Novi rezultati Green NCAP-a: strujići pobjeđuju, hibridi između, benzinci nula bodova
Najnovija testiranja organizacije Green NCAP potvrđuju vrhunsku održivost električnog modela Mercedes-Benz CLA EQ, dok klasični benzinski modeli sve više zaostaju u ekološkim ocjenama
Green NCAP, partnerska organizacija Euro NCAP-a zadužena za ocjenjivanje održivosti, provela je nova testiranja četiri vozila s električnim, hibridnim i benzinskim pogonskim sustavima. Među testiranim modelima našli su se Mercedes-Benz CLA EQ 250+, Toyota C-HR, MINI Cooper C i MG HS. Rezultati najnovijeg ispitivanja jasno ukazuju na sve veći jaz u održivosti između naprednih električnih i hibridnih vozila u usporedbi s konvencionalnim modelima na benzinski pogon.
Mercedes maksimalan
Posebnu pozornost privukao je potpuno električni Mercedes-Benz CLA EQ 250+, koji je osvojio maksimalnih pet zvjezdica za održivost s ukupnim rezultatom od 91%. Iako teži gotovo dvije tone i koristi tešku bateriju kapaciteta 90 kWh, ovaj premium coupé srednje veličine srušio je predrasude da nisku potrošnju energije mogu postići samo mali i lagani automobili.
Zahvaljujući izvrsnoj aerodinamici i naprednoj učinkovitosti pogonskog sklopa, vozilo u toplim vremenskim uvjetima na ruralnim cestama ostvaruje domet do 690 kilometara. Čak i na temperaturi od -7°C na autocesti zadržava domet od 456 kilometara, a njegova sposobnost ultrabrzog punjenja snage do 342 kW omogućuje dopunu baterije od 10 do 80 posto za samo 22,6 minuta – potvrdila su testiranja.
Hibridi vrlo dobri
Za kupce koji traže visoku učinkovitost bez potrebe za spajanjem na električnu mrežu, hibridna Toyota C-HR pokazala se kao svestran izbor, ostvarivši tri i pol zvjezdice i ukupnu ocjenu održivosti od 66 posto. Ovaj benzinsko-hibridni crossover bilježi nisku potrošnju goriva u stvarnim uvjetima, s prosjekom od 4,4 litara na 100 kilometara na mješovitim cestama te svega 3,6 litara u gradskoj vožnji.
Ipak, model je propustio priliku za bolji rezultat zbog povišenih emisija ugljikovodika i čestica tijekom zahtjevnog testa pokretanja motora na temperaturi od -7°C, što ostavlja prostor za napredak u sustavima filtracije.
Izazovi klasičnih pogona
S druge strane, konvencionalni modeli zabilježili su znatno slabije ekološke ocjene. MINI Cooper C, opremljen 1,5-litrenim trocilindričnim turbo benzinskim motorom bez hibridne tehnologije, osvojio je tri zvjezdice uz potrošnju od 6 do 7 litara na 100 kilometara i cjeloživotnu emisiju stakleničkih plinova od 230 grama ekvivalenta CO2 po kilometru.
Najlošiji rezultat u ovoj je rundi testova ostvario MG HS, veliki benzinski SUV kineskog proizvođača SAIC Motor, s osvojenom tek jednom i pol zvjezdicom. Zbog potrošnje koja na autocesti doseže 9,9 litara na 100 kilometara, ovaj je model ostvario nula bodova u kategorijama energetske učinkovitosti i stakleničkih plinova, s cjeloživotnom emisijom od 303,7 grama ekvivalenta CO2 po kilometru, čime je premašio maksimalni prag organizacije Green NCAP.
|Model vozila
|Pogonski sustav
|Ukupna ocjena održivosti
|Mercedes-Benz CLA EQ 250+
|Električni (BEV)
|5 zvjezdica (91%)
|Toyota C-HR HEV
|Benzinski puni hibrid
|3,5 zvjezdice (66%)
|MINI Cooper C, 5 vrata
|Benzinski s unutarnjim izgaranjem
|3 zvjezdice (52%)
|MG HS 1.5T GDI
|Benzinski s unutarnjim izgaranjem
|1,5 zvjezdica (26%)