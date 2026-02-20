Promjena na čelu odjela dizajna Volkswagen Grupe

Volkswagen grupa službeno je objavila da će Andreas Mindt, aktualni direktor dizajna marke Volkswagen, od 1. ožujka 2026. godine dodatno preuzeti funkciju voditelja dizajna cijele grupacije. Mindt na toj poziciji nasljeđuje Michaela Mauera, koji napušta kompaniju u sklopu planirane smjene generacija.

Smjena bez strateškog zaokreta

Andreas Mindt na novu poziciju donosi bogato iskustvo unutar koncerna, u kojem je karijeru započeo još 1996. godine. Sudjelovao je u dizajnu prve generacije Tiguana i eksterijera Golfa 7, a od 2014. do 2021. predvodio je redefiniranje Audijeva vanjskog dizajna, od modela A1 do e-tron GT-a. Prije preuzimanja dizajna marke Volkswagen u veljači 2023., Mindt je bio zadužen za novi dizajnerski jezik Bentleyja, čime je potvrdio svoju stručnost u različitim segmentima tržišta. Posljednjih godina oblikovao je i modele ID. Cross i ID. Polo, potvrđujući da je spreman i za novu, električnu eru.

S druge strane, Michael Mauer odlazi nakon što je od 2004. godine bio tek četvrti šef dizajna u dugoj povijesti Porschea. Tijekom svog mandata bio je odgovoran za ključne modele poput Cayennea, Panamere i super sportskog automobila 918 Spyder, a uspješno je prenio prepoznatljivi Porscheov dizajn i u električnu eru. Od siječnja 2023. obnašao je dvostruku funkciju, vodeći dizajn Grupe uz istovjetnu funkciju u Porscheu.

Važnost dizajna

Dizajn za Volkswagen grupu ima ključnu ulogu u tržišnom pozicioniranju. Primarni zadatak dizajna na razini grupacije je jasno razlikovanje pojedinih marki i isticanje njihovog specifičnog identiteta. Svaka marka mora biti trenutačno prepoznatljiva i autentično komunicirati svoje podrijetlo, što je strategija na kojoj je inzistirao prvi čovjek VW GrupeOliver Blume tijekom posljednje tri godine.

Andreas Mindt VW Grupa

Uz to, tim za dizajn zadužen je za prilagodbu proizvoda potrebama pojedinih regija i globalnih tržišta. Cilj je da svi modeli ispunjavaju različita očekivanja kupaca diljem svijeta, uz zadržavanje snažnog vizualnog identiteta koji odražava korijene svake pojedine marke unutar širokog portfelja Volkswagen grupe – pa se nadaju da će Mindt nastaviti tamo gdje je stao njegov prethodnik.