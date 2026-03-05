Sve što trebate znati o novoj sezoni 2026. Formule 1, koju će za RTL komentirati Ivan Blažičko

Početak nove sezone Formule 1 uvijek je ispunjen uzbuđenjem, no 2026. godina nije samo početak još jedne sezone – ona je početak potpuno nove ere. Sport ulazi u razdoblje najradikalnijih tehničkih promjena u svojoj povijesti, s pravilima dizajniranima da iz temelja promijene poredak, potaknu pretjecanja i vrate neizvjesnost u oktanski cirkus. Nakon što je prekinuo dominaciju Maxa Verstappena, Lando Norris ulazi u sezonu kao branitelj naslova s kultnim brojem jedan na svom McLarenu, dok se na gridu po prvi put nakon deset godina nalazi jedanaest timova. Svijet Formule 1 kakav poznajemo odlazi u povijest.

Nova pravila, novi proizvođači i novi bolidi

Srž revolucije leži u potpuno redizajniranim pogonskim jedinicama. Kompleksni i skupi MGU-H (Motor Generator Unit – Heat) je odbačen, a snaga je sada gotovo ravnomjerno podijeljena između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog motora. Cilj je postići omjer snage 50:50, uz korištenje sto posto održivog goriva, što je privuklo nove automobilske divove.

Najveće ime je svakako Audi, koji nakon potpunog preuzimanja Saubera ulazi kao tvornička momčad. Pridružuje im se američki Cadillac, jedanaesti tim na gridu, koji će u početku koristiti Ferrarijeve motore. Ford se vraća u partnerstvu s Red Bullom, dok Honda postaje ekskluzivni dobavljač za Aston Martin.

Promjene se ne zaustavljaju na motorima. Bolidi su manji, lakši i uži, s aktivnom aerodinamikom na prednjim i stražnjim krilima koja će vozačima omogućiti prebacivanje između načina rada s visokim i niskim otporom zraka. Sustav smanjenja otpora (DRS) odlazi u povijest, a zamjenjuje ga "Overtake Mode", sustav koji vozaču iza protivnika omogućuje korištenje dodatne električne snage za napad. Očekuje se da će kombinacija ovih promjena stvoriti nepredvidive utrke i otvoriti mogućnosti za pretjecanja na mjestima gdje to dosad nije bilo moguće.

Kalendar utrka za sezonu 2026.

Kalendar ponovno broji 24 utrke, a sezona tradicionalno započinje u Australiji i završava u Abu Dhabiju. Najveća novost je Velika nagrada Španjolske, koja se seli na novu uličnu stazu u Madridu, dok Imola ispada iz kalendara. Zbog Ramazana, utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji pomaknute su na travanj (što se u kontekstu aktualnih zbivanja pokazalo sretnim potezom).

Runda Velika nagrada Staza Datum 1. VN Australije Albert Park, Melbourne 6. – 8. ožujka 2. VN Kine Shanghai International Circuit 13. – 15. ožujka 3. VN Japana Suzuka International Racing Course 27. – 29. ožujka 4. VN Bahreina Bahrain International Circuit 10. – 12. travnja 5. VN Saudijske Arabije Jeddah Corniche Circuit 17. – 19. travnja 6. VN Miamija Miami International Autodrome 1. – 3. svibnja 7. VN Kanade Circuit Gilles-Villeneuve 22. – 24. svibnja 8. VN Monaka Circuit de Monaco 5. – 7. lipnja 9. VN Barcelone Circuit de Barcelona-Catalunya 12. – 14. lipnja 10. VN Austrije Red Bull Ring, Spielberg 26. – 28. lipnja 11. VN Velike Britanije Silverstone Circuit 3. – 5. srpnja 12. VN Belgije Circuit de Spa-Francorchamps 17. – 19. srpnja 13. VN Mađarske Hungaroring, Budimpešta 24. – 26. srpnja 14. VN Nizozemske Circuit Zandvoort 21. – 23. kolovoza 15. VN Italije Autodromo Nazionale Monza 4. – 6. rujna 16. VN Španjolske Madrid Street Circuit 11. – 13. rujna 17. VN Azerbajdžana Baku City Circuit 25. – 27. rujna 18. VN Singapura Marina Bay Street Circuit 9. – 11. listopada 19. VN SAD-a Circuit of the Americas, Austin 23. – 25. listopada 20. VN Meksika Autódromo H. Rodríguez 30. listopada – 1. studenog 21. VN Brazila Interlagos, São Paulo 6. – 8. studenog 22. VN Las Vegasa Las Vegas Strip Circuit 19. – 21. studenog 23. VN Katara Lusail International Circuit 27. – 29. studenog 24. VN Abu Dhabija Yas Marina Circuit 4. – 6. prosinca

Timovi i vozači: Tko će se najbolje snaći?

S novim pravilima, vozačko umijeće i sposobnost timova da se prilagode bit će ključni. Branitelj naslova Lando Norris nosit će broj jedan, dok će Max Verstappen voziti s brojem tri. Jedini novak na gridu je Britanac Arvid Lindblad u Racing Bullsu, a u sport se vraćaju veterani Sergio Pérez i Valtteri Bottas kao vozači novog Cadillac tima.

Tim Vozač 1 (Broj) Vozač 2 (Broj) McLaren Mastercard F1 Team Lando Norris (#1) Oscar Piastri (#81) Oracle Red Bull Racing Max Verstappen (#3) Isack Hadjar (#6) Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton (#44) Charles Leclerc (#16) Mercedes-AMG Petronas George Russell (#63) Kimi Antonelli (#12) Aston Martin Aramco Fernando Alonso (#14) Lance Stroll (#18) Audi Revolut F1 Team Nico Hülkenberg (#27) Gabriel Bortoleto (#5) Cadillac Formula 1 Team Sergio Pérez (#11) Valtteri Bottas (#77) BWT Alpine F1 Team Pierre Gasly (#10) Franco Colapinto (#43) Atlassian Williams F1 Team Alexander Albon (#23) Carlos Sainz (#55) Visa Cash App Racing Bulls Liam Lawson (#30) Arvid Lindblad (#41) TGR Haas F1 Team Oliver Bearman (#87) Esteban Ocon (#31)

Ipak, nad kalendarom se nadvila sjena neizvjesnosti. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, održavanje utrka u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Kataru pod velikim je znakom upitnika. Pirelli je već bio prisiljen otkazati testiranje guma u Bahreinu iz sigurnosnih razloga, a FIA i vodstvo Formule 1 pomno prate situaciju. U igri su opcije odgode, pronalaska zamjenskih lokacija ili čak skraćivanja sezone, a konačna odluka ovisit će o razvoju geopolitičke situacije u nadolazećim tjednima.

Nova era donosi potpuni reset. Predviđanja su nezahvalna, a poredak s kraja prošle sezone ne znači gotovo ništa. Timovi koji najbrže "pročitaju" nova pravila imat će ogromnu prednost, a vozači će se morati prilagoditi potpuno drugačijem stilu vožnje. Pred nama je sezona koja obećava ono što navijači najviše vole: neizvjesnost, dramu i borbu kotač uz kotač do samog kraja.