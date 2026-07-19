Ove automobile stručnjaci preporučuju za bezbrižno ljetno putovanje Europom

Nezavisna organizacija Green NCAP analizirala je ponašanje vozila na zahtjevnoj ruti od 800 kilometara pod punim opterećenjem, pa zaključila da veća baterija ne jamči lakše i brže putovanje

Milijuni europskih obitelji ovog će se ljeta spakirati i krenuti na godišnje odmore, no ključno pitanje ostaje – koji su modeli automobila najbolji izbor za takva duga putovanja? Kako bi pomogla vozačima u odabiru, nezavisna organizacija za procjenu vozila Green NCAP analizirala je modele koji nude najbolji omjer energetske učinkovitosti, iskoristivog dometa i brzine punjenja.

Testiranje je simuliralo tipično putovanje od 800 kilometara koje uključuje mješavinu autocesta, lokalnih i gradskih cesta. Kako bi uvjeti bili potpuno realistični, u obzir je uzeta četveročlana obitelj s prtljagom te stalni rad klima-uređaja tijekom ljetnih vrućina.

Rezultati njihove analize srušili su uobičajenu zabludu: veća baterija kod električnih vozila ne znači nužno i učinkovitije putovanje. Zbog velike mase, dimenzija, aerodinamičkog otpora i širokih guma s visokim otporom kotrljanja, teški električni SUV modeli troše znatno više energije od najučinkovitijih automobila u ovoj analizi.

Najbolji električni modeli

Kao apsolutni pobjednik među električnim vozilima istaknuo se Mercedes-Benz CLA EQ 250+. Zahvaljujući bateriji od 85 kWh ugrađenoj u aerodinamičnu limuzinu s četverim vratima, ovaj je model na simuliranoj ruti ostvario iznimno nisku potrošnju energije od samo 16,5 kWh na 100 kilometara, uz procijenjeni domet od 605 kilometara s jednim punjenjem. Uz polazak s punom baterijom, za prelazak cijelog puta od 800 kilometara CLA EQ 250+ zahtijeva tek oko 14 minuta brzog punjenja. Njegov sustav omogućuje prosječnu snagu punjenja od 286 kW, što bateriju od 10 do 80 posto kapaciteta dopunjava za manje od 23 minute, osiguravajući mu maksimalnih pet zvjezdica za održivost.

Za obitelji koje preferiraju kompaktnija rješenja, Renault 5 E-Tech s pet vrata nudi izvrstan paket s ocjenom od pet zvjezdica, baterijom od 52 kWh i potrošnjom od 19,9 kWh na 100 kilometara, što mu omogućuje domet od 296 kilometara pod testnim uvjetima.

MINI Cooper E s trojim vratima troši 19 kWh na 100 kilometara te se pokazao kao drugi najučinkovitiji električni model. Ipak, njegova manja baterija od 36,6 kWh ograničava domet na 224 kilometra, zbog čega mu je za put od 800 kilometara potrebno ukupno 104 minute punjenja.

Praktičniju alternativu nudi crossover Volvo EX30 s produženim dometom od 344 kilometra, kojem je za istu rutu potrebno oko 59 minuta punjenja, a nudi znatno više prostora za putnike i prtljagu.

Velik domet nije ključan "Naša analiza pokazuje da odabir automobila s najvećom baterijom ili spremnikom goriva ne jamči nužno najlakše putovanje. Učinkovitost, iskoristivi domet i vrijeme provedeno na punjaču mogu učiniti značajnu razliku tijekom dugog putovanja. Neovisno i detaljno testiranje organizacije Green NCAP omogućuje potrošačima usporedbu automobila na temelju pouzdanih i dosljednih rezultata, umjesto da se oslanjaju isključivo na tvrdnje proizvođača. Procjenjujemo stvarnu potrošnju energije, emisije, domet i performanse punjenja u širokom rasponu uvjeta, pomažući vozačima da shvate kako će se automobil vjerojatno ponašati u svakodnevnoj uporabi", poručio je dr. Aleksandar Damyanov, tehnički voditelj organizacije Green NCAP.

Hibridne i benzinske opcije

Za obitelji koje još nisu spremne za prelazak na potpuno električni pogon, hibridna vozila predstavljaju dobar kompromis. U toj je kategoriji Toyota C-HR ostvarila najbolji rezultat s prosječnom potrošnjom od 5,7 litara benzina na 100 kilometara. S spremnikom od 43 litre, ovaj kompaktni SUV nudi potencijalni doseg od 754 kilometra, što znači da mu je za prelazak testne rute potrebno samo jedno kratko zaustavljanje radi točenja goriva.

Ako je prostor primarni zahtjev, istaknuo se SUV Dacia Bigster s pet sjedala i velikim prtljažnikom. Njegov hibridni pogon troši 5,9 litara na 100 kilometara, a zahvaljujući spremniku od 50 litara i dometu od 847 kilometara, cijeli put od 800 kilometara može prevaliti bez ijednog zaustavljanja. Oba hibridna modela zaradila su tri i pol zvjezdice za održivost zbog emisija iz ispušnog sustava.

Na kraju, za vozače koji ne žele SUV ili elektrificirane pogonske sklopove, SEAT Ibiza se nametnula kao najekonomičniji klasični benzinac. Ovaj kompaktni obiteljski hatchback bez hibridne pomoći troši 6,2 litre na 100 kilometara pod punim opterećenjem i s upaljenim klima-uređajem. Njegov spremnik od 40 litara osigurava doseg od 645 kilometara, što zahtijeva jedno brzo zaustavljanje na benzinskoj postaji tijekom putovanja od 800 kilometara. Baš kao i testirani hibridi, Ibiza je u konačnici ostvarila ocjenu održivosti od tri i pol zvjezdice.