Russell dominantnom pobjedom otvorio novu sezonu Formule 1, Mercedesu dvostruko slavlje u Australiji

George Russell pretvorio je pole position u pobjedu na otvaranju sezone u Melbourneu, dok je Mercedes osigurao dvostruko slavlje ispred Ferrarija nakon napete strateške bitke koja je obilježila prvu utrku s novim tehničkim pravilima

Nakon mjeseci iščekivanja, testiranja i nagađanja, nova era Formule 1 službeno je započela spektaklom na stazi Albert Park. Velika nagrada Australije 2026. donijela je sve ono čemu su se navijači nadali: neizvjesnost, pretjecanja i strateške drame koje su krojile poredak do samog kraja. Na kraju, kao pobjednik iz svega je izašao George Russell, koji je slavio ispred timskog kolege Kimija Antonellija, osiguravši tako savršen početak sezone za Mercedes s dvostrukom pobjedom. Ferrarijev dvojac, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, morao se zadovoljiti trećim i četvrtim mjestom u uzbudljivoj utrci.

Kratak video pregled svih događaja današnje utrke, možete pogledati ovdje.

Triler na startu - Leclerc i Russell u borbi za vodstvo

Iako je Russell startao s najbolje pozicije, početak utrke pripao je Charlesu Leclercu. Vozač Ferrarija izveo je fantastičan start s četvrtog mjesta i preuzeo vodstvo već u prvom zavoju, nagovijestivši da Mercedes neće imati lak zadatak. Uslijedila je uzbudljiva bitka između Russella i Leclerca, u kojoj su se uloge vodećeg izmijenile čak sedam puta u prvih devet krugova. Vozači su testirali granice novih bolida i kompleksnih sustava za upravljanje energijom, što je rezultiralo serijom "jojo" pretjecanja u kojima su se razlike u brzini na ravnim dijelovima drastično mijenjale. Russell bi prestigao Leclerca, da bi mu Monegašanin uzvratio samo nekoliko zavoja ili krug kasnije, koristeći električnu snagu na pametniji način. U tu borbu se uključio i Lewis Hamilton, koji je pritiskao vodeći dvojac i čekao svoju priliku, čineći uvodne krugove jednim od najuzbudljivijih u novijoj povijesti sporta.

Strateška kocka Ferrarija se nije isplatila

Utrka je prelomljena u 11. krugu, kada je Red Bullov vozač Isack Hadjar morao parkirati svoj bolid pored staze zbog tehničkog kvara, što je izazvalo period virtualnog sigurnosnog automobila (VSC). Mercedesov strateški tim reagirao je munjevito i pozvao oba svoja vozača, Russella i Antonellija, u boks na promjenu guma. S druge strane, Ferrari se odlučio na kocku i ostavio Leclerca i Hamiltona na stazi, nadajući se da će im to donijeti prednost. Ta se odluka pokazala pogrešnom. Kada je nedugo zatim drugi VSC, izazvan zaustavljanjem Valtterija Bottasa u Cadillacu, ponovno ponudio priliku, Ferrari je opet ostao na stazi.

Kada su Leclerc i Hamilton naposljetku morali u boks pod normalnim uvjetima utrke, izgubili su previše vremena i ključnu poziciju na stazi. Mercedesovi vozači su se vratili na vrh i, unatoč starijim gumama, uspjeli su majstorski odraditi strategiju jednog zaustavljanja. Russell je kontrolirao tempo do kraja i prošao ciljem 2.9 sekundi ispred Antonellija, dok Ferrarijev dvojac nije imao dovoljno brzine da ih ugrozi. "Ferrari je predao poziciju na stazi i time izgubio kontrolu nad utrkom. To je bio ključni trenutak", analizirao je situaciju Sky Sportsov stručnjak Martin Brundle.

Oporavak Verstappena i razočaranje za domaćeg heroja

Iza vodećeg četverca, drama se odvijala diljem poretka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris završio je na petom mjestu za McLaren, no momčad iz Wokinga imala je pomiješane osjećaje. Njihov drugi vozač i domaći heroj, Oscar Piastri, doživio je pravu noćnu moru kada se na putu prema startnom gridu izvrtio i oštetio bolid, zbog čega nije ni mogao započeti svoju domaću utrku pred razočaranom publikom. Najimpresivniji proboj dana izveo je Max Verstappen, koji je nakon sudara u kvalifikacijama startao s 20. mjesta, ali se sjajnom vožnjom probio sve do šeste pozicije. Bodove su još osvojili Oliver Bearman u Haasu, debitant Arvid Lindblad za Racing Bulls, Gabriel Bortoleto u debitantskoj utrci za Audi te Pierre Gasly, koji je Alpineu donio posljednji bod.

Prva utrka nove ere potvrdila je da je Mercedes napravio izvanredan posao u pripremi ove sezone, no Ferrari je pokazao da ima brzinu za borbu. Mogla bi ovo biti uzbudljiva sezona, a sljedeća postaja je Velika nagrada Kine za dva tjedna.

Konačni poredak VN Australije 2026.

George Russell (Mercedes) – 25 bodova Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 bodova Charles Leclerc (Ferrari) – 15 bodova Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 bodova Lando Norris (McLaren) – 10 bodova Max Verstappen (Red Bull Racing) – 8 bodova Oliver Bearman (Haas) – 6 bodova Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 boda Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 boda Pierre Gasly (Alpine) – 1 bod Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Sergio Pérez (Cadillac)

Odustali: Valterri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Audi)