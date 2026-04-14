Mazda pala na ljestvici pouzdanosti, PHEV modeli podbacili

Novo istraživanje Consumer Reportsa otkriva tko su šampioni pouzdanosti. Toyota, Subaru i Lexus dominiraju, Tesla bilježi impresivan skok, dok je Mazda doživjela značajan pad zbog problema s novim modelima

Autonet.hr utorak, 14. travnja 2026. u 06:00
Mazda CX 90 📷 Foto: Mazda
Mazda CX 90 Foto: Mazda

Ako želite novi automobil koji će više vremena provoditi kod vas nego u servisu, Consumer Reports ima nekoliko poznatih savjeta. Držite se provjerenih imena, budite sumnjičavi prema blještavoj novoj tehnologiji i možda nemojte volontirati kao beta tester za najnoviju veliku ideju nekog proizvođača.

Na samom vrhu ljestvice, Toyota je zauzela prvo mjesto, dok su je slijedili Subaru na drugom i Lexus na trećem mjestu. Honda i BMW zaokružili su prvih pet. Svoje je istraživanje Consumer Reports temeljio na podacima iz anketa koje su pokrile oko 380.000 vozila u SAD-u, kako navodi Carscoops, pa je riječ o poretku koji ima kredibilitet i nije samo rezultat komentara na nekom internetskom forumu.

Najveću transformaciju doživjela je Tesla, koja je skočila za čak osam mjesta u odnosu na prošlogodišnje istraživanje i sada se nalazi na devetom mjestu. Tomu su uvelike pridonijeli bolji rezultati Modela 3 i, posebno, Modela Y. To ne znači da je u Teslinom svijetu odjednom sve besprijekorno, Cybertruck je i dalje ocijenjen ispodprosječno, ali sugerira da se tvrtka napokon bolje nosi s problemima u izradi, završnoj obradi i hardverskim boljkama koje su ih pratile.

Mazdina noćna mora s PHEV-ovima

Marka koja je doživjela neugodan pad je Mazda, koja se srozala za osam mjesta, sve do 14. pozicije. Stariji Mazdini modeli i dalje su se pokazali prilično pouzdanima, no noviji i znatno kompliciraniji modeli poput CX-70 i CX-90, posebno u svojim plug-in hibridnim (PHEV) izvedbama, očito su vlasnicima zadavali stalne glavobolje. Pad je tim veći jer je Mazda još 2020. godine bila proglašena najpouzdanijim proizvođačem, upravo zbog konzervativnog pristupa i korištenja provjerenih platformi.

Ovo je klasičan primjer onoga što se događa kada proizvođač automobila postane previše ambiciozan s novim platformama, novim pogonskim sklopovima i novom tehnologijom odjednom. Ponekad inženjerski tim sve odradi savršeno. Ponekad, pak, vlasnici postaju nesvjesni, neplaćeni članovi tima za istraživanje i razvoj.

Consumer Reports također navodi da klasični hibridi i dalje predstavljaju sigurnu opciju za ljubitelje motora s unutarnjim izgaranjem koji traže bolju ekonomičnost. S druge strane, potpuno električna vozila (EV) i plug-in hibridi (PHEV) i dalje su pretjerano zastupljeni među najmanje pouzdanim modelima u istraživanju, posebno kada su potpuno novi ili značajno redizajnirani.

Istraživanje je potvrdilo da azijske marke i dalje dominiraju po pitanju pouzdanosti, europske su negdje u sredini, dok američke marke generalno zaostaju.

Ljestvica pouzdanosti automobilskih marki (Consumer Reports 2026)

Pozicija Marka Rezultat
1 Toyota 66
2 Subaru 63
3 Lexus 60
4 Honda 59
5 BMW 58
6 Nissan 57
7 Acura 54
8 Buick 51
9 Tesla 50
10 Kia 49
11 Ford 48
12 Hyundai 48
13 Audi 44
14 Mazda 43
15 Volvo 42
16 Volkswagen 42
17 Chevrolet 42
18 Cadillac 41
19 Mercedes-Benz 41
20 Lincoln 40
21 Genesis 33
22 Chrysler 31
23 GMC 31
24 Jeep 28
25 Ram 26
26 Rivian 24

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi