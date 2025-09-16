Plug-in hibridi u stvarnosti zagađuju pet puta više jer se ne voze na struju
Najnoviji podaci Europske agencije za okoliš, prikupljeni s više od 800.000 vozila, pokazuju da stvarna potrošnja i emisije plug-in hibrida drastično odstupaju od laboratorijskih testova
Najnoviji podaci koje je objavila Europska unija otkrivaju zabrinjavajuću razliku između službenih i stvarnih emisija ugljičnog dioksida kod plug-in hibridnih vozila. Analiza podataka Europske agencije za okoliš, koju je provela organizacija Transport & Environment (T&E), pokazuje da PHEV modeli registrirani 2023. godine u stvarnim uvjetima vožnje ispuštaju u prosjeku gotovo pet puta više CO2 nego što to sugeriraju službeni testovi.
Praksa odudara od teorije
Prosječne stvarne emisije iznose 139 grama CO2 po kilometru, dok službeni testovi u prosjeku navode vrijednost od samo 28 g/km. Ovaj jaz između laboratorijskih rezultata i stvarne uporabe kontinuirano raste – s faktora 3,5 u 2021. godini, narastao je na faktor 4,9 u 2023. godini. Podaci su prikupljeni putem uređaja za nadzor potrošnje goriva ugrađenih u 806.000 plug-in hibridnih vozila.
Glavni uzrok ovog nesrazmjera leži u pogrešnim pretpostavkama o udjelu vožnje na električni pogon. Taj se parametar naziva "faktor korisnosti" i ključan je za izračun službenih emisija. Budući da vozači u praksi koriste električni pogon znatno manje nego što se pretpostavljalo, vozila češće koriste motor s unutarnjim izgaranjem, što drastično povećava potrošnju goriva i emisije.
Takva situacija ne samo da dovodi potrošače u zabludu o stvarnoj potrošnji i ekološkom otisku njihovih vozila, već omogućuje i proizvođačima automobila koristiti PHEV vozila kako bi formalno zadovoljili stroge EU ciljeve o smanjenju emisija CO2. Plug-in hibridi trenutno čine 8,6% prodaje novih automobila u EU, a proizvođači žele nastaviti s njihovom prodajom i nakon 2035. godine, kada na snagu stupa zabrana prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.
Bit će promjena
Kao odgovor na ove podatke, Europska unija je započela proces korekcije "faktora korisnosti" kako bi se službene vrijednosti emisija CO2 postupno uskladile sa stvarnim stanjem. Planirano je postupno postroživanje ovog faktora do 2028. godine, a prve korekcije stupaju na snagu već 2025. godine. Međutim, čak i s planiranom korekcijom za 2027./2028. godinu, procjenjuje se da će stvarne emisije i dalje biti oko 18% više od službeno deklariranih.
S druge strane, europski lobi proizvođača automobila protivi se ovim promjenama i traži od EU da odustane od napora za realnijim prikazivanjem emisija hibrida, što bi im omogućilo lakše ispunjavanje klimatskih ciljeva. Jedno je to od pitanja koje će možda biti riješeno u seriji razgovora između predstavnika autoindustrije i Europske komisije, u sklopu inicijative Strateški dijalog o budućnosti autoindustrije, što je trenutačno u tijeku.