Studija otkriva: ručni mjenjač je dobra vježba za mozak

Ljubitelji automobila desetljećima vode bitke za očuvanje ručnog mjenjača, posebno u sportskim automobilima. Te rasprave pune forume i društvene mreže, no istovremeno, treća papučica tiho nestaje iz malih, svakodnevnih automobila bez previše pompe. I dok se argument za ručno mijenjanje brzina uglavnom svodio na zabavu i osjećaj povezanosti s automobilom, jedna studija iz Japana dodaje potpuno novu dimenziju raspravi. Čini se da je vožnja "na ruke" puno više od zabave - to je i vježba za vaš mozak.

Istraživanje je vodio profesor Ryuta Kawashima, neuroznanstvenik koji na Sveučilištu Tohoku vodi Institut za razvoj, starenje i rak. Kawashima nije nepoznato ime u znanstvenim krugovima. On je inače čovjek koji stoji iza Nintendove popularne serije videoigara Brain Age, koja se prodala u milijunima primjeraka na temelju obećanja da um, baš kao i svaki drugi mišić, reagira na vježbu. Sada je svoje znanje primijenio na automobile.

Što kvačilo i mjenjač rade vašem mozgu

Prema izvješću koje je prenio Carscoops, studija je otkrila da složeni fizički i mentalni proces vožnje automobila s ručnim mjenjačem aktivira prefrontalni korteks. Riječ je o regiji mozga zaduženoj za ključne funkcije poput pamćenja, pažnje i donošenja odluka. Istovremeno praćenje brzine prometa, pritiskanje papučice kvačila, odabir prave brzine rukom i doziranje gasa zahtijeva koordinaciju i razinu angažmana koja vozača drži potpuno usredotočenim iz trenutka u trenutak.

U zemlji koja stari brzo poput Japana, svakodnevno postavljanje takvih zadataka pred mozak funkcionira kao svojevrsna lagana tjelovježba koju bi inače preskočio. Stalno stimuliranje živčanih putova pomaže u očuvanju kognitivnih funkcija na način koji pasivna vožnja u automatskom ili poluautonomnom vozilu jednostavno ne može postići. Iako postoje i suprotna gledišta, poput jedne studije iz 2021. godine koja nije pronašla značajnu razliku u kognitivnim zahtjevima između ručne i djelomično automatizirane vožnje, Kawashimino istraživanje snažno sugerira da aktivno sudjelovanje u vožnji ima mjerljive prednosti.

Vrsta koja globalno izumire

Unatoč potencijalnim koristima za zdravlje mozga, automobili s tradicionalnim ručnim mjenjačem postali su prava rijetkost. U Japanu, na koji se studija fokusirala, oni čine tek jedan do dva posto prodaje novih vozila, što dominaciju automatika čini neupitnom. No, ovo nije samo japanski fenomen. U SAD-u, tržišni udio ručnih mjenjača pao je na svega 1,7 posto u 2022. godini. Sličan trend vidljiv je i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se predviđa da bi mogli potpuno nestati s tržišta do kraja desetljeća.

Glavni pokretač ovog trenda je porast popularnosti električnih i hibridnih vozila, koja u velikoj većini slučajeva koriste jednostupanjske ili automatske transmisije. Proizvođači poput Mercedesa i Volva već su u potpunosti izbacili ručne mjenjače iz svoje ponude. U Japanu, posljednji bastioni "tri papučice" žive na samom dnu cjenika. To su uglavnom takozvani kei automobili - mali kombiji i kamioneti poput Honde N-Van, Daihatsu Hijeta i Suzukija Carry, koji su napravljeni da budu što jeftiniji.

S druge strane, popularni modeli poput Toyote Corolle i Honde Civic dolaze isključivo s automatskim CVT mjenjačima zbog svojih hibridnih pogona, ostavljajući sportske verzije kao jedine iznimke.