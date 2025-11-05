Google Karte uz pomoć AI-ja govore vam u koju se traku prestrojiti u stvarnom vremenu

Google Maps uvodi novu funkciju vođenja po prometnim trakama u stvarnom vremenu, koristeći AI i prednju kameru automobila. Cilj je smanjiti stres i povećati sigurnost na autocestama i složenim raskrižjima

Svi smo se barem jednom našli u situaciji da u zadnji čas shvatimo kako smo u krivoj traci na autocesti. Prema pisanju portala Digital Trends, takvim stresnim situacijama uskoro bi mogao doći kraj zahvaljujući novoj AI funkciji u aplikaciji Google Maps, namijenjenoj automobilima s integriranim Google sustavom.

Google je najavio nadogradnju koja će, koristeći umjetnu inteligenciju, moći "vidjeti" cestu i njezine trake slično kao što to čini vozač. Ova značajka koristi prednju kameru automobila za analizu oznaka na cesti. Prikupljeni podaci zatim se uparuju s postojećim navigacijskim mogućnostima aplikacije Google Maps kako bi se vozaču pružile jasne i pravovremene zvučne i vizualne upute. Cilj je osigurati da se vozači sigurno i na vrijeme prestroje u ispravnu traku.

Ova funkcija predstavlja značajan iskorak u načinu na koji Google Maps pomaže vozačima. Prelazi se sa statičkih GPS uputa na dinamičku svjesnost o cesti ispred vas, pogonjenu kamerom i umjetnom inteligencijom. Time se premošćuje jaz između standardne "skreni-po-skreni" navigacije i situacijske svijesti na koju se vozači oslanjaju. U praksi, to će značiti manje promašenih izlaza i opasnih, naglih promjena traka, što izravno doprinosi sigurnijoj vožnji, osobito na autocestama s više traka i složenim prometnim čvorištima.

Ako ste ikada propustili izlaz jer ste bezbrižno vozili u najdaljoj traci, ova značajka mogla bi vam u potpunosti promijeniti iskustvo vožnje. Omogućit će vam da se glatko i bez stresa prestrojite u ispravnu traku puno prije samog izlaza, eliminirajući potrebu za rizičnim manevrima. Time se uklanja nagađanje na kompliciranim raskrižjima i pri uključivanju na autocestu, čineći duga putovanja znatno opuštenijima.

Ova nadogradnja dio je šireg Googleovog napora da integrira više AI značajki u svoje proizvode, a najavljena je i buduća integracija Gemini modela u aplikaciju za još naprednije, konverzacijsko iskustvo navigacije bez upotrebe ruku.

Nova AI funkcija za vođenje po trakama bit će dostupna u nadolazećim mjesecima, a prvi model koji će je dobiti bit će Polestar 4 u SAD-u i Švedskoj. Google planira proširiti funkcionalnost na više tipova cesta i modela automobila u suradnji s ključnim proizvođačima.