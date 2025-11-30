Verstappenov trijumf u Kataru: Taktički debakl McLarena zakazao triler završnicu u Abu Dhabiju

Max Verstappen iskoristio je rani sigurnosni automobil i pogrešnu procjenu McLarena za ključnu pobjedu u Kataru. Lando Norris završio je tek četvrti, a prvenstvo 2025. godine odlučivat će se u napetom troboju na stazi Yas Marina

Utrka za Veliku nagradu Katara, pretposljednja stanica sezone Formule 1 2025., pružila je scenarij kakav ni najbolji holivudski scenaristi ne bi mogli zamisliti. Ono što je trebalo biti potvrda dominacije McLarena pretvorilo se u taktičku noćnu moru za tim iz Wokinga, omogućivši aktualnom prvaku Maxu Verstappenu da smanji zaostatak i borbu za naslov odvede u samo finale sezone. Staza Lusail, poznata po svojim brzim zavojima i fizičkoj zahtjevnosti, ovoga je puta bila poprište bitke inženjera i stratega, u kojoj je Red Bull Racing izašao kao apsolutni pobjednik.

Iako je Oscar Piastri krenuo s pole pozicije i kontrolirao tempo, a Lando Norris držao priključak, jedna odluka u sedmom krugu promijenila je tijek finiša ove sezone.

Kobni sedmi krug i pravilo guma

Ključni trenutak utrke dogodio se rano, kada su se u prvom zavoju sudarili Nico Hülkenberg i Pierre Gasly, izazvavši izlazak sigurnosnog automobila. U tom trenutku, specifična pravila koja su vrijedila za ovaj vikend postala su presudna. Zbog zabrinutosti oko trošenja guma na agresivnim rubnicima Katara, FIA i Pirelli propisali su maksimalni stint od 25 krugova po setu guma.

Dok je većina grida, uključujući Maxa Verstappena koji je bio iza McLarenovog dvojca, odmah reagirala i ušla u boks po svježe gume – iskoristivši "jeftino" zaustavljanje pod sigurnosnim automobilom – McLaren je odlučio ostaviti oba svoja vozača na stazi. Andrea Stella, šef momčadi McLarena, kasnije je priznao pogrešku, istaknuvši kako nisu očekivali da će svi ostali ući u boks.

Ta odluka ostavila je Piastrija i Norrisa na starim gumama, prisiljene da u trkaćim uvjetima grade prednost dovoljnu za kasnije zaustavljanje, dok su njihovi rivali već obavili jedan od dva obavezna posjeta boksu. Matematika je bila neumoljiva: unatoč superiornom tempu bolida MCL38, nadoknaditi vrijeme izgubljeno u boksu pod zelenom zastavom u odnosu na rivale koji su to obavili pod žutom, pokazalo se nemogućom misijom.

Verstappenova kontrola i Sainzov bljesak

Nakon što su se strateške varijable izravnale sredinom utrke, Max Verstappen našao se u vodstvu. Nizozemac je rutinski kontrolirao utrku, održavajući prednost ispred Piastrija koji je, nakon svog zaustavljanja, pokušao lov na svježijim gumama. Piastri je vozio "kvalifikacijske krugove", ali Verstappen je odgovarao istom mjerom, prošavši ciljnom ravninom s gotovo osam sekundi prednosti. Bila je to pobjeda izborena hladnokrvnošću strateškog tima Red Bulla, a posebno Hanne Schmitz, glavne inženjerke strategije, koja se pridružila Maxu na pobjedničkom postolju.

Iza vodećeg dvojca, prava senzacija bio je Carlos Sainz u Williamsu. Španjolac je iskoristio kaos i odličan tempo svog bolida kako bi osigurao drugo postolje sezone za britansku momčad, završivši na izvanrednom trećem mjestu. Sainz je vozio bez greške, držeći iza sebe pretendenta na naslov, Landa Norrisa.

Norrisova utrka bila je vježba u ograničavanju štete. Nakon strateškog kiksa, pao je u poretku i dugo se mučio iza Mercedesa mladog Kimija Antonellija. Tek u pretposljednjem krugu, nakon pogreške Antonellija koji je otišao preširoko, Norris se uspio probiti na četvrto mjesto. Ta dva dodatna boda mogla bi se pokazati presudnima u konačnom zbroju.

Rezultati utrke

Poredak prvih deset vozača na Velikoj nagradi Katara jasno pokazuje kako je strategija, a ne samo čista brzina, diktirala ishod:

Pozicija Vozač Momčad 1. Max Verstappen Red Bull Racing 2. Oscar Piastri McLaren 3. Carlos Sainz Williams 4. Lando Norris McLaren 5. Kimi Antonelli Mercedes 6. George Russell Mercedes 7. Fernando Alonso Aston Martin 8. Charles Leclerc Ferrari 9. Liam Lawson Racing Bulls 10. Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Konačni obračun u pustinji

Ovakav rasplet događaja u Dohi postavio je pozornicu za jedan od najuzbudljivijih završetaka sezone u modernoj povijesti Formule 1. Uoči posljednje utrke u Abu Dhabiju, matematičke šanse za naslov imaju čak tri vozača, iako je realna borba svedena na Norrisa i Verstappena, s Piastrijem kao "dark horse" kandidatom.

Norrisova prednost istopila se na samo 12 bodova ispred Verstappena. To znači da Verstappen mora pobijediti, a Norris završiti izvan postolja (ili niže, ovisno o najbržem krugu) kako bi Nizozemac osvojio svoj peti uzastopni naslov. S druge strane, Piastri zaostaje 16 bodova za momčadskim kolegom, što ga stavlja u tešku poziciju, ali matematički i dalje ostvarivu.

Trenutni poredak vodećih pet vozača u prvenstvu:

Pozicija Vozač Momčad Bodovi 1. Lando Norris McLaren 408 2. Max Verstappen Red Bull Racing 396 3. Oscar Piastri McLaren 392 4. George Russell Mercedes 309 5. Charles Leclerc Ferrari 230

Formula 1 se sada seli u Abu Dhabi, na stazu Yas Marina, gdje će se sljedećeg vikenda, od 5. do 7. prosinca, spustiti zastor na sezonu 2025. Pitanje koje visi u zraku jest: može li se McLaren psihološki oporaviti od ovog udarca ili je momentum sada nepovratno na strani Red Bulla? Jedno je sigurno – očekuje nas spektakl.

