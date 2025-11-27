Legendarni dizajner Adrian Newey sjeda na čelo F1 tima Aston Martina

Legendarni dizajner bolida Formule 1 i trkaćih automobila Adrian Newey postat će šef F1 momčadi Aston Martina početkom iduće godine, što predstavlja proširenje njegove dosadašnje uloge izvršnog tehničkog partnera. Newey je s radom u Aston Martinu započeo 1. ožujka ove godine, nakon što je veći dio protekla dva desetljeća proveo u Red Bullu i tamo osvojio sve što se moglo osvojiti.

Iz momčadi je istodobno objavljeno da će Andy Cowell, koji je proteklu godinu proveo kao šef tima i izvršni direktor, postati glavni direktor za strategiju. Ta je promjena u strukturi vodstva osmišljena s ciljem fokusiranja na individualne snage i stručnost Neweya i Cowella, čime se osigurava organizacijska učinkovitost, navode iz momčadi.

Strateška podjela uloga

U sklopu svoje nove funkcije, Newey će voditi tehnički tim, uključujući i operacije vezane uz bolid na samoj stazi i bit će mu to prvi put u karijeri da je operativno zadužen za funkcioniranje cijele momčadi. Newey je izjavio da se raduje preuzimanju dodatne uloge te je istaknuo da je u proteklih devet mjeseci uočio veliki individualni talent unutar tima.

Adrian Newey, Andy Cowell Formula 1

S druge strane, Cowellov fokus u novoj ulozi bit će na optimizaciji tehničkog partnerstva između momčadi, dobavljača tvorničkih motora Honde, dobavljača goriva Aramca i partnera za maziva Valvolinea. On će odgovarati izvršnom predsjedniku Lawrenceu Strollu, koji nastavlja voditi poslovne funkcije tima.

Izazovi novih pravila

Fokus organizacijskih promjena unutar tima usmjeren je na što bolje pozicioniranje za 2026. godinu, kad će se Aston Martin suočiti s potpuno novom situacijom kao tvornički tim, uz izazove koje donose nova pravila. Newey od svog dolaska u ožujku radi na dizajnu bolida za iduću godinu, koji će biti izgrađen prema opsežno izmijenjenim tehničkim propisima za šasiju i pogonske jedinice.

Dolaskom "čovjeka koji vidi zrak", koji je kroz povijest osmislio niz revolucionarnih tehničkih i aerodinamičkih rješenja, britanski se tim nada snažno ući u novu eru te, ključno, napredovati u poretku timova kad se uslijed promjene pravila "ponovno pomiješaju karte" na gridu.

Trenutna situacija u momčadi je izazovna jer Aston Martin iza sebe ima tešku sezonu. Nalaze se na tek osmom mjestu u poretku konstruktora, što je tri mjesta niže nego prošle godine, a do kraja sezone preostala su samo dva trkaća vikenda – pa sljedeću sezonu vjerojatno i sami jedva čekaju.