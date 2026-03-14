Povijesni 'pole position' za VN Kine: Tinejdžer Antonelli srušio Vettelov rekord, Mercedesu prvi red

Subotnje kvalifikacije za Veliku nagradu Kine 2026. godine ispisale su nove stranice povijesti Formule 1. Na stazi u Šangaju, devetnaestogodišnji talijanski talent Kimi Antonelli odvozio je fenomenalan krug i s vremenom 1:32.064 osigurao svoj prvi "pole position" u karijeri. Ovim je postignućem postao najmlađi vozač u povijesti Formule 1 koji je startao s prve pozicije, srušivši rekord koji je od 2008. godine držao Sebastian Vettel.

Mercedes je potvrdio sjajnu formu s početka sezone osiguravši kompletan prvi startni red. Ipak, za vodećeg u prvenstvu, Georgea Russella, put do drugog mjesta bio je dramatičan. Britanac je na početku posljednje kvalifikacijske runde (Q3) imao tehničkih problema zbog kojih se zaustavio na stazi te se sporo vratio u boks. Momčad je uspjela otkloniti kvar, a Russell je u posljednjim trenucima odvozio samo jedan brzi krug, dovoljan za drugo mjesto sa zaostatkom od 0.222 sekunde. "Bila je ovo prava kontrola štete. Sretan sam što sam ovdje, moglo je biti puno gore", izjavio je Russell nakon kvalifikacija.

Startni poredak za Veliku nagradu Kine

Drugi startni red popunili su vozači Ferrarija. Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton bio je neznatno brži od momčadskog kolege Charlesa Leclerca, zauzevši treću poziciju. Iza njih smjestili su se McLarenovi vozači, Oscar Piastri i Lando Norris, dok je odlično sedmo mjesto za Alpine osigurao Pierre Gasly. Razočaravajuće kvalifikacije imao je Red Bull, čiji je Max Verstappen završio tek kao osmi, a njegov momčadski kolega Isack Hadjar kao deveti. Krug desetorice najboljih zatvorio je Oliver Bearman u Haasu.

Pozicija Vozač Momčad Vrijeme / Zaostatak 1. Kimi Antonelli Mercedes 1:32.064 2. George Russell Mercedes +0.222 3. Lewis Hamilton Ferrari +0.351 4. Charles Leclerc Ferrari +0.364 5. Oscar Piastri McLaren +0.486 6. Lando Norris McLaren +0.544 7. Pierre Gasly Alpine +0.809 8. Max Verstappen Red Bull +0.938 9. Isack Hadjar Red Bull +1.057 10. Oliver Bearman Haas +1.228

Utrka za Veliku nagradu Kine vozi se u nedjelju, 15. ožujka, s početkom u 8:00 sati po našem vremenu (15:00 po lokalnom vremenu u Šangaju). S obzirom na pobjedu Georgea Russella u jutarnjoj sprint utrci i potpunu dominaciju u kvalifikacijama, Mercedes u utrku ulazi kao apsolutni favorit na početku nove tehničke ere Formule 1.

Reakcije publike na Reeditu

Svijet Formule 1 svjedočio je povijesnom trenutku na kvalifikacijama za Veliku nagradu Kine 2026. godine. Mladi talijanski vozač Mercedesa, Andrea Kimi Antonelli, sa samo devetnaest godina osigurao je svoju prvu startnu poziciju u karijeri, postavši time najmlađi vozač kojem je to pošlo za rukom. Ovaj pothvat srušio je dugogodišnji rekord Sebastiana Vettela iz 2008. godine. Vijest je, očekivano, zapalila društvene mreže, a posebno forum r/formula1 na Redditu, gdje su fanovi podijelili svoje oduševljenje i analize

Mercedesova dominacija i Antonellijev rekord

Glavna tema rasprave bio je sam Antonelli, čudo od djeteta koje je opravdalo povjerenje Tota Wolffa nakon što je uskočio u sjedalo Lewisa Hamiltona. Komentari poput "Grande Kimi prvi talijanski osvajač pole positiona od 2009." i "Najmlađi osvajač pole positiona u povijesti F1. Kimiii" preplavili su objavu. Fanovi su istaknuli kako je Antonelli sada vlasnik čak četiri "najmlađa" rekorda, uključujući najmlađeg vozača koji je vodio utrku i osvojio pole position. Jedan je korisnik duhovito primijetio: "Ne može legalno kupiti pivo u SAD-u, ali će sutra startati prvi."

Ipak, priča dana ima i drugog junaka, Antonellijevog timskog kolegu Georgea Russella. Nakon tehničkih problema na početku Q3, Russell se vratio na stazu u posljednjim sekundama i uspio osigurati drugo mjesto, kompletiravši tako Mercedesov prvi startni red. Njegov povratak izazvao je lavinu reakcija, a najpopularniji komentar sa preko tri tisuće glasova glasio je: "George nas je sve iznevjerio, čovječe", aludirajući na napetost koju je stvorio. Drugi su se nadovezali: "George 'Izvukao sam prvi red iz guzice jer je moj pokvareni bolid i dalje bolji od svake druge kante na stazi' Russell." Ovi komentari najbolje oslikavaju percepciju o nevjerojatnoj dominaciji Mercedesa na početku nove ere tehničkih pravila.

Povratak 'Kralja' i promjene u poretku

Iako je Antonelli bio zvijezda dana, ogroman dio pažnje privukao je i vozač kojeg je zamijenio u Mercedesu, Lewis Hamilton. Sada u Ferrariju, sedmerostruki svjetski prvak ostvario je sjajno treće mjesto, ispred svog timskog kolege Charlesa Leclerca. Reddit zajednica je eruptirala od sreće, slaveći povratak veterana. Mnogi su istaknuli kako su prerano otpisali 41-godišnjeg Britanca, a jedan od popularnijih komentara bio je: "Ludo je da su ljudi stvarno mislili da je Hamilton gotov".

Osim uzbuđenja na vrhu, zajednica je primijetila i velike promjene u ostatku poretka. Red Bull, donedavno dominantna sila, sada se bori u sredini poretka, što je potaknulo komentar: "Ah da, kvintesencijalna momčad sredine poretka, Red Bull Racing". S druge strane, Williams, Aston Martin i novopridošli Cadillac našli su se na začelju, što je mnoge podsjetilo na momčadi poput HRT-a, Marussije i Lotusa iz ranih 2010-ih. Sve ovo sugerira da su nova pravila iz 2026. godine drastično promiješala karte.