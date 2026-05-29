Green NCAP razbija mit o nultim emisijama i otkriva stvarni ekološki utjecaj električnih vozila

Nezavisna organizacija Euro NCAP-a koristi analizu životnog ciklusa kako bi vozačima pružila objektivan uvid u stvarnu održivost i skrivene ekološke troškove popularnih električnih modela

Sve veći broj europskih vozača prelazi na najnoviju generaciju električnih automobila, vođen među ostalim uvjerenjem da time aktivno pridonose zaštiti okoliša. Međutim, organizacija Green NCAP, koja potrošačima pruža nepristran pregled utjecaja novih vozila na okoliš i njihovih performansi u stvarnim uvjetima vožnje, nastoji rasvijetliti stvarnu održivost nekih od najpopularnijih novih modela na našem kontinentu.

Skriveni ekološki otisak

Proizvođači automobila obično objavljuju podatke koji se odnose isključivo na potrošnju energije, doseg i vrijeme punjenja, pri čemu električna vozila često označavaju etiketom "nulte emisije". Ipak, te brojke rijetko prikazuju cjelovitu sliku jer proizvodnja samog vozila, izrada baterija, distribucija i izvori energije iz kojih se vozilo napaja mogu imati značajan ugljični otisak koji standardne ocjene zanemaruju.

Kako bi ponudio transparentne podatke, Green NCAP primjenjuje naprednu metodologiju procjene životnog ciklusa, koja prati vozilo od proizvodnje do odlaganja. Ova metoda, kolokvijalno nazvana "od kolijevke do groba", analizira utrošak sirovina, procese proizvodnje, distribuciju i opskrbu energijom, zajedno s izravnim emisijama stakleničkih plinova, pružajući jedinu uistinu pouzdanu mjeru ekološke učinkovitosti dostupnu vozačima u Europi.

Tako izračunati podaci pokazuju da razlike među automobilima mogu biti iznimno velike, što se izravno odražava i na okoliš i na proračun samih vozača. Općenito se pokazalo da učinkovitiji automobili troše manje energije tijekom vremena, no energija i resursi utrošeni već u samoj fazi proizvodnje presudno utječu na konačnu ekološku bilancu vozila. Oglašavanje električnih automobila kao vozila s "nultom emisijom" bez šireg konteksta može, dakle, dovesti potrošače u zabludu jer samo korištenje baterije za pokretanje motora ne čini vozilo automatski održivim.

U nastavku su primjeri koji čine tek manji dio od gotovo 200 modela koje je ova organizacija testirala i ocijenila prema održivosti – svi rezultati javno su dostupni na njihovim stranicama.

Analiza najpopularnijih automobila u Europi

Dacia Sandero (3 zvjezdice / 59%): Ovaj kompaktni automobil ostvario je solidnu ocjenu zahvaljujući maloj masi, jednostavnoj konstrukciji te pristojnoj energetskoj učinkovitosti i niskim emisijama iz ispuha i trenja, no rezultat u pogledu stakleničkih plinova ipak zaostaje za hibridnim i električnim modelima.

Citroën C3 Hybrid (3,5 zvjezdice / 62%): Zahvaljujući blagom hibridnom sustavu, ovaj model nudi nisku potrošnju energije kroz cijeli životni vijek i povećanu učinkovitost u gradskoj vožnji, ali u konačnici pruža tek neznatnu ekološku prednost u usporedbi s konvencionalnim benzinskim automobilima.

Volkswagen Passat (3 zvjezdice / 52%): Model s blagim hibridnim pogonom pokazao se najučinkovitijim tijekom vožnje autocestom i ostvario je dobar rezultat u indeksu čistog zraka zbog učinkovitog pročišćavanja ispušnih plinova, ali je njegova ukupna ocjena ograničena inherentnim emisijama ugljičnog dioksida benzinskog motora te masom samog vozila.

Renault 5 E-Tech (5 zvjezdica / 94%): Ovaj električni model zaslužio je maksimalnu ocjenu zahvaljujući iznimno niskim operativnim emisijama, visokoj energetskoj učinkovitosti te kompaktnoj platformi i maloj masi koje doprinose izvrsnoj ekološkoj održivosti čak i u fazi proizvodnje.

MINI Cooper E (5 zvjezdica / 95%): Kao jedan od ekološki najprihvatljivijih testiranih modela, ostvario je vrhunski rezultat zbog učinkovitog pogonskog sustava, male mase, umjerenog kapaciteta baterije koji smanjuje potrošnju energije u svim uvjetima i tijekom proizvodnje te zbog učinkovitog regenerativnog kočenja koje smanjuje trošenje kočnica.

Jeep Avenger Electric (5 zvjezdica / 96%): Električni crossover dijeli tehničku bazu s modelom FIAT 600e i ostvaruje savršen indeks stakleničkih plinova, no iako ima procijenjenu potrošnju od 16,4 kWh/100 km u blagim vremenskim uvjetima, njegova učinkovitost i doseg mogu pasti pri niskim temperaturama od -7 °C kada potrošnja raste na 24,8 kWh/100 km.

BMW 5 Series (2,5 zvjezdice / 46%): Unatoč dobrom rezultatu u indeksu čistog zraka zahvaljujući naprednom pročišćavanju ispuha, ovaj model s blagim hibridnim benzinskim pogonom ostvario je nižu ocjenu jer visoka potrošnja fosilnih goriva, velika masa vozila od 1.805 kg i nedostatak naprednijeg sustava obnove energije narušavaju njegovu održivost.