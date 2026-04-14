Mazda pala na ljestvici pouzdanosti, PHEV modeli podbacili
Novo istraživanje Consumer Reportsa otkriva tko su šampioni pouzdanosti. Toyota, Subaru i Lexus dominiraju, Tesla bilježi impresivan skok, dok je Mazda doživjela značajan pad zbog problema s novim modelima
Ako želite novi automobil koji će više vremena provoditi kod vas nego u servisu, Consumer Reports ima nekoliko poznatih savjeta. Držite se provjerenih imena, budite sumnjičavi prema blještavoj novoj tehnologiji i možda nemojte volontirati kao beta tester za najnoviju veliku ideju nekog proizvođača.
Na samom vrhu ljestvice, Toyota je zauzela prvo mjesto, dok su je slijedili Subaru na drugom i Lexus na trećem mjestu. Honda i BMW zaokružili su prvih pet. Svoje je istraživanje Consumer Reports temeljio na podacima iz anketa koje su pokrile oko 380.000 vozila u SAD-u, kako navodi Carscoops, pa je riječ o poretku koji ima kredibilitet i nije samo rezultat komentara na nekom internetskom forumu.
Najveću transformaciju doživjela je Tesla, koja je skočila za čak osam mjesta u odnosu na prošlogodišnje istraživanje i sada se nalazi na devetom mjestu. Tomu su uvelike pridonijeli bolji rezultati Modela 3 i, posebno, Modela Y. To ne znači da je u Teslinom svijetu odjednom sve besprijekorno, Cybertruck je i dalje ocijenjen ispodprosječno, ali sugerira da se tvrtka napokon bolje nosi s problemima u izradi, završnoj obradi i hardverskim boljkama koje su ih pratile.
Mazdina noćna mora s PHEV-ovima
Marka koja je doživjela neugodan pad je Mazda, koja se srozala za osam mjesta, sve do 14. pozicije. Stariji Mazdini modeli i dalje su se pokazali prilično pouzdanima, no noviji i znatno kompliciraniji modeli poput CX-70 i CX-90, posebno u svojim plug-in hibridnim (PHEV) izvedbama, očito su vlasnicima zadavali stalne glavobolje. Pad je tim veći jer je Mazda još 2020. godine bila proglašena najpouzdanijim proizvođačem, upravo zbog konzervativnog pristupa i korištenja provjerenih platformi.
Ovo je klasičan primjer onoga što se događa kada proizvođač automobila postane previše ambiciozan s novim platformama, novim pogonskim sklopovima i novom tehnologijom odjednom. Ponekad inženjerski tim sve odradi savršeno. Ponekad, pak, vlasnici postaju nesvjesni, neplaćeni članovi tima za istraživanje i razvoj.
Consumer Reports također navodi da klasični hibridi i dalje predstavljaju sigurnu opciju za ljubitelje motora s unutarnjim izgaranjem koji traže bolju ekonomičnost. S druge strane, potpuno električna vozila (EV) i plug-in hibridi (PHEV) i dalje su pretjerano zastupljeni među najmanje pouzdanim modelima u istraživanju, posebno kada su potpuno novi ili značajno redizajnirani.
Istraživanje je potvrdilo da azijske marke i dalje dominiraju po pitanju pouzdanosti, europske su negdje u sredini, dok američke marke generalno zaostaju.
Ljestvica pouzdanosti automobilskih marki (Consumer Reports 2026)
|Pozicija
|Marka
|Rezultat
|1
|Toyota
|66
|2
|Subaru
|63
|3
|Lexus
|60
|4
|Honda
|59
|5
|BMW
|58
|6
|Nissan
|57
|7
|Acura
|54
|8
|Buick
|51
|9
|Tesla
|50
|10
|Kia
|49
|11
|Ford
|48
|12
|Hyundai
|48
|13
|Audi
|44
|14
|Mazda
|43
|15
|Volvo
|42
|16
|Volkswagen
|42
|17
|Chevrolet
|42
|18
|Cadillac
|41
|19
|Mercedes-Benz
|41
|20
|Lincoln
|40
|21
|Genesis
|33
|22
|Chrysler
|31
|23
|GMC
|31
|24
|Jeep
|28
|25
|Ram
|26
|26
|Rivian
|24