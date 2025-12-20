Izazovi hladnog vremena: električni automobili gube doseg, dok benzinci zadržavaju predvidljivost

Najnovije testiranje Green NCAP-a otkriva značajne razlike u performansama električnih i benzinskih vozila u realnim uvjetima, naglašavajući utjecaj hladnoće na baterije i prednost klasičnih motora

Najnoviji rezultati testiranja organizacije Euro NCAP u sklopu testova nazvanih Green NCAP, pružaju uvid u ekološki utjecaj i energetsku učinkovitost četiriju popularnih obiteljskih modela. Testirani su električni BYD Sealion 7 i CUPRA Born te benzinski modeli BMW-a serije 5 i X2. Testiranja su se primarno fokusirala na iskustvo vožnje u realnim uvjetima, s posebnim naglaskom na promjene koje donose niske temperature.

Izazovi električnog pogona

Rezultati pokazuju da hladnoća donosi specifične kompromise za oba tipa pogona, no na različite načine. Kod električnih vozila, glavni izazov ostaje gubitak dosega pri niskim temperaturama. Model BYD Sealion 7, veliki SUV s baterijom od 82,5 kWh, pokazao je relativnu otpornost s padom dosega od 16% u hladnim uvjetima. S druge strane, lakša CUPRA Born zabilježila je drastičniji pad dosega od čak 33%, smanjujući doseg s 328 na svega 221 kilometar.

Unatoč gubitku dosega, električni modeli i dalje dominiraju u ukupnoj održivosti. CUPRA Born osvojila je četiri i pol zvjezdice s rezultatom od 86%, dok je BYD Sealion 7 zaslužio četiri zvjezdice. Ovi rezultati odražavaju visoku energetsku učinkovitost i prednosti europskog energetskog miksa. Ipak, Green NCAP preporučuje softverska ažuriranja za BYD kako bi vozači dobili pouzdanije informacije o potrošnji, koja je tijekom testiranja na autocesti iznosila 27,1 kWh/100 km.

Predvidljivost benzinaca

Nasuprot električnim rivalima, BMW-ovi modeli s unutarnjim izgaranjem, 520i i X2 sDrive20i, pokazali su iznimnu predvidljivost. Budući da ovi automobili koriste višak topline iz motora za zagrijavanje kabine, utjecaj hladnoće na potrošnju goriva bio je minimalan.

Green NCAP

Primjerice, BMW serije 5 povećao je potrošnju sa 6,8 na 8,1 l/100 km u hladnim uvjetima, dok je kod X2 to povećanje bilo sa 7,1 na 8 l/100 km. To je opisano kao predvidljivo i vozačima daje veću sigurnost pri planiranju duljih putovanja u zimskim mjesecima. Oba testirana BMW modela ocijenjena su dobrim ocjenama u kategoriji potrošnje i dosega. Posebno se ističe njihova učinkovitost u kontroli ispušnih plinova, gdje su oba modela postigla visoke ocjene na Indeksu čistog zraka (preko 6,5/10).

Ekologija nasuprot klasici

Moderni sustavi za obradu ispušnih plinova uspješno minimiziraju štetne emisije, čime se smanjuje njihov negativni utjecaj na lokalnu kvalitetu zraka, unatoč korištenju fosilnih goriva. Ipak, u ukupnom poretku održivosti, benzinski modeli nisu uspjeli prijeći prag od tri zvjezdice. Zbog neizbježnih emisija CO 2 tijekom životnog vijeka, oba su testirana BMW-ova modela ocijenjena s dvije i pol zvjezdice. Dok oni, kako zaključuje Green NCAP, nude stabilnost i predvidljivost, električna vozila poput CUPRE i BYD-a ostaju superiorniji izbor za one koji su ekološki osvješteniji, čak unatoč operativnim izazovima koje pred njih postavlja hladno vrijeme.

Green NCAP

"Testovi Green NCAP-a pružaju ključne uvide iz stvarnog svijeta za potrošače koji se snalaze u često zbunjujućem izboru između velikog električnog vozila i vrhunskog benzinca. S modelima Sealion 7 i CUPRA Born, BYD i CUPRA nude iznimno privlačne opcije koje kombiniraju snažne performanse s manjim utjecajem na okoliš – što je dobitna kombinacija za mnoge kupce. Ipak, kao i kod svih električnih vozila, vozači moraju imati na umu značajno smanjenje dosega do kojeg može doći u hladnim zimskim uvjetima.

S druge strane, BMW-i pružaju predvidljiv doseg i praktičnost jednostavnog točenja goriva, ali ostaju ograničeni inherentnim ugljičnim otiskom izgaranja fosilnih goriva. Fokus industrije sada se mora okrenuti usavršavanju toplinskog upravljanja električnim vozilima kako bi se uklonila tjeskoba oko dosega po hladnom vremenu. S modelom Sealion 7, BYD pokazuje da se sektor odlučno kreće u pravom smjeru, nudeći uvid u ono što dobro dizajnirana električna vozila mogu postići", poručuje dr. Aleksandar Damyanov, tehnički menadžer Green NCAP-a.