Aplikacija WhatsAppa od sada dostupna na CarPlayu

Nova verzija WhatsAppa donosi potpuno nativno CarPlay sučelje s pregledom razgovora, poziva i omiljenih kontakata, uz brze opcije za diktiranje poruka i pozive

WhatsApp je dobio veliko ažuriranje koje donosi proširenu podršku za Appleov CarPlay, omogućujući tako korisnicima jednostavnije pozivanje i slanje poruka izravno putem zaslona u automobilu.

Radi se, naime, o novoj nativnoj aplikaciji WhatsAppa za CarPlay koja donosi znatno više funkcionalnosti u odnosu na dosadašnje, ograničeno rješenje temeljeno na glasovnom asistentu. Korisnicima su sada dostupni popis nedavnih razgovora, povijest poziva te kartica s omiljenim kontaktima, čime je komunikacija u vožnji brža i preglednija.

Uz to, uvedene su i brze opcije za slanje poruka putem diktiranja te izravno upućivanje poziva, bez potrebe za korištenjem mobitela. Time WhatsApp dodatno pojednostavljuje komunikaciju tijekom vožnje, uz zadržavanje fokusa na sigurnost tijekom vožnje.

Za korištenje poboljšanog WhatsaAppa na CarPlayu, potrebno ga je ažurirati na iPhoneu na najnoviju dostupnu verziju.