započela u laboratorijima i uredima mnogo značajno nego na samim trkaćim stazama. Pripreme za sezonu nastavljaju se testiranjima na stazi u Bahreinu ovoga tjedna.