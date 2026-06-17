Dobili ste prometnu ili parking kaznu? Ovaj servis može vam besplatno napisati žalbu

Novi domaći internetski servis omogućuje brzu i besplatnu izradu prigovora na prometne prekršaje i parkirne kazne, uz naglasak na privatnost podataka jer se sva obrada obavlja lokalno na uređaju

Na hrvatskom tržištu odnedavno je dostupan internetski servis Žalba.eu, projekt agencije DigiAdria, namijenjen građanima koji trebaju pomoć pri sastavljanju prigovora na prometne i parkirne kazne. Riječ je o besplatnom generatoru dokumenata koji korisnicima omogućuje da u svega dvije minute izrade gotov prigovor na prekršajni nalog, dnevnu parkirnu kartu ili ostale vrste prometnih kazni. Sustav je dizajniran za jednostavnu upotrebu, kako bi eliminirao potrebu za dugotrajnim pisanjem pravnih podnesaka ili kontaktiranjem odvjetnika u tim jednostavnijim zadacima.

Do žalbe u dvije minute

Postupak izrade prigovora odvija se u tri jednostavna koraka. Korisnik najprije učitava fotografiju ili PDF dokument kazne, nakon čega sustav automatski iz toga izvlači ključne podatke poput datuma, iznosa kazne i broja naloga. U drugom koraku korisnik bira razlog žalbe, primjerice osporavanje upravljanja vozilom, nevidljivu prometnu signalizaciju ili zastaru. U konačnici, servis generira gotov tekst prigovora koji korisnik može preuzeti, ispisati i potpisati.

Jedna od prednosti ove platforme je i zaštita privatnosti korisnika. Sustav za prepoznavanje teksta (OCR) i proces generiranja žalbe odvijaju se isključivo unutar web preglednika korisnika. Time se osigurava da dokumenti, osobni podaci poput OIB-a ili fotografije kazni, ne napuštaju uređaj niti se pohranjuju na serverima trećih strana. Cijeli proces funkcionira bez registracije i plaćanja, a financiranje servisa osigurano je tek putem prikaza oglasa.

Na stranici servisa naglašavaju da servis Žalba.eu pruža predložak dokumenta, a ne pravni savjet. Nakon preuzimanja dokumenta, građani su dužni vlastoručno ga potpisati te ga u zakonskom roku – koji za prekršajne naloge iznosi osam dana od primitka – dostaviti nadležnom tijelu preporučenom poštom s povratnicom. Uspješnost žalbe, kako navode, ovisi o činjeničnim okolnostima i priloženim dokazima pojedinog slučaja i ni u kom slučaju ne jamče uspješnost.

Razgovor s autorom

Žalba.eu nastala je s jednostavnom idejom: svatko bi trebao moći ostvariti svoje pravo na prigovor, bez odvjetnika i bez troška. Za malo više informacija upitali smo "glavnog i odgovornog" – on je Marko Krišto, profesionalac u područjima digitalnog marketinga, web projekata i AI automatizacije. Otkrio nam je da je ideja za ovaj servis nastala kao logičan nastavak njegovog prethodnog pravno-tehnološkog projekta LexPilot.eu, SaaS rješenja i AI pravnog asistenta namijenjenog hrvatskim odvjetnicima i pravnicima. Taj je projekt razvijan u suradnji sa šest odvjetničkih ureda te je temeljen na stvarnim pravnim dokumentima, primjerice tužbama, protutužbama i različitim vrstama podnesaka.

"Kroz rad na LexPilotu uočio sam da se dio pravne strukture, logike i automatizacije može prilagoditi i građanima koji žele jednostavno sastaviti prigovor na kaznu, ali ne znaju kako ga pravilno oblikovati. Tako je nastala platforma zalba.eu. Sama prilagodba i lansiranje platforme trajali su nekoliko tjedana, jer sam dio arhitekture, logike i iskustva već imao razvijen kroz LexPilot", kaže nam Krišto.

Projekt je, doznajemo dalje, razvio samostalno, od ideje, UX planiranja i dizajna, do tehničke implementacije, logike aplikacije i marketinškog pozicioniranja. Nije bilo zasebnog tima developera, dizajnera ili vanjske agencije. Riječ je o projektu razvijenom uz korištenje modernih AI i razvojnih alata kao podrške u procesu rada. Bitno je naglasiti i da pravni dio nije rađen "napamet". "Predlošci, logički koraci i pravne osnove dodatno su oblikovani kroz iskustvo i suradnju s odvjetničkim uredima na projektu LexPilot, kako bi krajnji dokument bio formalno smislen i primjenjiv u praksi", nastavlja autor servisa Žalba.eu.

Iako je sustav donekle nastao uz pomoć AI alata, za samo generiranje prigovora ne koristi se generativni AI model u realnom vremenu, pojašnjava nam Marko. "Razlog je jednostavan: kod pravnih dokumenata ne želim riskirati AI halucinacije, pogrešno citiranje zakona ili nepredvidive formulacije. Umjesto toga, sustav koristi determinističku JavaScript logiku i unaprijed definirane pravne predloške. Takav pristup ima dvije važne prednosti: dokument je predvidljiv i konzistentan, a operativni troškovi platforme ostaju minimalni."