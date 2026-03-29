Sreća i dominantna vožnja tinejdžera za pobjedu u Japanu i vodstvo u prvenstvu

Mladi Talijan Kimi Antonelli dobrom vožnjom i izlaskom sigurnosnog automobila u idealnom trenutku za njega, slavio na Suzuki, postavši najmlađi vodeći vozač u povijesti Formule 1 na vodećem mjestu u ukupnom poretku. Oscar Piastri donio je McLarenu prvo postolje sezone, a Charles Leclerc bio je treći u uzbudljivoj završnici

Treća utrka sezone Formule 1 2026. godine na legendarnoj stazi Suzuka donijela je novu dramu, strategiju i ispisivanje novih stranica povijesti. Iako je s najbolje startne pozicije krenuo Mercedesov Kimi Antonelli, katastrofalan start bacio ga je na šesto mjesto, a činilo se da će utrka otići u drugom smjeru. No, splet okolnosti i nevjerojatna brzina u drugom dijelu utrke lansirali su mladog Talijana do druge uzastopne pobjede i, što je još važnije, do statusa najmlađeg vozača ikad koji je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva.

Kaotičan start i buđenje McLarena

Svjetla na Suzuki ugasila su se s deset minuta zakašnjenja zbog popravaka na stazi, a kad je utrka konačno krenula, Oscar Piastri u McLarenu izveo je start sezone. S treće pozicije katapultirao se na prvo mjesto prije prvog zavoja, ostavivši iza sebe Mercedesov dvojac koji je imao velikih problema. George Russell pao je na četvrto mjesto, a pobjednik kvalifikacija Kimi Antonelli potonuo je na šesto.

U prvom dijelu utrke Piastri je suvereno kontrolirao vodstvo, dok se Russell polako probijao natrag prema vrhu, uspjevši prestići Charlesa Leclerca za drugo mjesto. Činilo se da gledamo dvoboj McLarena i Mercedesa, no ključan trenutak dogodio se u 22. krugu. Oliver Bearman u Haasu doživio je sudar pri velikoj brzini. Srećom, mladi Britanac prošao je bez prijeloma, no njegov razbijeni bolid na stazi je značio samo jedno – izlazak sigurnosnog automobila.

Taj trenutak potpuno je preokrenuo utrku. Vodeći vozači, uključujući Piastrija i Russella, već su obavili svoje redovne odlaske u boks. S druge strane, Antonelli i Lewis Hamilton još su bili na stazi i sigurnosni automobil im je omogućio "besplatnu" promjenu guma, nakon koje se Antonelli vratio na stazu kao vodeći. Russellova frustracija bila je očita dok se preko radija žalio momčadi na nedostatak sreće.

Dominacija i borba za postolje

Nakon ponovnog starta utrke u 27. krugu, Antonelli nije napravio pogrešku. Odmah je stvorio prednost i do kraja utrke pokazao nevjerojatnu brzinu, ostavivši Piastrija iza sebe za više od 13 sekundi. "Imao sam užasan start, moram provjeriti što se dogodilo. No, imao sam sreće sa sigurnosnim automobilom. Nakon toga, tempo je bio nevjerojatan i osjećao sam se sjajno u bolidu", izjavio je pobjednik nakon utrke.

Dok je pobjednik bio odlučen, iza njega se vodila žestoka borba. Oscar Piastri sigurno je dovezao svoj McLaren do drugog mjesta i prvog postolja za momčad iz Wokinga ove sezone, što je velik korak naprijed nakon tehničkih problema na prve dvije utrke. Najveća drama odvijala se u borbi za treće mjesto, gdje je Charles Leclerc u Ferrariju do posljednjeg zavoja morao braniti poziciju od napada Georgea Russella. Monegašanin je uspio izdržati pritisak i osigurati vrijedno postolje.

Lando Norris završio je peti nakon napete borbe s Lewisom Hamiltonom u drugom Ferrariju, dok je sedmo mjesto osvojio Pierre Gasly, koji je veći dio utrke uspješno zadržavao četverostrukog prvaka Maxa Verstappena iza sebe. Nizozemac je na kraju završio tek kao osmi, potvrdivši da se Red Bull ove sezone muči i pripada sredini poretka.

Rezultati utrke: VN Japana 2026.

Pozicija Vozač (Momčad) Status 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:28:03.403 2. Oscar Piastri (McLaren) +13.722 3. Charles Leclerc (Ferrari) +15.270 4. George Russell (Mercedes) +15.754 5. Lando Norris (McLaren) +23.479 6. Lewis Hamilton (Ferrari) +25.037 7. Pierre Gasly (Alpine) +32.340 8. Max Verstappen (Red Bull) +32.677 9. Liam Lawson (Racing Bulls) +50.180 10. Esteban Ocon (Haas) +51.216 11. Nico Hulkenberg (Audi) +52.280 12. Isack Hadjar (Red Bull) +56.154 13. Gabriel Bortoleto (Audi) +59.078 14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +59.848 15. Carlos Sainz (Williams) +1:05.008 16. Franco Colapinto (Alpine) +1:05.773 17. Sergio Perez (Cadillac) +1:32.453 18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krug 19. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 krug 20. Alex Albon (Williams) +1 krug DNF Lance Stroll (Aston Martin) Kvar sustava za vodu DNF Oliver Bearman (Haas) Sudar

Ukupni poredak vozača nakon 3/24 utrke

Poredak Vozač (Momčad) Bodovi 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 72 2. George Russell (Mercedes) 63 3. Charles Leclerc (Ferrari) 49 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41 5. Lando Norris (McLaren) 25 6. Oscar Piastri (McLaren) 21 7. Oliver Bearman (Haas) 17 8. Pierre Gasly (Alpine) 15 9. Max Verstappen (Red Bull) 12 10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Pobjedom u Japanu, Antonelli je prestigao momčadskog kolegu Russella i sada vodi s devet bodova prednosti. Mercedes je uvjerljivo vodeći u poretku konstruktora sa 135 bodova, ispred Ferrarija s 90 bodova. Sezona se nastavlja nakon jednomjesečne stanke, a sljedeća utrka na rasporedu je Velika nagrada Miamija, od 1. do 3. svibnja.