Napokon znamo uzrok neprihvaćanja električnih vozila: 'smeće' u garažama

Neobično istraživanje tvrdi da zna zašto nakon sve halabuke i općih nastojanja države korisnici iz nekog razloga ne kupuju električna vozila. U Americi su za to krive – garaže prenatrpane „smećem“

Autonet.hr petak, 22. kolovoza 2025. u 13:16

Nova studija analizira potrebe infrastrukture za punjenje tijekom sljedećeg desetljeća i po njoj jedna od najvećih prepreka je - otpad koji začepljuje garaže Amerikanaca.

Razlog je što velika većina korisnika električnih vozila ova obično puni kod kuće — čak 80 posto ljudi koji su vlasnici električnih vozila žive u obiteljskim kućama, a podaci američkog Nacionalnog laboratorija za obnovljivu energiju (NREL) od prije nekoliko godina pokazali su da 42 posto vlasnika kuća parkira blizu električne utičnice sposobne za punjenje vozila.

To bi moglo porasti za više od polovice „ako bi ti vlasnici kuća promijenili svoje ponašanje pri parkiranju oslobađanjem prostora u svojoj garaži". Pri tome se misli da se garaže moraju isprazniti od stvari koje tamo ljudi pohranjuju, a koja se ovdje proglašava „smećem“.

Prema ovoj interpretaciji, ključno je „ponašanje pri parkiranju“  - hoće li vlasnici kuća koristiti privatnu garažu za parkiranje ili skladištenje? „Danas je namjera korištenja garaže potencijalno veći čimbenik za sposobnost punjenja kod kuće od kapaciteta kuće da doda utičnice od 240 V."

Dodatni problem za Amerikance je famozna "utičnica od 240 V" s obzirom da je tamošnji standard 110 V napona za privatne korisnike. Prema toj istoj NREL studiji, gotovo 34 milijuna tih kuća trebat će opsežne električne radove za nadogradnju njihovog ožičenja i panela kako bi se nosili s dodatnim zahtjevima punjača razine 2 (najmanje 30 A). 

Tako, priznaje studija, troškovi vlasništva električnog vozila možda čak i prelaze troškove vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem.

Zanimljivo je da ova studija prepoznaje kao problem u SAD-u ono što se u nas posve zanemaruje kao problem (jedan od mnogih…) penetracije EV-a na tržište. Podatak da 23 % Amerikanaca živi u višeobiteljskim objektima, uključujući stanove i gradske kuće smatraju razlogom što takvi imaju malo ili nimalo želje da kupe EV jer su „prepreke za punjenje na mjestu gdje žive, naravno, mnogo veće“. Pojedinačni vozači rijetko će moći sami odlučiti dodati punjač—upravljačka tvrtka, stanodavac, upravni odbor zadruge ili tko god je zadužen za razvoj mora dati dozvolu.

Troškovi vođenja ožičenja od električnog panela do parkirnih mjesta ispred stambenih zgrada postaju mnogo viši nego za obiteljsku kuću s obzirom na uključene udaljenosti.

Tvrtka Telemetry predviđa da će između 11,7 milijuna i 14,3 milijuna vozača električnih vozila koji posjeduju kuće trebati osloniti se na javno punjenje razine 2 i razine 3 (DC) do 2035. Još 7,8 milijuna do 8,1 milijun vlasnika električnih vozila koji žive u višeobiteljskim objektima do 2035. također će ovisiti o punjenju izvan kuće.

Telemetry procjenjuje da će postojati potražnja za između 523.000–586.000 DC brzih punjača do 2035., i dodatnih 1,5 milijuna–1,6 milijuna punjača razine 2.

Za SAD postoji dodatan problem elektrifikacije infrastrukture: poteškoće u dovođenju energije do DCFC lokacija dodatno su složene brzim razvojem novih AI podatkovnih centara koji troše ogromne količine kapaciteta za proizvodnju i distribuciju kao i transformatore.

Zaključilo ono - što svi već znamo

Najveća zanimljivost ovog istraživanja je napokon eksplicitno izrečena tvrdnja da su električna vozila prvenstveno namijenjena onima koji žive u vlastitim kućama, daleko od mjesta rada, školovanja, trgovina i ostale infrastrukture, a postaju bitno manje praktična tamo gdje se živi u stambenim zgradama i gdje se parkira na javnim parkirališnim površinama u gradskim uvjetima.



