Odluka pada u Abu Dhabiju: Verstappen izborio pole position u posljednjoj utrci sezone

Sve je spremno za veliko finale Formula 1 sezone 2025. na stazi Yas Marina. Nakon 23 uzbudljive utrke, odluka o svjetskom prvaku past će u posljednjih 58 krugova sezone, a po prvi put od 2010. godine u konkurenciji su čak tri vozača. Lando Norris u utrku ulazi kao lider prvenstva (dovoljno mu je biti treći za osvajanje naslova prvaka), no Max Verstappen je jučerašnjim fantastičnim nastupom u kvalifikacijama osigurao pole position.

Nizozemac je u Red Bullu bio dominantan, a njegov prvi brzi krug u Q3 (1:22.295) već je bio dovoljan za prvo mjesto. U drugom pokušaju vrijeme je popravio na 1:22.207, ostavivši konkurenciju bez odgovora. Najbliži mu je bio upravo lider prvenstva, Lando Norris, koji je sa zaostatkom od 0.201 sekunde osigurao drugo mjesto za McLaren. Njegov momčadski kolega i treći kandidat za naslov, Oscar Piastri, startat će s treće pozicije. Ovakav raspored na samom vrhu garantira nam dramatičan start utrke koja počinje danas u 14:00 sati po našem vremenu. Važnost pole pozicije u Abu Dhabiju je ogromna – posljednjih deset utrka na ovoj stazi osvojio je vozač koji je startao s prvog mjesta.

George Russell u Mercedesu potvrdio je dobru formu četvrtim mjestom, dok je Charles Leclerc u Ferrariju bio peti. Razočaranje kvalifikacija ponovno je bio Lewis Hamilton, koji je treću utrku zaredom ispao već u prvoj kvalifikacijskoj rundi (Q1) te će startati tek kao 16.