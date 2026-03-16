Automobili Google Street Viewa na hrvatskim cestama ponovno ovog proljeća

Tijekom sljedećih mjeseci Googleova će vozila posjetiti brojne gradove i prometnice diljem zemlje kako bi ažurirali podatke Google Maps novim panoramskim fotografijama od 360 stupnjeva

Autonet.hr ponedjeljak, 16. ožujka 2026. u 11:43

Usluga Google Street View u Hrvatskoj je pokrenuta 2012. godine i od tada je ažurirana nekoliko puta, a posljednji put 2025. godine. Ovogodišnje fotografiranje, koje započinje 24. ožujka, obuhvatit će oko 30 naselja i više od 10.000 kilometara cesta. Uz Zagreb, Google Street View automobili pojavit će se na ulicama Rijeke, Osijeka, Siska, Šibenika, Makarske, Paga, Valpova, Požege, Delnica, Visa, Varaždina, Trogira i drugih gradova, objavio je Google.

Usluga Google Maps mjesečno ima više od dvije milijarde aktivnih korisnika diljem svijeta i sadrži informacije o više od 250 milijuna tvrtki i lokacija. Zahvaljujući dodatku unutar nje, usluzi Google Street View, korisnici mogu virtualno posjetiti i razgledati ceste, ali i razne destinacije u Hrvatskoj kao što su Plitvička jezera, Arena u Puli, katedrala sv. Petra u Đakovu ili Dioklecijanova palača u Splitu.

Ažuriranje informacija

Iz Googlea kažu da je važno ažurirati informacije na kartama budući da se infrastruktura stalno mijenja – grade se nova naselja, dionice cesta, industrijske zone kao i javni prostori. Redovitim fotografiranjem te se promjene mogu prikazati na usluzi Google Maps, što olakšava snalaženje, planiranje ruta i prethodno upoznavanje s lokacijom.

Google Street View automobili opremljeni su specijaliziranim kamerama od 360 stupnjeva koje snimaju panoramske fotografije okruženja. Unatoč detaljnom snimanju, Google ističe da pridaje veliku važnost zaštiti privatnosti. Prije objave prikupljenih fotografija koriste se tehnologije koje automatski zamućuju lica osoba i registarske oznake vozila kako bi se onemogućila identifikacija i zaštitila privatnost.

Dodatno, usluga nudi mogućnost dodatnog zamućivanja dijelova slike (osoba, automobila, kuća i sl.), što se može zatražiti klikom na gumb "Prijavi problem" (Report a problem) u donjem desnom kutu objavljenih fotografija na usluzi Google Maps. Više informacija o usluzi Google Street View i gdje se u svijetu trenutno voze Google Street View automobili možete pronaći na njihovoj web stranici.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi