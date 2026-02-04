Ovo su najzeleniji modeli 2025., pobjednici nove ocjene održivosti Green NCAP-a

Green NCAP predstavio je najbolje ocijenjene automobile prošle godine prema novim protokolima koji obuhvaćaju cjelokupni životni vijek vozila i korisničko iskustvo u realnim uvjetima vožnje

Organizacija Green NCAP, u sastavu Euro NCAP-a, objavila je popis "najzelenijih" automobila testiranih prema novim, strožim protokolima održivosti uvedenima u rujnu prošle godine. Pet modela dominiralo je u svojim kategorijama za 2025. godinu, pružajući kupcima jasan uvid u ekološki najprihvatljivije opcije. Među pobjednicima su se našli Dacia Spring kao najbolji gradski električni automobil, FIAT 600e i CUPRA Born u obiteljskim i SUV segmentima, BYD SEALION 7 među velikim SUV modelima, dok je SEAT Ibiza trijumfirala u kategoriji benzinskih kompakata.

Osim same održivosti, Green NCAP je posebno istaknuo tri modela koji su pokazali izvrsne rezultate u novoj procjeni korisničkog iskustva. Ovaj segment ocjenjivanja fokusiran je na svakodnevne izazove vozača, posebice kod električnih vozila, uključujući učinkovitost potrošnje i dosega, performanse u ekstremnim zimskim uvjetima te brzinu i kvalitetu punjenja baterije. Titulama su se u tom segmentu okitili FIAT 600e, Mercedes-EQ EQE 350+ te Kia EV9, svaki zbog neke od svojih prednosti.

Revolucija u testiranju

Uvođenje novih protokola u rujnu prošle godine označilo je prekretnicu u informiranju potrošača o utjecaju vozila na okoliš. Prije ovih promjena, podaci su često bili složeni ili kontradiktorni, dok novi sustav nudi besplatan i transparentan resurs za provjeru stvarnog ekološkog otiska. Do sada je kroz ove rigorozne testove prošlo 20 novih modela, čime je stvorena relevantna baza za usporedbu na modernom tržištu, a s vremenom bi rezultati ekološkog testiranja trebali postati relevantni za kupce kao i oni sigurnosni, dobiveni crash-testovima.

Ispitivanje se temelji na dva ključna stupa: Ocjeni održivosti i procjeni životnog ciklusa "od kolijevke do groba" (Life Cycle Assessment). Dok prva mjeri energiju i emisije tijekom same uporabe vozila, druga uzima u obzir sve faze — od ekstrakcije sirovina i proizvodnje, preko distribucije, pa sve do energetske mješavine za napajanje i recikliranja na kraju radnog vijeka. Rezultat je ocjena izražena zvjezdicama i prosječnim ukupnim brojem bodova.

Dodatni element analize, "Iskustvo vožnje" (Driving Experience), osmišljen je kako bi ukazao na kompromise koje proizvođači moraju činiti. Inženjeri Green NCAP-a analiziraju kako se težnja za većim dosegom ili udobnošću odražava na ukupnu učinkovitost vozila.

Pobjednici kategorija

Veliki SUV: U ovoj kategoriji BYD SEALION 7 ostvario je ocjenu od 4 zvjezdice (73%) uz pohvale za učinkovitost rada na niskim temperaturama od -7°C.

Mali obiteljski električni: CUPRA Born, s ocjenom od 4,5 zvjezdice (86%), ističe se kao sportska alternativa koja nakon početnog zagrijavanja kabine pokazuje iznimno nisku potrošnju energije.

Gradski supermini električni: Maksimalnih 5 zvjezdica i stopostotni rezultat osvojila je Dacia Spring, čija mala masa i baterija od 27,6 kWh značajno smanjuju ekološki otisak tijekom proizvodnje i recikliranja.

Mali SUV: Visokih 5 zvjezdica (96%) zaslužio je i FIAT 600e, koji kombinira laganu konstrukciju i umjerenu bateriju od 51 kWh za vrhunsku održivost u svim uvjetima vožnje.

Benzinski modeli: Iako koristi fosilna goriva, benzinski model SEAT Ibiza ostvario je impresivne 3,5 zvjezdice (67%) zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i visokoj učinkovitosti sustava za obradu ispušnih plinova.

Iskustvo u vožnji

Potrošnja i doseg: FIAT 600e postavlja nove standarde s mješovitim dosegom od 340 km u toplim te 225 km u hladnim uvjetima, uz vrlo precizan prikaz preostale energije na zaslonu.

Izvedba u hladnim mjesecima: Za vozače kojima su prioritet zimske performanse, Mercedes-EQ EQE 350+ dominira zahvaljujući velikoj bateriji od 96 kWh koja omogućuje doseg veći od 300 km na otvorenim cestama čak i pri smrzavanju. Sustav predzagrijavanja kabine dok je vozilo na punjaču kod ovog modela može produžiti gradski doseg za čak 200 kilometara.

Punjenje: Segment brzine punjenja obilježio je Kia EV9, koji svoju bateriju od 100 kWh može napuniti od 10% do 80% za svega 25 minuta uz prosječnu snagu od 182 kW. Ovaj veliki SUV nudi i napredne funkcije poput ručnog predgrijavanja baterije te mogućnost dvosmjernog punjenja vanjskih uređaja.