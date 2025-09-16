Plug-in hibridi u stvarnosti zagađuju pet puta više jer se ne voze na struju

Najnoviji podaci Europske agencije za okoliš, prikupljeni s više od 800.000 vozila, pokazuju da stvarna potrošnja i emisije plug-in hibrida drastično odstupaju od laboratorijskih testova

Najnoviji podaci koje je objavila Europska unija otkrivaju zabrinjavajuću razliku između službenih i stvarnih emisija ugljičnog dioksida kod plug-in hibridnih vozila. Analiza podataka Europske agencije za okoliš, koju je provela organizacija Transport & Environment (T&E), pokazuje da PHEV modeli registrirani 2023. godine u stvarnim uvjetima vožnje ispuštaju u prosjeku gotovo pet puta više CO 2 nego što to sugeriraju službeni testovi.

Praksa odudara od teorije

Prosječne stvarne emisije iznose 139 grama CO 2 po kilometru, dok službeni testovi u prosjeku navode vrijednost od samo 28 g/km. Ovaj jaz između laboratorijskih rezultata i stvarne uporabe kontinuirano raste – s faktora 3,5 u 2021. godini, narastao je na faktor 4,9 u 2023. godini. Podaci su prikupljeni putem uređaja za nadzor potrošnje goriva ugrađenih u 806.000 plug-in hibridnih vozila.

Glavni uzrok ovog nesrazmjera leži u pogrešnim pretpostavkama o udjelu vožnje na električni pogon. Taj se parametar naziva "faktor korisnosti" i ključan je za izračun službenih emisija. Budući da vozači u praksi koriste električni pogon znatno manje nego što se pretpostavljalo, vozila češće koriste motor s unutarnjim izgaranjem, što drastično povećava potrošnju goriva i emisije.

Takva situacija ne samo da dovodi potrošače u zabludu o stvarnoj potrošnji i ekološkom otisku njihovih vozila, već omogućuje i proizvođačima automobila koristiti PHEV vozila kako bi formalno zadovoljili stroge EU ciljeve o smanjenju emisija CO 2 . Plug-in hibridi trenutno čine 8,6% prodaje novih automobila u EU, a proizvođači žele nastaviti s njihovom prodajom i nakon 2035. godine, kada na snagu stupa zabrana prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Bit će promjena

Kao odgovor na ove podatke, Europska unija je započela proces korekcije "faktora korisnosti" kako bi se službene vrijednosti emisija CO 2 postupno uskladile sa stvarnim stanjem. Planirano je postupno postroživanje ovog faktora do 2028. godine, a prve korekcije stupaju na snagu već 2025. godine. Međutim, čak i s planiranom korekcijom za 2027./2028. godinu, procjenjuje se da će stvarne emisije i dalje biti oko 18% više od službeno deklariranih.

S druge strane, europski lobi proizvođača automobila protivi se ovim promjenama i traži od EU da odustane od napora za realnijim prikazivanjem emisija hibrida, što bi im omogućilo lakše ispunjavanje klimatskih ciljeva. Jedno je to od pitanja koje će možda biti riješeno u seriji razgovora između predstavnika autoindustrije i Europske komisije, u sklopu inicijative Strateški dijalog o budućnosti autoindustrije, što je trenutačno u tijeku.