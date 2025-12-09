Milan Nedeljković nasljeđuje Olivera Zipsea na čelu BMW grupe

Nadzorni odbor BMW-a donio je odluku kojom dugogodišnji menadžer rodom iz Srbije sredinom 2026. preuzima čelnu poziciju kompanije, nakon planiranog odlaska dosadašnjeg predsjednika uprave

Autonet.hr utorak, 9. prosinca 2025. u 13:12
Milan Nedeljković 📷 BMW
Milan Nedeljković BMW

Nadzorni odbor tvrtke BMW AG donio je odluku da će dr. ing. Milan Nedeljković preuzeti dužnost predsjednika njihove uprave 14. svibnja 2026. godine. Nedeljković će na toj poziciji naslijediti Olivera Zipsea, koji je član Uprave više od desetljeća, a funkciju njezinog predsjednika obnaša od kolovoza 2019. godine.

Zipse će svoju poziciju napustiti prema ranije dogovorenom planu, nakon glavne skupštine dioničara, zakazane za 13. svibnja sljedeće godine, čime će zaključiti ukupno 35 godina rada u BMW Grupi. Njegov ugovor bio je 2023. godine produžen izvan uobičajene dobi za umirovljenje upravo kako bi vodio tvrtku sve dosad. Dr. Nicolas Peter, predsjednik Nadzornog odbora, istaknuo je da je Zipse vodio BMW kroz globalne krize poput pandemije COVID-19 te je uvijek prioritet davao uspjehu kompanije, zauzimajući jasan stav čak i u vrijeme velikih vanjskih izazova.

Profil novog čelnika

Milan Nedeljković, 56-godišnjak rodom iz Kruševca u Srbiji, član je Uprave BMW AG-a od 2019. godine i trenutačno je odgovoran za diviziju proizvodnje. Svoju karijeru u BMW-u započeo je još 1993. kao pripravnik te je tijekom godina stekao opsežno međunarodno iskustvo. Obnašao je više rukovodeće pozicije, uključujući upravljanje tvornicama u Oxfordu, Leipzigu i Münchenu, kao i poziciju višeg potpredsjednika za korporativnu kvalitetu. Njegov ugovor na mjestu predsjednika Uprave trajat će do 2031. godine.

Oliver Zipse lansirao je projekt Neue Klasse i može na miru otići 📷 BMW
Oliver Zipse lansirao je projekt Neue Klasse i može na miru otići BMW

Peter je opisao Nedeljkovića kao lidera koji uvjerava strateškom dalekovidnošću, snažnim vještinama implementacije i poduzetničkim razmišljanjem. Naglasio je njegovo usmjereno upravljanje resursima, bilo financijskim ili ekološkim te sposobnost da inspirira ljude i ujedini ih oko zajedničkih vrijednosti. Podršku imenovanju izrazio je i dr. Martin Kimmich, predsjednik glavnog radničkog vijeća BMW-a, istaknuvši da Nedeljković uživa veliko povjerenje zaposlenika te da se raduju nastavku tradicije suradnje između radničkog vijeća i menadžmenta.



