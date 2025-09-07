Verstappenova dominacija u Monzi zasjenjena kontroverznom odlukom McLarena

Max Verstappen je suvereno pobijedio na Velikoj nagradi Italije, no utrku je obilježila interna drama u McLarenu. Predugo zaustavljanje u boksu Landa Norrisa dovelo je do timske naredbe koja je promijenila poredak na postolju i dodatno zaoštrila borbu za naslov prvaka

Autonet.hr nedjelja, 7. rujna 2025. u 20:30

Velika nagrada Italije 2025. na legendarnoj stazi u Monzi ostat će upamćena po dva potpuno različita narativa. Prvi je onaj o gotovo savršenoj izvedbi Maxa Verstappena, koji je svoju pole poziciju pretvorio u dominantnu pobjedu za Red Bull. Drugi, onaj koji je izazvao daleko više rasprava, odvija se unutar garaže McLarena i tiče se odluke koja bi mogla definirati ishod prvenstva.

Utrka je započela uzbudljivo. Verstappen i Lando Norris borili su se kotač uz kotač odmah nakon gašenja svjetala, a Nizozemac je, kako bi zadržao vodstvo, bio prisiljen presjeći prvu šikanu. Svjestan potencijalne kazne, Verstappen je već u sljedećem krugu strateški propustio Norrisa, da bi ga samo nekoliko krugova kasnije, zahvaljujući superiornoj brzini svog bolida, ponovno pretekao i počeo graditi prednost. Od tog trenutka, njegova vožnja bila je besprijekorna; kontrolirao je tempo, upravljao gumama i na kraju prošao ciljem s gotovo 20 sekundi prednosti, demonstrirajući zašto je četverostruki svjetski prvak.

Timska naredba koja je podigla prašinu

Dok je Verstappen jurio prema pobjedi, prava drama odvijala se iza njegovih leđa. McLarenovi vozači, Oscar Piastri i Lando Norris, držali su drugo i treće mjesto, ali su s odlukom o ulasku u boks čekali do samog kraja utrke, nadajući se potencijalnom sigurnosnom automobilu. Piastri je u 45. krugu odradio munjevito brzu promjenu guma, no kada je krug kasnije u boks ušao Norris, dogodio se problem. Kvar na pištolju za prednju lijevu gumu značajno je usporio njegovo zaustavljanje, zbog čega se na stazu vratio iza svog timskog kolege.

Tada je uslijedila odluka koja je uzburkala duhove. Vodstvo tima je, smatrajući da je Norris izgubio poziciju zbog njihove greške, a ne zbog vožnje na stazi, naredilo Piastriju da propusti Norrisa. "Oscar, ovo je pomalo kao Mađarska prošle godine. Molim te, propusti Landa, nakon toga ste slobodni za utrkivanje", čulo se preko radija. Vodeći čovjek prvenstva, Piastri, nije skrivao neslaganje: "Mislio sam da smo rekli da je sporo zaustavljanje dio utrkivanja, pa ne razumijem što se promijenilo, ali ako to stvarno želite, učinit ću to."

Australac je poslušao naredbu i prepustio drugo mjesto, čime je njegova prednost u ukupnom poretku smanjena s 34 na 31 bod. Ova odluka izravno se kosi s McLarenovim proklamiranim "papaya pravilima", internim kodeksom koji nalaže pošteno utrkivanje bez uplitanja tima, a koji je uveden upravo kako bi se izbjegle ovakve situacije.

Reakcije i posljedice na prvenstvo

Očekivano, reakcije nisu izostale. Verstappen je situaciju na timskom radiju prokomentirao s podsmijehom: "Ha, samo zato što je imao sporo zaustavljanje." Norris je nakon utrke branio odluku, tvrdeći da je to bilo pošteno i da bi tim postupio jednako da su uloge bile obrnute. Piastri je, s druge strane, bio suzdržan, ali je njegov komentar o "malom 'inčidentu'" na kraju, referenca na poznati video s kartinga, otkrio više od tisuću riječi.

Iza vodeće trojke, Ferrari je na domaćoj utrci ostvario solidan rezultat. Charles Leclerc završio je četvrti, dok je Lewis Hamilton, nakon kazne od pet mjesta na startu, završio kao šesti. Između njih smjestio se George Russell u Mercedesu.

Iako je Verstappenova pobjeda bila neupitna, utrka u Monzi ostat će zapamćena po McLarenovoj intervenciji. Je li to bila ispravna odluka u pokušaju ispravljanja vlastite pogreške ili opasan presedan koji potkopava temelje sportskog natjecanja? Odgovor na to pitanje možda ćemo dobiti tek na kraju sezone, kada će šest bodova, koliko je ova odluka "premjestila" s jednog vozača na drugog, potencijalno odlučivati o novom prvaku Formule 1.

VN Italije 2025. - Konačni poredak

Pozicija Vozač Tim
1. Max Verstappen Red Bull
2. Lando Norris McLaren
3. Oscar Piastri McLaren
4. Charles Leclerc Ferrari
5. George Russell Mercedes
6. Lewis Hamilton Ferrari
7. Alexander Albon Williams
8. Gabriel Bortoleto Sauber
9. A. Kimi Antonelli Mercedes
10. Isack Hadjar Racing Bulls

Sezona se nastavlja za dva tjedna Velikom nagradom Azerbajdžana u Bakuu.

Ukupni poredak vozača (nakon VN Italije)

Pozicija Vozač Tim Bodovi
1. Oscar Piastri McLaren 280
2. Lando Norris McLaren 249
3. Max Verstappen Red Bull 245
4. Charles Leclerc Ferrari 210
5. George Russell Mercedes 18


