Smart Suction Go pametni je nosač za bicikle koji se pričvršćuje pomoću vakuumskih čašica

Iako će to možda neki poželjeti, Smart Suction Go namijenjen je isključivo za transport, ne i za dugotrajno ostavljanje bicikla na vozilu

Tvrtka Allen Sports predstavila je Smart Suction Go, nosač za bicikle koji se na automobil pričvršćuje pomoću vakuumskih čašica, uz dodatak Bluetooth nadzora i pametnih senzora tlaka.

Riječ je o rješenju koje cilja na veću prenosivost u odnosu na klasične nosače, a pritom pokušava otkloniti glavnu zabrinutost korisnika - mogućnost popuštanja vakuuma. Sustav tako svakih pet sekundi provjerava tlak te u slučaju problema korisnika upozorava putem mobilne aplikacije ili CarPlaya i Android Auta.

Jeftinija verzija, po cijeni od oko 299 dolara, aktivno nadzire tri prednje vakuumske čašice, dok je konstrukcija dizajnirana s redundancijom kako bi zadržala stabilnost i u slučaju djelomičnog gubitka pritiska, pri čemu proizvođač navodi da korisnici imaju nekoliko minuta za reakciju prije mogućih problema.

Kako prenosi The Verge, Smart Suction Go namijenjen je za bicikle mase do oko 16 kilograma, a svaka čašica opremljena je ručnom pumpom i indikatorom dovoljnog vakuuma. Prema tvrdnjama proizvođača, korištena gumena mješavina otporna je na UV zračenje i ekstremne temperature, u rasponu od -15 do +60 °C.ž

Nosač koristi četiri AA baterije s autonomijom od 6 do 8 sati aktivne uporabe, a cijeli sustav dizajniran je primarno za transport, ne i za dugotrajno ostavljanje bicikla na vozilu.