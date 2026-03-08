Russell dominantnom pobjedom otvorio novu sezonu Formule 1, Mercedesu dvostruko slavlje u Australiji

George Russell pretvorio je pole position u pobjedu na otvaranju sezone u Melbourneu, dok je Mercedes osigurao dvostruko slavlje ispred Ferrarija nakon napete strateške bitke koja je obilježila prvu utrku s novim tehničkim pravilima

Autonet.hr nedjelja, 8. ožujka 2026. u 09:13
📷 YouTube
YouTube

Nakon mjeseci iščekivanja, testiranja i nagađanja, nova era Formule 1 službeno je započela spektaklom na stazi Albert Park. Velika nagrada Australije 2026. donijela je sve ono čemu su se navijači nadali: neizvjesnost, pretjecanja i strateške drame koje su krojile poredak do samog kraja. Na kraju, kao pobjednik iz svega je izašao George Russell, koji je slavio ispred timskog kolege Kimija Antonellija, osiguravši tako savršen početak sezone za Mercedes s dvostrukom pobjedom. Ferrarijev dvojac, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, morao se zadovoljiti trećim i četvrtim mjestom u uzbudljivoj utrci.

Kratak video pregled svih događaja današnje utrke, možete pogledati ovdje.

Triler na startu - Leclerc i Russell u borbi za vodstvo

Iako je Russell startao s najbolje pozicije, početak utrke pripao je Charlesu Leclercu. Vozač Ferrarija izveo je fantastičan start s četvrtog mjesta i preuzeo vodstvo već u prvom zavoju, nagovijestivši da Mercedes neće imati lak zadatak. Uslijedila je uzbudljiva bitka između Russella i Leclerca, u kojoj su se uloge vodećeg izmijenile čak sedam puta u prvih devet krugova. Vozači su testirali granice novih bolida i kompleksnih sustava za upravljanje energijom, što je rezultiralo serijom "jojo" pretjecanja u kojima su se razlike u brzini na ravnim dijelovima drastično mijenjale. Russell bi prestigao Leclerca, da bi mu Monegašanin uzvratio samo nekoliko zavoja ili krug kasnije, koristeći električnu snagu na pametniji način. U tu borbu se uključio i Lewis Hamilton, koji je pritiskao vodeći dvojac i čekao svoju priliku, čineći uvodne krugove jednim od najuzbudljivijih u novijoj povijesti sporta.

📷 YouTube
YouTube

Strateška kocka Ferrarija se nije isplatila

Utrka je prelomljena u 11. krugu, kada je Red Bullov vozač Isack Hadjar morao parkirati svoj bolid pored staze zbog tehničkog kvara, što je izazvalo period virtualnog sigurnosnog automobila (VSC). Mercedesov strateški tim reagirao je munjevito i pozvao oba svoja vozača, Russella i Antonellija, u boks na promjenu guma. S druge strane, Ferrari se odlučio na kocku i ostavio Leclerca i Hamiltona na stazi, nadajući se da će im to donijeti prednost. Ta se odluka pokazala pogrešnom. Kada je nedugo zatim drugi VSC, izazvan zaustavljanjem Valtterija Bottasa u Cadillacu, ponovno ponudio priliku, Ferrari je opet ostao na stazi.

Kada su Leclerc i Hamilton naposljetku morali u boks pod normalnim uvjetima utrke, izgubili su previše vremena i ključnu poziciju na stazi. Mercedesovi vozači su se vratili na vrh i, unatoč starijim gumama, uspjeli su majstorski odraditi strategiju jednog zaustavljanja. Russell je kontrolirao tempo do kraja i prošao ciljem 2.9 sekundi ispred Antonellija, dok Ferrarijev dvojac nije imao dovoljno brzine da ih ugrozi. "Ferrari je predao poziciju na stazi i time izgubio kontrolu nad utrkom. To je bio ključni trenutak", analizirao je situaciju Sky Sportsov stručnjak Martin Brundle.

Oporavak Verstappena i razočaranje za domaćeg heroja

Iza vodećeg četverca, drama se odvijala diljem poretka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris završio je na petom mjestu za McLaren, no momčad iz Wokinga imala je pomiješane osjećaje. Njihov drugi vozač i domaći heroj, Oscar Piastri, doživio je pravu noćnu moru kada se na putu prema startnom gridu izvrtio i oštetio bolid, zbog čega nije ni mogao započeti svoju domaću utrku pred razočaranom publikom. Najimpresivniji proboj dana izveo je Max Verstappen, koji je nakon sudara u kvalifikacijama startao s 20. mjesta, ali se sjajnom vožnjom probio sve do šeste pozicije. Bodove su još osvojili Oliver Bearman u Haasu, debitant Arvid Lindblad za Racing Bulls, Gabriel Bortoleto u debitantskoj utrci za Audi te Pierre Gasly, koji je Alpineu donio posljednji bod.

Prva utrka nove ere potvrdila je da je Mercedes napravio izvanredan posao u pripremi ove sezone, no Ferrari je pokazao da ima brzinu za borbu. Mogla bi ovo biti uzbudljiva sezona, a sljedeća postaja je Velika nagrada Kine za dva tjedna.

Konačni poredak VN Australije 2026.

  1. George Russell (Mercedes) – 25 bodova
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 bodova
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 15 bodova
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 bodova
  5. Lando Norris (McLaren) – 10 bodova
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 8 bodova
  7. Oliver Bearman (Haas) – 6 bodova
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 boda
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 boda
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 1 bod
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Sergio Pérez (Cadillac)

Odustali: Valterri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Audi) 

📷 YouTube
YouTube

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi