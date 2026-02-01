Novi bolidi Formule 1 imaju "četiri žmigavca", evo kad će se oni uključivati

Nova era Formule 1 službeno je započela petodnevnim privatnim testiranjima na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya, koja su se održala ovoga tjedna. Uz sasvim novi, iz korijena promijenjeni tehnički pravilnik i sve što on donosi u pogledu pogona i aerodinamike, pozornost javnosti privukla je implementacija dodatnih žutih upozoravajućih svjetala ("žmigavaca") na bolidima, smještenih na prednjoj strani retrovizora.

Veća sigurnost vozača

Taj je sigurnosni dodatak propisan člankom 14.3.3 Tehničkog pravilnika FIA-e i prvi put u povijesti natjecanja na bolide donosi sustav signalnih svjetala donekle sličan onome na cestovnim automobilima. Prema tim pravilima, svaki bolid mora biti opremljen s dva dodatna žuta svjetla smještena na bočnim stranama, integrirana u retrovizore, uz već postojeće crveno kišno svjetlo na stražnjem dijelu bolida.

Stražnje svjetlo bilo je ključno za navigaciju kroz vodeni sprej, no ono je pružalo bolju vidljivost samo vozačima koji se nalaze izravno iza bolida, ostavljajući opasne "slijepe točke" u slučajevima nesreća, procijenili su nadležni za izradu pravilnika u FIA-i. Nova bočna svjetla za opasnost uključivat će se automatski u istim uvjetima u kojima su se dosad uključivala ona stražnja.

Nikolas Tombazis, FIA-in direktor za jednosjede, pojasnio je da je uvođenje bočnih svjetala izravan odgovor na situacije u kojima vozač izgubi kontrolu nad vozilom u mokrim uvjetima. Istaknuo je da su nova svjetla dizajnirana da pomognu nadolazećim vozačima uočiti bolid koji se okreće na stazi ili se nalazi u bočnom položaju u odnosu na druge natjecatelje, čime bi se trebali izbjeći teški incidenti uzrokovani lošom vidljivošću.

Bernie Collins, stručna konzultantica i bivša strateginja momčadi Aston Martin, dodatno je naglasila slabosti dosadašnjeg sustava. Tradicionalno stražnje svjetlo, naime, ne nudi nikakvu zaštitu u scenarijima gdje se bolid vraća na stazu pod neobičnim kutom ili stoji bočno usred guste kišne zavjese. U takvim trenucima bolidi mogu doslovno postati nevidljivi ostalim vozačima čak i na udaljenosti od svega nekoliko metara.

Uzevši sve to u obzir, sasvim jasno je zašto će "žmigavci" na retrovizorima postati obveznim dijelom sigurnosnog sustava za sve sudionike Svjetskog prvenstva Formule 1 od sezone 2026. Prva testiranja u Barceloni poslužila su kao potvrda funkcionalnosti ovog sustava u stvarnim uvjetima na stazi prije početka natjecateljske sezone, budući da je dio privatnih "shakedowna" održan upravo po kiši – pa smo tako dobili i prve snimke sustava u akciji. Stručnjaci se slažu da je ovo značajan dodatni iskorak u zaštiti vozača, s obzirom na to da su incidenti u uvjetima loše vidljivosti zbog kiše godinama bili jedan od najvećih sigurnosnih izazova Formule 1.