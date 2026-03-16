Automobili Google Street Viewa na hrvatskim cestama ponovno ovog proljeća

Tijekom sljedećih mjeseci Googleova će vozila posjetiti brojne gradove i prometnice diljem zemlje kako bi ažurirali podatke Google Maps novim panoramskim fotografijama od 360 stupnjeva

Usluga Google Street View u Hrvatskoj je pokrenuta 2012. godine i od tada je ažurirana nekoliko puta, a posljednji put 2025. godine. Ovogodišnje fotografiranje, koje započinje 24. ožujka, obuhvatit će oko 30 naselja i više od 10.000 kilometara cesta. Uz Zagreb, Google Street View automobili pojavit će se na ulicama Rijeke, Osijeka, Siska, Šibenika, Makarske, Paga, Valpova, Požege, Delnica, Visa, Varaždina, Trogira i drugih gradova, objavio je Google.

Usluga Google Maps mjesečno ima više od dvije milijarde aktivnih korisnika diljem svijeta i sadrži informacije o više od 250 milijuna tvrtki i lokacija. Zahvaljujući dodatku unutar nje, usluzi Google Street View, korisnici mogu virtualno posjetiti i razgledati ceste, ali i razne destinacije u Hrvatskoj kao što su Plitvička jezera, Arena u Puli, katedrala sv. Petra u Đakovu ili Dioklecijanova palača u Splitu.

Ažuriranje informacija

Iz Googlea kažu da je važno ažurirati informacije na kartama budući da se infrastruktura stalno mijenja – grade se nova naselja, dionice cesta, industrijske zone kao i javni prostori. Redovitim fotografiranjem te se promjene mogu prikazati na usluzi Google Maps, što olakšava snalaženje, planiranje ruta i prethodno upoznavanje s lokacijom.

Google Street View automobili opremljeni su specijaliziranim kamerama od 360 stupnjeva koje snimaju panoramske fotografije okruženja. Unatoč detaljnom snimanju, Google ističe da pridaje veliku važnost zaštiti privatnosti. Prije objave prikupljenih fotografija koriste se tehnologije koje automatski zamućuju lica osoba i registarske oznake vozila kako bi se onemogućila identifikacija i zaštitila privatnost.

Dodatno, usluga nudi mogućnost dodatnog zamućivanja dijelova slike (osoba, automobila, kuća i sl.), što se može zatražiti klikom na gumb "Prijavi problem" (Report a problem) u donjem desnom kutu objavljenih fotografija na usluzi Google Maps. Više informacija o usluzi Google Street View i gdje se u svijetu trenutno voze Google Street View automobili možete pronaći na njihovoj web stranici.