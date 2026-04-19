Marko Brkljačić, COO Rimac Technology: Pratimo, ali i stvaramo trendove u industriji

Novi COO Rimac Technologyja za Autonet govori o izazovima na novoj poziciji, ključnim tehnologijama i partnerstvima te razvoju rješenja u kojima je Rimac Technology svjetski lider

Prije nešto manje od dva mjeseca službeno su objavljene promjene u vodstvu kompanije Rimac Technology, kao priprema za sljedeću fazu poslovanja. U sklopu te reorganizacije, Marko Brkljačić, dotadašnji zamjenik glavnog operativnog direktora, preuzeo je bio poziciju glavnog operativnog direktora (COO). Isto tako, posljednjih se mjeseci dosta piše o naprednim rješenjima, prije svega u domeni baterija, koje ta kompanija razvija za "svoj" Bugatti ali i druge proizvođače, primarno BMW, s kojim je suradnja već započela na modelu i7. Sve to bilo nam je povod da porazgovaramo s Brkljačićem i doznamo detalje trenutačne faze razvoja te kompanije.

Prije svega, čestitke na novoj poziciji. Što Vam je trenutačno u glavnom fokusu, sada kada Rimac Technology sve više ulazi u masovnu proizvodnju?

Hvala na čestitci! Važno je naglasiti da nama u Rimac Technologyju ovo nisu "neistražene vode", jer već imamo stabilan i funkcionalan operacijski sustav koji dvije godine svakodnevno isporučuje veće količine gotovih proizvoda premium proizvođačima automobila. Prema tome, već smo dokazali tržištu da se znamo držati visokih standarda kvalitete i rokova te da možemo proizvoditi efikasno. Trenutačno smo u fazi skaliranja, s obzirom na to da u narednih godinu dana još pet projekata ulazi u fazu SoP-a (Start of Production).

Kako se pripremamo za još veće volumene za globalne partnere, moj fokus je na tome da sustav ostane robustan, predvidljiv i otporan u svakodnevnoj proizvodnji. Kod nas "dovoljno dobro" nikada nije bilo prihvatljivo – cilj od 100 % OTIF-a (On Time in Full isporuke) već ostvarujemo i dodatno ga učvršćujemo kako kompleksnost raste.

Drugi važan element mog posla je kontrolirani ramp-up. Ne izmišljamo nove pristupe, već standardiziramo modele ulaska u serijsku proizvodnju i procese te osiguravamo da su ljudi, sustavi i infrastruktura spremni prije početka serije. Imamo jedinstvenu priliku graditi sustave od početka, bez opterećenja legacy sustavima koji predstavljaju velik izazov tradicionalnoj autoindustriji, što nam omogućuje uvođenje modernih rješenja u nove pogone i timove.

Treći ključni fokus su ljudi i organizacija. Kako rastemo, važno je da se ne oslanjamo na individualne napore, nego na jasne odgovornosti, snažan srednji menadžment i zajednički operativni jezik kroz sve lokacije.

Nedavno ste u Münchenu predstavili novu generaciju baterija. Koje su tehnologije ključne u vašim proizvodima i što vidite kao svoju glavnu prednost nad konkurencijom?

Na IAA Mobilityju predstavili smo novu generaciju baterijskih sustava, uključujući i smjer razvoja prema solid-state tehnologiji koju razvijamo u suradnji s partnerom iz Tajvana, tvrtkom ProLogium. Ta tehnologija bit će dostupna u narednim godinama. Posljednjih dana mogli ste u medijima čitati i o baterijama koje smo razvili za BMW i7 – mislim da je važno naglasiti da su ti baterijski sustavi razvijeni i proizvedeni upravo ovdje kod nas u Hrvatskoj, što je nevjerojatna stvar.

Upravo na ovim primjerima možemo vidjeti gdje leži naša prednost u odnosu na konkurenciju. Za početak, dolazimo iz svijeta hiperperformansi – naša Nevera kao hypercar postavlja iznimno visoke zahtjeve u pogledu snage, termalnog menadžmenta, sigurnosti i pouzdanosti. To iskustvo danas prenosimo u sport i luxury segment, gdje takva rješenja donose konkretne performanse i tržišnu prednost. Drugo, unutar Rimac grupe uspješno smo razvili više automobila, što nam daje duboko razumijevanje cjelokupnog vozila i načina integracije naših sustava. Drugim riječima, "pričamo isti jezik" s kupcima, što oni iznimno cijene. Za kraj, tu je još track record. Već imamo projekte s partnerima poput BMW-a i Porschea, kao i s drugima o kojima zasad ne možemo javno govoriti. Kao europski dobavljač dodatno smo geografski i operativno bliže OEM-ovima, što u praksi često čini razliku. Kada se podvuče crta, nudimo veću snagu, brže punjenje i veću energetsku gustoću u istom prostoru, uz kraći go-to-market i veću fleksibilnost u prilagodbi zahtjevima partnera.

Sve se više govori o solid‑state baterijama. U kojoj su fazi trenutačno one kod vas i što je u ovom trenutku najveći tehnički izazov prije komercijalne primjene?

Važno je naglasiti da je solid-state tehnologija još uvijek u fazi razvoja i da trenutačno ne postoji komercijalno dostupna ćelija spremna za serijsku proizvodnju. S partnerom ProLogium imamo potpisan Memorandum o razumijevanju, a oni trenutačno razvijaju i grade proizvodne kapacitete u Europi. Nedavno smo posjetili Francusku, gdje je započela izgradnja njihove nove giga-tvornice.

