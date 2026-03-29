Sreća i dominantna vožnja tinejdžera za pobjedu u Japanu i vodstvo u prvenstvu

Mladi Talijan Kimi Antonelli dobrom vožnjom i izlaskom sigurnosnog automobila u idealnom trenutku za njega, slavio na Suzuki, postavši najmlađi vodeći vozač u povijesti Formule 1 na vodećem mjestu u ukupnom poretku. Oscar Piastri donio je McLarenu prvo postolje sezone, a Charles Leclerc bio je treći u uzbudljivoj završnici

Autonet.hr nedjelja, 29. ožujka 2026. u 11:25
📷 YouTube
Treća utrka sezone Formule 1 2026. godine na legendarnoj stazi Suzuka donijela je novu dramu, strategiju i ispisivanje novih stranica povijesti. Iako je s najbolje startne pozicije krenuo Mercedesov Kimi Antonelli, katastrofalan start bacio ga je na šesto mjesto, a činilo se da će utrka otići u drugom smjeru. No, splet okolnosti i nevjerojatna brzina u drugom dijelu utrke lansirali su mladog Talijana do druge uzastopne pobjede i, što je još važnije, do statusa najmlađeg vozača ikad koji je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva.

Kaotičan start i buđenje McLarena

Svjetla na Suzuki ugasila su se s deset minuta zakašnjenja zbog popravaka na stazi, a kad je utrka konačno krenula, Oscar Piastri u McLarenu izveo je start sezone. S treće pozicije katapultirao se na prvo mjesto prije prvog zavoja, ostavivši iza sebe Mercedesov dvojac koji je imao velikih problema. George Russell pao je na četvrto mjesto, a pobjednik kvalifikacija Kimi Antonelli potonuo je na šesto.

U prvom dijelu utrke Piastri je suvereno kontrolirao vodstvo, dok se Russell polako probijao natrag prema vrhu, uspjevši prestići Charlesa Leclerca za drugo mjesto. Činilo se da gledamo dvoboj McLarena i Mercedesa, no ključan trenutak dogodio se u 22. krugu. Oliver Bearman u Haasu doživio je sudar pri velikoj brzini. Srećom, mladi Britanac prošao je bez prijeloma, no njegov razbijeni bolid na stazi je značio samo jedno – izlazak sigurnosnog automobila.

Taj trenutak potpuno je preokrenuo utrku. Vodeći vozači, uključujući Piastrija i Russella, već su obavili svoje redovne odlaske u boks. S druge strane, Antonelli i Lewis Hamilton još su bili na stazi i sigurnosni automobil im je omogućio "besplatnu" promjenu guma, nakon koje se Antonelli vratio na stazu kao vodeći. Russellova frustracija bila je očita dok se preko radija žalio momčadi na nedostatak sreće.

Dominacija i borba za postolje

Nakon ponovnog starta utrke u 27. krugu, Antonelli nije napravio pogrešku. Odmah je stvorio prednost i do kraja utrke pokazao nevjerojatnu brzinu, ostavivši Piastrija iza sebe za više od 13 sekundi. "Imao sam užasan start, moram provjeriti što se dogodilo. No, imao sam sreće sa sigurnosnim automobilom. Nakon toga, tempo je bio nevjerojatan i osjećao sam se sjajno u bolidu", izjavio je pobjednik nakon utrke.

Dok je pobjednik bio odlučen, iza njega se vodila žestoka borba. Oscar Piastri sigurno je dovezao svoj McLaren do drugog mjesta i prvog postolja za momčad iz Wokinga ove sezone, što je velik korak naprijed nakon tehničkih problema na prve dvije utrke. Najveća drama odvijala se u borbi za treće mjesto, gdje je Charles Leclerc u Ferrariju do posljednjeg zavoja morao braniti poziciju od napada Georgea Russella. Monegašanin je uspio izdržati pritisak i osigurati vrijedno postolje.

Lando Norris završio je peti nakon napete borbe s Lewisom Hamiltonom u drugom Ferrariju, dok je sedmo mjesto osvojio Pierre Gasly, koji je veći dio utrke uspješno zadržavao četverostrukog prvaka Maxa Verstappena iza sebe. Nizozemac je na kraju završio tek kao osmi, potvrdivši da se Red Bull ove sezone muči i pripada sredini poretka.

Rezultati utrke: VN Japana 2026.

Pozicija Vozač (Momčad) Status
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:28:03.403
2. Oscar Piastri (McLaren) +13.722
3. Charles Leclerc (Ferrari) +15.270
4. George Russell (Mercedes) +15.754
5. Lando Norris (McLaren) +23.479
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +25.037
7. Pierre Gasly (Alpine) +32.340
8. Max Verstappen (Red Bull) +32.677
9. Liam Lawson (Racing Bulls) +50.180
10. Esteban Ocon (Haas) +51.216
11. Nico Hulkenberg (Audi) +52.280
12. Isack Hadjar (Red Bull) +56.154
13. Gabriel Bortoleto (Audi) +59.078
14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +59.848
15. Carlos Sainz (Williams) +1:05.008
16. Franco Colapinto (Alpine) +1:05.773
17. Sergio Perez (Cadillac) +1:32.453
18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krug
19. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 krug
20. Alex Albon (Williams) +1 krug
DNF Lance Stroll (Aston Martin) Kvar sustava za vodu
DNF Oliver Bearman (Haas) Sudar

Ukupni poredak vozača nakon 3/24 utrke

Poredak Vozač (Momčad) Bodovi
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 72
2. George Russell (Mercedes) 63
3. Charles Leclerc (Ferrari) 49
4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41
5. Lando Norris (McLaren) 25
6. Oscar Piastri (McLaren) 21
7. Oliver Bearman (Haas) 17
8. Pierre Gasly (Alpine) 15
9. Max Verstappen (Red Bull) 12
10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Pobjedom u Japanu, Antonelli je prestigao momčadskog kolegu Russella i sada vodi s devet bodova prednosti. Mercedes je uvjerljivo vodeći u poretku konstruktora sa 135 bodova, ispred Ferrarija s 90 bodova. Sezona se nastavlja nakon jednomjesečne stanke, a sljedeća utrka na rasporedu je Velika nagrada Miamija, od 1. do 3. svibnja.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi