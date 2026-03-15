VN Kine: Povijesna prva pobjeda za Kimija Antonellija i dvostruki trijumf Mercedesa

Vikend Formule 1 u Šangaju donio je dramu, povijesne trenutke i jasnu potvrdu tko je najbolje iskoristio nova tehnička pravila na početku sezone 2026. godine. Nakon što je George Russell pobjedom u Australiji i slavljem u subotnjoj sprint utrci u Kini potvrdio status prvog favorita, u nedjelju su sve oči bile uprte u njegovog momčadskog kolegu, tinejdžersku senzaciju Kimija Antonellija. Mladi Talijan je u subotu postao najmlađi osvajač pole positiona u povijesti Formule 1, srušivši rekord Sebastiana Vettela iz 2008. godine, i tako stvorio savršenu podlogu za utrku karijere.

Glavna utrka donijela je uzbuđenje već na samom startu. Vozači Ferrarija, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, fantastično su krenuli i Hamilton je uspio preuzeti vodstvo od Mercedesovog dvojca. Međutim, sirova brzina bolida Mercedesa ubrzo je došla do izražaja. Antonelli i Russell su strpljivo čekali svoju priliku te su, zahvaljujući superiornom tempu, povratili prve dvije pozicije. Jednom kada se vratio na čelo, Antonelli je pokazao nevjerojatnu zrelost, kontrolirajući utrku i gradeći prednost. Iza njega, Russell je vodio bitku s Ferrarijevim vozačima, osiguravajući da Mercedes ostvari drugu dvostruku pobjedu u sezoni.

Dominacija Mercedesa i prvi Ferrarijev podij za Hamiltona

Dok je Antonelli jurio prema svojoj prvoj pobjedi, čime je postao prvi talijanski pobjednik jedne Grand Prix utrke još od 2006. godine, borba za treće mjesto bila je u punom jeku. Lewis Hamilton, u svojoj drugoj sezoni za Ferrari, vodio je žestok duel sa svojim momčadskim kolegom Charlesom Leclercom. Sedmerostruki svjetski prvak na kraju je uspio zadržati prednost i osvojiti treće mjesto, što je njegov prvi podij u crvenom bolidu od prelaska u Maranello na početku 2025. godine.

"Bez riječi sam, iskreno, samo što ne zaplačem", izjavio je emotivni Antonelli nakon utrke. "Hvala timu što mi je pomogao ostvariti ovaj san. Stvarno sam želio vratiti Italiju na vrh i danas smo to uspjeli. Nije bio lak start, previše sam pokrivao unutarnju stranu i ostavio previše prostora Ferrariju, ali uspjeli smo sve vratiti na svoje mjesto."

Za druge timove, Velika nagrada Kine bila je za zaborav. McLaren je doživio katastrofalan vikend jer zbog tehničkih problema nijedan njihov bolid nije uspio startati utrku. Aktualni prvak Max Verstappen, koji je ranije govorio o potrebi "preživljavanja" u novoj eri Formule 1, odustao je samo devet krugova prije kraja. Problemi su zadesili i Aston Martin, čiji su vozači, Fernando Alonso i Lance Stroll, također prijevremeno završili utrku. S druge strane, Oliver Bearman u Haasu nastavlja impresionirati, završivši na izvrsnom petom mjestu.

Dominacija Mercedesa i Ferrarija na početku sezone nagovještava da nas čeka dvosmjerna borba za konstruktorski naslov, dok ostali, uključujući Red Bull, traže rješenja za nove izazove. Sljedeća utrka vozi se 29. ožujka u Japanu.

Konačni poredak VN Kine 2026.

Pozicija Vozač Tim Bodovi 1. Kimi Antonelli Mercedes 25 2. George Russell Mercedes 18 3. Lewis Hamilton Ferrari 15 4. Charles Leclerc Ferrari 12 5. Oliver Bearman Haas F1 Team 10 6. Pierre Gasly Alpine 8 7. Liam Lawson Racing Bulls 6 8. Isack Hadjar Red Bull Racing 4 9. Carlos Sainz Williams 2 10. Franco Colapinto Alpine 1

Poredak vozača u prvenstvu nakon VN Kine

Pozicija Vozač (Tim) Bodovi 1. George Russell (Mercedes) 51 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 47 3. Charles Leclerc (Ferrari) 34 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 33 5. Oliver Bearman (Haas F1 Team) 17 6. Lando Norris (McLaren) 15 7. Pierre Gasly (Alpine) 9 8. Max Verstappen (Red Bull Racing) 8 9. Liam Lawson (Racing Bulls) 8 10. Isack Hadjar (Red Bull Racing) 4 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4 12. Oscar Piastri (McLaren) 3 13. Carlos Sainz (Williams) 2 14. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 15. Franco Colapinto (Alpine) 1

Potpune rezultate i poredak možete pronaći na službenim stranicama Formule 1.

Kako su fanovi na Reeditu komentirali ovu utrku?

Reakcije na Redditu, epicentru online F1 zajednice, bile su trenutačne i eksplozivne, slaveći mlado čudo i veterana u crvenom.

Déjà vu: Dominacija Mercedesa i "PTSP" navijača

Nova tehnička pravila za 2026. trebala su donijeti neizvjesnost, no čini se da su vratila sjećanja na ne tako davnu prošlost. Mercedes je u Šangaju pokazao zastrašujuću brzinu, što je navelo Reddit zajednicu na brojne usporedbe s početkom hibridne ere 2014. godine. Najpopularniji komentar na objavi, s preko sedam tisuća glasova, sarkastično je sažeo utrku: "Mercedes 1-2-3 kao što smo svi predvidjeli". Drugi korisnik je dodao: "Vidjeti Mercedesov logo i zaostatak od 17 sekundi za trećim mjestom izaziva mi PTSP". Mnogi su se složili da sezona neodoljivo podsjeća na 2015. godinu: Mercedes na vrhu, Ferrari kao druga najbolja momčad, a Red Bull se muči s tehničkim problemima.

Posebno zabavan narativ među komentarima bio je onaj o šefu Mercedesa, Totu Wolffu. S obzirom na to da su na postolju završili njegov trenutni vozač (Russell), buduća zvijezda (Antonelli) i bivši šampion (Hamilton), korisnici su se šalili kako je ovo bio savršen vikend za njega. Jedan od komentara glasi: "Toto je na vrhu svijeta. Moja tri vozača, lol", dok drugi ističe poetsku prirodu postolja: "Budućnost, sadašnjost i prošlost ispunjavaju postolje".

Sraz generacija: Prvijenac tinejdžera i slavlje veterana

Iako je dominacija Mercedesa bila glavna tema, srca navijača ukrali su vozači na prvom i trećem mjestu. Andrea Kimi Antonelli, koji je u subotu postao najmlađi osvajač pole positiona u povijesti, sa samo 19 godina postao je i drugi najmlađi pobjednik Velike nagrade, odmah iza Maxa Verstappena. Njegova pobjeda, prva za jednog Talijana nakon dvadeset godina, izazvala je val oduševljenja. "Čestitke Kimiju na prvoj pobjedi!! 19 godina, kakav vozač!", stoji u jednom od visoko ocijenjenih komentara. Emocije su bile vidljive i na stazi, a jedan korisnik je primijetio: "Kimi u suzama tijekom intervjua nakon utrke, preslatko. Tako sam ponosan".

S druge strane, Lewis Hamilton je konačno ostvario ono što su navijači Ferrarija čekali: svoj prvi podij za legendarnu talijansku momčad. Njegovo slavlje bilo je zarazno, a fanovi su posebno hvalili njegovu borbu s timskim kolegom Charlesom Leclercom. Komentar s gotovo pet tisuća glasova ističe: "Ne mogu vjerovati da su neki tražili timske naredbe od Ferrarija. Sjajna borba Lewisa i Charlesa. Tako sam sretan vidjeti Hamiltona na postolju!". Fanovi su također primijetili Leclercovu pozitivnu reakciju na radiju nakon intenzivnog duela, gdje je izjavio: "Da, ovo je bilo zabavno!", što je pohvaljeno kao primjer pravog sportskog duha. Dok su se neki mučili, poput četverostrukog prvaka Maxa Verstappena koji je odustao zbog kvara i McLarena čiji bolidi nisu ni startali, utrka u Kini ponudila je nevjerojatne priče. S otkazanim utrkama na Bliskom istoku, ovi bodovi postaju još vrjedniji, a nova F1 era, iako naizgled predvidljiva na vrhu, već je isporučila trenutke za pamćenje.