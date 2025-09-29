Velika završnica sezone u Novom Marofu: Kartingaši se bore za naslove i put u Bahrain

Utrka odlučuje o prvacima Hrvatske, Slovenije i Srednjoeuropske zone (CEZ), a pobjednici Rotax klasa osiguravaju nastup na RMC Grand Finals 2025

Karting staza ST Rauš u Novom Marofu bit će od 3. do 5. listopada 2025. domaćin posljednje međunarodne karting utrke sezone, na kojoj će biti odlučeni ovogodišnji prvaci u nekoliko natjecanja.

Utrka se boduje za Prvenstvo Hrvatske, Prvenstvo Srednjoeuropske zone (FIA-CEZ), Prvenstvo Slovenije te natjecanja RMC SSC i RMC Austria.

Najveći ulog za natjecatelje je u Rotax klasama, gdje će pobjednik svake klase osigurati plasman na svjetsku završnicu RMC Grand Finals 2025, koja se u prosincu održava u Bahrainu.