Vjerujemo da solid-state tehnologija može adresirati neka ključna pitanja koja OEM-ovi traže, prije svega sigurnost, brzinu punjenja i energetsku gustoću. Međutim, u ovom trenutku fokus industrije je još uvijek na razvoju i industrijalizaciji same ćelije. Pratimo razvoj tehnologije iz prve ruke te planiramo biti prvi na tržištu koji će kupcima ponuditi gotova rješenja kada tehnologija bude spremna.

Dugo ste bili sinonim za manje, ekskluzivne serije poput onih za Bugatti ili Koenigsegg. No, ugovori s BMW‑om i Ceerom traže masovnu proizvodnju. Možemo li uskoro očekivati nove slične suradnje?

Apsolutno. Krenuli smo sa suradnjama manjih volumena koje su bile tehnički jako zahtjevne i upravo smo kroz takve projekte izgradili kompetencije koje danas koristimo u visokoserijskim programima u sport i luxury segmentu.

Uz projekte s BMW-om, Porscheom i CEER-om, postoje i dodatni projekti koje već imamo ugovorene, ali o njima zasad ne možemo javno govoriti. Istovremeno smo u poodmaklim fazama ugovaranja novih projekata s različitim proizvođačima automobila, dominantno iz Europe, ali i izvan Europe.

U tom smislu, prijelaz s manjih serija na veće volumene je nešto što smo planirano pripremali i u konačnici ostvarili, a očekujemo da će se taj trend rasta nastaviti i dalje.

Kako se Rimac Technology nosi s kineskom konkurencijom i je li kriza europskih proizvođača poput Northvolta utjecala na vaše planove?

Pozorno pratimo globalna kretanja, od automobilske industrije do šire geopolitičke situacije, jer sve to izravno utječe na opskrbne lance i tržište. Kineski proizvođači svakako su vrlo agresivni, no takav supply chain footprint i ekološki aspekt proizvodnje ne odgovaraju uvijek svim OEM-ovima. U takvim okolnostima vidimo prostor za europske dobavljače poput nas, osobito kada je riječ o kompleksnijim proizvodima i bliskoj suradnji s kupcima. Kineska konkurencija je snažna i to ne ignoriramo – naprotiv, takvo nas okruženje dodatno motivira.

S druge strane, europski i globalni premium segment i dalje snažno naglašavaju performanse, kvalitetu i tehnološku izvrsnost; područja u kojima vjerujemo da je našu tehnologiju teško dostići. Kroz projekte s premium partnerima kontinuirano potvrđujemo mogućnosti naših sustava, što nam osigurava stabilnu tržišnu poziciju.

Što se tiče situacije s Northvoltom, utjecaj na naše planove bio je minimalan, dok su tržišne promjene otvorile i određene prilike, uključujući dolazak kvalitetnog kadra u našu tvrtku.

Od svega što trenutačno razvijate u Hrvatskoj, što biste izdvojili kao tehnički najzanimljivije našim čitateljima?

To je svakako sustav elektrifikacije za novi Bugatti Tourbillon, projekt koji uključuje niz naprednih i nekonvencionalnih rješenja. Primjerice, koristimo vrlo napredne koncepte hlađenja baterija poput submerged hlađenja, a sama baterija je u velikoj mjeri integrirana u strukturu vozila. Drugim riječima, baterija nema "kućište" već tu ulogu preuzima karbonski monocoque, odnosno šasija automobila.

Takva rješenja izlaze iz okvira standardnih industrijskih pristupa, ali upravo kroz takve projekte razvijamo tehnologije koje kasnije možemo primijeniti i šire. Iako to nije naš core u smislu volumena, s tehničke strane to su projekti koji najviše pomiču granice i najzanimljiviji su za širu publiku.

Ono što mogu potvrditi jest da naš tim za inovacije kontinuirano prati i stvara trendove — često i prije nego što postanu mainstream. Stalno radimo na unapređenjima postojećih rješenja i razvoju novih tehnologija koje će nam osigurati prednost u godinama koje dolaze. To je dio naše kulture: biti korak ispred, ali bez nepotrebnog publiciteta dok god nismo sigurni da je rješenje zrelo. Uostalom, i broj patenata koje kontinuirano prijavljujemo na godišnjoj razini jasno pokazuje koliko intenzivno radimo na razvoju i koliko sustavno gradimo tehnološku prednost.

Postoji li neki tehnički "skriveni detalj" koji najbolje ocrtava vaš inženjerski potpis?

Nećete vjerovati, ali ja nisam inženjer. Kako kompanija raste, nadogradnja vrhunskog inženjeringa postaje business mindset. Pitanje više nije samo kako razviti tehnologiju, nego kako je proizvoditi profitabilno, skalabilno i dugoročno održivo.

Upravo je to moj fokus – operativna učinkovitost u širem smislu, od kontrole troškova proizvodnje i stabilnosti procesa do upravljanja resursima kroz cijelu organizaciju. To uključuje stvari poput smanjenja scrapa u proizvodnji, optimizacije procesa, bolje iskorištenosti kapaciteta i općenito discipliniranog pristupa troškovima kako rastemo u volumenima. Jednako je važno upravljanje kompleksnošću, zalihama i planiranjem, kako bi sustav ostao stabilan i predvidljiv, a ne ovisan o individualnim naporima.

Na kraju, ključ je u razvoju procesa i timova koji omogućuju da vrhunski inženjering ne ostane na razini prototipa, nego da funkcionira u serijskoj proizvodnji na konzistentan i održiv način – na zadovoljstvo kupaca, krajnjih korisnika i šire zajednice.