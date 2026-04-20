Neobična korelacija: objava novih glazbenih albuma povećava broj prometnih nesreća za 15%

Najnovije istraživanje, koje je u SAD-u proveo Harvard Medical School, ukazalo je na neočekivanu korelaciju između datuma izlaska najpopularnijih glazbenih albuma i značajnog porasta broja smrtnih slučajeva u prometu. Analizom podataka od 2017. do 2022. godine, stručnjaci su utvrdili da se na dane objave deset najiščekivanijih albuma godine broj poginulih na cestama povećava za gotovo 15%.

Dok prosječan broj smrtnih slučajeva u desetodnevnom razdoblju oko izlaska albuma iznosi 121, na sam dan premijere taj broj raste na 139, što predstavlja prosječno 18,2 dodatna smrtna slučaja po objavi albuma.

Riskantno aktivno slušanje

Istraživači su kao ključni indikator koristili podatke s glazbenog servisa Spotify, koji pokazuju da konzumacija glazbe putem streaminga na te dane skače za približno 40%. Taj porast aktivnosti na mobilnim uređajima izravno se povezuje s povećanom distrakcijom vozača. Prema riječima dr. Vishala Patela, jednog od autora studije, najveću opasnost ne predstavlja samo slušanje glazbe, već fizička interakcija s uređajem – otključavanje telefona, pretraživanje novih playlista i biranje specifičnih pjesama, čime vozači skreću pogled s ceste i miču ruke s upravljača.

Osim fizičke manipulacije telefonom, studija sugerira da i sama novost glazbenog materijala igra ulogu u smanjenju pažnje. Za razliku od pasivnog slušanja poznatih pjesama, novi albumi zahtijevaju veći angažman slušatelja koji su emocionalno i kognitivno usmjereni na glazbu, pa samim time ne paze toliko na promet. Podaci pokazuju da su stope nesreća bile znatno više u vozilima u kojima se nalazio samo vozač, što potvrđuje pretpostavku da prisutnost suputnika, koji bi mogao preuzeti kontrolu nad uređajem za reprodukciju glazbe, djeluje kao sigurnosni faktor.

Zanimljivo je i da su istraživači kontrolirali različite vanjske faktore poput praznika i vremenskih uvjeta, no rezultati su ostali dosljedni. Utvrđeno je da je rizik od nesreća na dane izlaska albuma bio čak i izraženiji kod trijeznih vozača, kao i tijekom vedrog vremena. Vezano za potonje, autori studije zaključuju da vozači podsvjesno preuzimaju više rizika i dopuštaju si veću distrakciju kad su uvjeti na cesti idealni, dok u lošim vremenskim uvjetima prioritet daju samom procesu vožnje.