Tužba protiv Volkswagena: preosjetljive tipke na volanu modela ID.4 uzrokuju nesreće

Protiv tvrtke Volkswagen Group of America podignuta je kolektivna tužba u Sjedinjenim Američkim Državama zbog navodnog problema s iznenadnim i nenamjernim ubrzanjem u električnim SUV modelima ID.4, proizvedenima između 2021. i 2023. godine. U njoj se tvrdi da su uzrok problema "pretjerano osjetljive kapacitivne tipke", koje mogu automatski aktivirati funkcije adaptivnog tempomata čak i pri laganom, slučajnom dodiru ruke.

Nenamjerno ubrzanje

Prema navodima tužitelja, dodirne kontrole na upravljaču modela ID.4, koje služe za upravljanje sustavima za pomoć vozaču i multimedijom, toliko su osjetljive da je "lagani prelazak prstima ili dodir ruke niskim pritiskom" dovoljan da sustav vozila ponovno aktivira tempomat na posljednju zadanu brzinu. To, tvrde, često rezultira naglim i neočekivanim ubrzanjem. U tužbi se čak navodi kako su se "tužitelji zbog navedenog kvara našli u fatalnim nesrećama, zbog čega su prestravljeni i oklijevaju voziti svoja vozila". O osjetljivosti navedenih tipki vjerojatno može posvjedočiti svatko tko je vozio ne samo ID.4, već i sve novije automobile VW Grupe, koji imaju ugrađeno slično rješenje.

Tužbu su podnijeli vlasnici vozila koji su doživjeli neugodna iskustva. Jedna tužiteljica navodi da je njezin Volkswagen ID.4 iz 2023. iznenada ubrzao dok se parkirala na parkirno mjesto, prešao preko rubnika i udario u stablo. U nesreći je oštećen donji postroj i kotači vozila, a ona je zadobila modricu na ruci. Trošak popravka iznosio je više od 14.000 dolara, a vozilo je bilo na servisu stotinu dana. Sličan incident dogodio joj se i u prosincu 2024. godine, također pri parkiranju, no tada je uspjela zakočiti na vrijeme.

Drugi tužitelj vlasnik je modela ID.4 iz 2022. godine. Njegova supruga doživjela je nesreću dok je parkirala automobil u garažu; vozilo je naglo ubrzalo i oštetilo garažna vrata, pri čemu je prednji dio automobila ogreban. Oboje tužitelja tvrde da ne bi kupili vozilo, ili bi za njega platili manje, da su znali za problem s preosjetljivim kontrolama na upravljaču.

Reakcija proizvođača

U tužbi stoji i kako Volkswagenove istrage ovakvih incidenata najčešće zaključuju da je uzrok vozačka pogreška, poput pritiskanja papučice gasa umjesto kočnice, ne priznajući da je posrijedi zapravo slučajno aktiviranje tempomata. Prilikom pregleda vozila u ovlaštenom servisu, rečeno je da "ne postoje opozivi koji bi riješili kvar te da pregled nije pokazao znakove bilo kakvih proizvodnih nedostataka".

Skupna tužba, nedavno podnesena Okružnom sudu Sjedinjenih Država u New Jerseyu, nastoji dokazati da je riječ o grešci u dizajnu vozila, a ne o pogrešci vozača. Inače, u međuvremenu je u Volkswagenu došlo do zaokreta, pa je najavljeno da će u budućim modelima princip potpune digitalizacije kokpita biti napušten te da će tipke za ključne funkcije poput kontrole glasnoće, grijanja, ventilacije i pokazivača opasnosti biti ponovno dostupne u fizičkom obliku.