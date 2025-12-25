Prva kontroverza nove ere Formule 1: Suparnici optužuju Mercedes i Red Bull za "trik" s motorima

Samo nekoliko tjedana prije prvog službenog izlaska novih bolida na stazu Circuit de Catalunya, gdje će biti prvi put testirani, svijet Formule 1 potresa prva velika tehnička kontroverza vezana uz pravila za 2026. godinu. U središtu mogućeg skandala nalazi se novi tehnički pravilnik, čiji članak C5.4.3 nalaže smanjenje geometrijskog kompresijskog omjera 1,6-litrenih V6 motora s dosadašnjih 18:1 na maksimalnih 16:1. T a je promjena uvedena s ciljem smanjenja vršnih performansi i promicanja učinkovitijeg izgaranja goriva.

​Inženjerski trik

Međutim, posljednjih su se dana pojavile određene sumnje da su neki proizvođači motora pronašli "sivu zonu" u načinu na koji se ovo pravilo provjerava. Pravilnik nalaže da se provjera usklađenosti kompresijskog omjera provodi pri "ambijentalnoj temperaturi". Izvori navode kako su Mercedes i Red Bull Powertrains navodno dizajnirali svoje motore tako da zadovoljavaju limit kompresijskog omjera od 16,1 dok su hladni, ali da su potom uspjeli iskoristiti nedorečenost pravilnika (u čemu su, znamo, F1 inženjeri majstori). Prema neslužbenim navodima, kompresijski se omjer mehanički povećava natrag prema razini od 18:1 jednom kad se motor zagrije i nalazi se u pogonu – tamo gdje je generirana snaga jedino i bitna.

Konkurentski proizvođači motora, Honda, Ferrari i Audi, službeno su zatražili pojašnjenje od FIA-e, smatrajući da takvo rješenje krši duh pravila. Iz toga se može zaključiti i da njihovim inženjerima nije palo na pamet na sličan način izmigoljiti pravilniku. Budući da članak C1.5 nalaže da bolidi moraju biti u skladu s pravilima "u svakom trenutku tijekom natjecanja", argument suparnika je da je vožnja s efektivnim omjerom iznad 16:1 ilegalna, bez obzira na rezultate statičkog testa na hladno. Povećanje kompresijskog omjera donosi značajne prednosti. Procjenjuje se da povratak na omjer 18:1 može donijeti dobitak od oko 10 kW, odnosno približno 13 konjskih snaga, uz bolju iskoristivost goriva.

Shema i izračun kompresijskog omjera

FIA pred dilemom

Ova situacija stavlja FIA-u u nezgodan položaj neposredno pred početak nove sezone, ali i nove tehničke ere Formule 1. Potvrdili su da je tema predmet rasprave te da kontinuirano preispituje takva pitanja kako bi osigurala pravednost. Priznali su da novi limit prirodno izaziva pitanja o interpretaciji te nisu isključili mogućnost izmjene procedura mjerenja u budućnosti kako bi se zatvorile eventualne rupe u pravilima. Nalaze se, ako su sve neslužbene informacije točne, pred nezgodnim odabirom: ili će dozvoliti trik i tako omogućiti nedvojbeno veliku prednost u snazi za momčadi koje koriste "frizirane" motore, ili će ga zabraniti i ući u spor s gotovo polovicom grida.

Ulozi su, dakle, iznimno veliki jer su pogonske jedinice za 2026. godinu već homologirane ili u završnim fazama pripreme. Ako FIA presudi protiv trenutne interpretacije koju navodno koriste Mercedes i Red Bull, te bi momčadi mogle biti prisiljene na hitne mehaničke preinake kako bi trajno smanjile kompresiju. Inženjeri upozoravaju da bi takav prisilni povratak na stvarni omjer od 16:1 rezultirao izravnim gubitkom performansi u odnosu na trenutne simulacije, što bi moglo značajno utjecati na odnos snaga na početku sezone.

Za kontekst, dodajmo i informaciju da dvije momčadi Red Bulla (Red Bull i Racing Bulls) koriste motor svoje kompanije Red Bull Powertrains, dok Mercedesove motore za 2026. planiraju koristiti, osim njihove tvorničke momčadi, još i McLaren, Alpine i Williams. Svoje motore, naravno, ima još i Ferrari, koji će njima opskrbljivati i momčadi Haas i Cadillac. Aston Martin ekskluzivno će koristiti Hondine motore, a Audi one iz vlastitog razvoja.