Ferrari smijenio šefa marketinga, pogodite zbog čega

Talijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferrari službeno je objavio imenovanje Massimiliana Di Silvestrea na poziciju glavnog direktora za marketing i komercijalu. Di Silvestre će stupiti na dužnost 1. srpnja, čime će postati ključni član Ferrarijeva upravljačkog tima te će za svoj rad odgovarati izravno glavnom izvršnom direktoru Benedettu Vigni.

Na ovoj poziciji Di Silvestre će naslijediti Enrica Gallieru, koji je nakon više od šesnaest godina rada u Ferrariju navodno samostalno odlučio započeti novo poglavlje u svojoj profesionalnoj karijeri. Prema službenom priopćenju kompanije, Galliera je odluku o odlasku donio i podijelio s vodstvom Ferrarija već prije izvjesnog vremena. Objavom te informacije talijanska marka kao da ne želi dovesti u vezu smjenu na čelu odjela marketinga s poprilično loše odrađenim poslom oko predstavljanja modela Luce, no poveznica je jasna svakome tko prati događanja u Maranellu.

Smijenjen zbog Lucea?

Ova kadrovska promjena dolazi, naime, u trenutku kada se Ferrari suočava s vrlo intenzivnim reakcijama tržišta i javnosti. One su rezultat specifične marketinške strategije za lansiranje prvog električnog modela. Kompanija je, naime, mjesecima unaprijed otkrila tehničke specifikacije i izgled unutrašnjosti Lucea, dok je globalno predstavljanje fokusirala tek na dizajn vanjštine – koji je pak izazvao podijeljena (i uglavnom negativna) mišljenja javnosti. Istovremeno, od medija i kritičara tražilo se povjerenje u tvrdnju da vozilo zadržava prepoznatljive Ferrarijeve vozne osobine, unatoč tome što novinarima nije bilo dopušteno testiranje.

Smijenjeni Enrico Galliera (lijevo) i nasljednik Massimiliano Di Silvestre (desno)

Takav pristup prepustio je narativ dizajnerskim kritičarima i Internetu, što je posljedično izazvalo reakcije na tržištu, brojne memove i šale. Promjena na čelu marketinškog sektora smatra se logičnim ishodom tih događaja, s obzirom da je Ferrariju potrebna stabilizacija komunikacijskih i prodajnih kanala u nadolazećem razdoblju.

Novi direktor Di Silvestre u Ferrari donosi opsežno međunarodno iskustvo, koje je gradio više od dvadeset godina na upravljačkim pozicijama u sektoru premium i luksuznih automobila. Prije dolaska u Maranello, obnašao je dužnost predsjednika i glavnog izvršnog direktora BMW Grupe u Italiji.