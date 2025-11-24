Šok u Las Vegasu - Djelići milimetra presudili McLarenu, Verstappen se vratio u igru

Ono što se činilo kao još jedan korak Landa Norrisa prema njegovom prvom naslovu svjetskog prvaka, pretvorilo se u tehnički debakl za momčad iz Wokinga u ranim jutarnjim satima nedjelje. Iako je Max Verstappen dominantno slavio na stazi, prava drama odvila se četiri sata nakon prolaska kroz cilj, u zatvorenom prostoru FIA-ine garaže za tehnički pregled. Zbog kršenja članka 3.5.9 e) Tehničkog pravilnika Formule 1, oba vozača McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri, diskvalificirana su iz utrke, čime je borba za naslov prvaka dvije utrke prije kraja sezone postala neočekivano neizvjesna.

Ovaj slučaj podsjeća nas da je Formula 1, prije svega, inženjersko natjecanje gdje se granice performansi traže u djelićima milimetra, a cijena prelaska te granice je brutalna.

Zašto su McLareni pali na testu?

Nakon utrke, svi bolidi prolaze standardne provjere težine, uzoraka goriva i softverskih postavki. No, nasumičnim odabirom, FIA-ini delegati odlučili su detaljno provjeriti debljinu daske (tzv. plank) na podnici Norrisovog bolida. Kada je utvrđeno kršenje pravila na jednom bolidu, protokol nalaže automatsku provjeru drugog bolida iste momčadi.

Problem leži u kompozitnoj dasci koja se proteže duž središnje linije podnice bolida. Prema pravilima, ta daska mora imati debljinu od 10 mm (uz toleranciju od ±0.2 mm) na startu, a na kraju utrke ne smije biti tanja od 9 mm. Mjerenja na Norrisovom bolidu pokazala su debljinu od 8.88 mm, dok je Piastrijev bolid bio još problematičniji s debljinom od 8.74 mm na određenim mjernim točkama.

Radi se o odstupanjima manjim od debljine ljudske vlasi (prosječna vlas je oko 0.18 mm), no u svijetu Formule 1 tolerancija je binarna – ili je bolid legalan ili nije.

Uzrok ovog problema leži u potrazi za takozvanim "ground effectom". Aktualna generacija F1 bolida generira većinu svog "downforcea" (potiska) putem venturijevih tunela u podnici. Što je bolid bliže tlu, to je aerodinamički učinak jači, a bolid brži kroz zavoje. Momčadi stoga spuštaju bolide do samih granica fizičkog kontakta s asfaltom.

McLaren je u svojoj obrani pred sucima naveo olakotne okolnosti: ograničeno vrijeme za trening zbog vremenskih uvjeta i crvenih zastava, te neočekivano snažno poskakivanje (porpoising) tijekom same utrke koje nije bilo vidljivo u simulacijama. Iako je FIA prihvatila da kršenje pravila nije bilo namjerno te da nije bilo pokušaja varanja, tehnički pravilnik je neumoljiv – diskvalifikacija je jedina propisana kazna.

Verstappenova dominacija i Mercedesov uspon

Prije nego što je administrativna odluka prepravila konačni poredak, Max Verstappen odradio je maestralan posao na stazi. Startajući s drugog mjesta, Nizozemac je iskoristio grešku Norrisa u prvom zavoju. Norris je pokušao agresivno zatvoriti vozača Red Bulla, ali je proklizao i otišao preširoko, prepustivši vodstvo koje Verstappen nije ispuštao do kraja.

Verstappenova pobjeda, njegova 69. u karijeri i druga u Las Vegasu, sada ima puno veću težinu. Umjesto da Norris smanji zaostatak, Verstappen je dobio "poklon" od 25 bodova, dok je njegov glavni rival ostao na nuli.

Zahvaljujući diskvalifikacijama, profitirao je i Mercedes. George Russell, koji se borio s problemima upravljačkog mehanizma i pregrijavanjem guma, promoviran je na drugo mjesto. No, prava priča dana je mladi Andrea Kimi Antonelli. Talijanski rookie startao je sa 17. pozicije, probio se kroz poredak unatoč kazni od pet sekundi zbog pogrešnog starta, i na kraju završio na postolju kao trećeplasirani. Njegova vožnja demonstrirala je zrelost i brzinu koja opravdava povjerenje koje mu je Mercedes ukazao.

Kaos u prvenstvu: Što ovo znači za Katar?

Situacija na ljestvici vozača sada je drastično drugačija od one kakva je izgledala u trenutku prolaska kroz cilj. Lando Norris i dalje vodi, ali njegova prednost se istopila.

Prije diskvalifikacije, Norris je trebao imati 30 bodova prednosti ispred Piastrija i 42 ispred Verstappena. Sada, Norris ima 390 bodova, dok su Piastri i Verstappen izjednačeni na drugom mjestu sa 366 bodova. Razlika je svega 24 boda.

S obzirom na to da nas u Kataru čeka sprint vikend, u igri je maksimalno 34 boda po vikendu (25 za utrku, 8 za sprint, 1 za najbrži krug). Do kraja sezone preostalo je ukupno 58 mogućih bodova. Norris i dalje drži sudbinu u svojim rukama – ako iz Katara ode s prednošću od 26 bodova ili više, postat će svjetski prvak već iduće nedjelje. No, pritisak je sada nemjerljivo veći, a Red Bull je "nanjušio krv".

U nastavku donosimo revidirane rezultate utrke i trenutni poredak u prvenstvu.

Službeni rezultati VN Las Vegasa 2025. (nakon diskvalifikacija)

Pozicija Vozač Tim Vrijeme/Status Bodovi 1. Max Verstappen Red Bull Racing 1:21:08.429 25 2. George Russell Mercedes +23.546s 18 3. Andrea Kimi Antonelli Mercedes +30.488s 15 4. Charles Leclerc Ferrari +30.678s 12 5. Carlos Sainz Williams +34.924s 10 6. Isack Hadjar Racing Bulls +45.257s 8 7. Nico Hulkenberg Kick Sauber +51.134s 6 8. Lewis Hamilton Ferrari +59.369s 4 9. Esteban Ocon Haas F1 Team +60.635s 2 10. Oliver Bearman Haas F1 Team +70.549s 1

Poredak vozača u prvenstvu 2025. (22/24 utrke)