Tehničko dotjerivanje Formule 1 – službeno potvrđene izmjene pravila za tekuću sezonu

Međunarodna automobilistička federacija FIA usuglasila je s timovima i proizvođačima ključne promjene u upravljanju energijom i sigurnosnim protokolima kako bi se osigurale bolje utrke

Na ovotjednom sastanku FIA-e, čelnika momčadi, proizvođača pogonskih jedinica i vodstva Formule 1, postignut je konsenzus o nizu dorada pravila koja će stupiti na snagu već tijekom tekuće sezone. Ove promjene rezultat su višemjesečnih konzultacija i analize podataka s ciljem optimizacije performansi novih bolida – odnosno odgovor su na kritike momčadi, vozača i gledatelja o tome da je utrkivanje postalo "umjetno" i "na baterije" dok su vozači manje-više nemoćni oko ćudljivog ponašanja njihovih hibridnih pogonskih jedinica.

Upravljanje energijom

Glavni fokus kod dogovorenih je izmjena stavljen na poboljšanje upravljanja električnom energijom te povećanje sigurnosti u uvjetima smanjene vidljivosti i na startovima utrka. Jedna od najznačajnijih promjena odnosi se tako na parametre upravljanja energijom tijekom kvalifikacija i utrke.

Maksimalna dopuštena rekuperacija energije smanjena je s 8 MJ na 7 MJ, čime se želi smanjiti prekomjerno prikupljanje energije (tzv. harvesting) i potaknuti vozače na ujednačeniju, agresivnu vožnju. Istovremeno, vršna snaga sustava "superclipping" povećana je s 250 kW na 350 kW, što će smanjiti vrijeme potrebno za punjenje baterije i olakšati posao vozačima u trenucima kad se "superclipping" događao, obično na krajevima dugih pravaca.

U trkaćim uvjetima, FIA uvodi dodatna ograničenja kako bi se izbjegle prevelike razlike u brzini između bolida koji koriste dodatnu snagu i onih koji je u tom trenutku štede. Snaga dostupna kroz sustav Boost sada je ograničena na dodatnih 150 kW, dok će se isporuka energije putem MGU-K jedinice zadržati na 350 kW u ključnim zonama ubrzanja, poput izlazaka iz zavoja i zona za pretjecanje. U ostalim dijelovima staze, ta će snaga biti limitirana na 250 kW.

Osim tehničkih specifikacija motora, revidirana su i pravila koja se tiču prilagodbe različitim konfiguracijama staza. Broj utrka na kojima se mogu primijeniti alternativna, niža energetska ograničenja povećan je s osam na dvanaest. To će omogućiti regulatorima i timovima veću fleksibilnost u prilagodbi karakteristika hibridnog sustava specifičnim zahtjevima konfiguracija pojedinih staza u kalendaru.

Sigurnosne promjene

Poseban naglasak stavljen je na sigurnost u kišnim uvjetima. Na temelju povratnih informacija vozača, temperatura grijača za intermediate gume bit će povećana kako bi se osiguralo njihovo bolje prianjanje odmah po izlasku na stazu. Sustav stražnjih svjetala bit će pojednostavljen i poboljšan vizualnim upozorenjima (bočnim bljeskalicama) koja će se aktivirati u kritičnim situacijama, olakšavajući vozačima iza pravovremenu reakciju u uvjetima slabe vidljivosti.

Konačno, uvedeni su i novi protokoli za start utrke te ispravak sustava za brojanje energije koji se resetira na početku kruga za zagrijavanje. Dok će većina tehničkih dorada biti implementirana već od sljedeće utrke, Velike nagrade Miamija (prvog vikenda svibnja), određeni sigurnosni mehanizmi na startu bit će prvo testirani kako bi se, nakon dodatne analize, donijela konačna odluka o njihovoj trajnoj primjeni u prvenstvu.