Mazda pala na ljestvici pouzdanosti, PHEV modeli podbacili

Ako želite novi automobil koji će više vremena provoditi kod vas nego u servisu, Consumer Reports ima nekoliko poznatih savjeta. Držite se provjerenih imena, budite sumnjičavi prema blještavoj novoj tehnologiji i možda nemojte volontirati kao beta tester za najnoviju veliku ideju nekog proizvođača.

Na samom vrhu ljestvice, Toyota je zauzela prvo mjesto, dok su je slijedili Subaru na drugom i Lexus na trećem mjestu. Honda i BMW zaokružili su prvih pet. Svoje je istraživanje Consumer Reports temeljio na podacima iz anketa koje su pokrile oko 380.000 vozila u SAD-u, kako navodi Carscoops, pa je riječ o poretku koji ima kredibilitet i nije samo rezultat komentara na nekom internetskom forumu.

Najveću transformaciju doživjela je Tesla, koja je skočila za čak osam mjesta u odnosu na prošlogodišnje istraživanje i sada se nalazi na devetom mjestu. Tomu su uvelike pridonijeli bolji rezultati Modela 3 i, posebno, Modela Y. To ne znači da je u Teslinom svijetu odjednom sve besprijekorno, Cybertruck je i dalje ocijenjen ispodprosječno, ali sugerira da se tvrtka napokon bolje nosi s problemima u izradi, završnoj obradi i hardverskim boljkama koje su ih pratile.

Mazdina noćna mora s PHEV-ovima

Marka koja je doživjela neugodan pad je Mazda, koja se srozala za osam mjesta, sve do 14. pozicije. Stariji Mazdini modeli i dalje su se pokazali prilično pouzdanima, no noviji i znatno kompliciraniji modeli poput CX-70 i CX-90, posebno u svojim plug-in hibridnim (PHEV) izvedbama, očito su vlasnicima zadavali stalne glavobolje. Pad je tim veći jer je Mazda još 2020. godine bila proglašena najpouzdanijim proizvođačem, upravo zbog konzervativnog pristupa i korištenja provjerenih platformi.

Ovo je klasičan primjer onoga što se događa kada proizvođač automobila postane previše ambiciozan s novim platformama, novim pogonskim sklopovima i novom tehnologijom odjednom. Ponekad inženjerski tim sve odradi savršeno. Ponekad, pak, vlasnici postaju nesvjesni, neplaćeni članovi tima za istraživanje i razvoj.

Consumer Reports također navodi da klasični hibridi i dalje predstavljaju sigurnu opciju za ljubitelje motora s unutarnjim izgaranjem koji traže bolju ekonomičnost. S druge strane, potpuno električna vozila (EV) i plug-in hibridi (PHEV) i dalje su pretjerano zastupljeni među najmanje pouzdanim modelima u istraživanju, posebno kada su potpuno novi ili značajno redizajnirani.

Istraživanje je potvrdilo da azijske marke i dalje dominiraju po pitanju pouzdanosti, europske su negdje u sredini, dok američke marke generalno zaostaju.

Ljestvica pouzdanosti automobilskih marki (Consumer Reports 2026)