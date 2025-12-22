Mercedes-Benz plaća 150 milijuna dolara kazne zbog varanja na eko-testovima

Nakon desetljeća duge sage, Mercedes-Benz pristao je na nagodbu tešku do 150 milijuna dolara s američkim saveznim državama zbog korištenja spornih softverskih uređaja za lažiranje emisija

Mercedes-Benz platit će do 150 milijuna američkih dolara u nagodbi postignutoj s gotovo svim američkim saveznim državama zbog korištenja softvera dizajniranog za varanje na testovima emisija u svojim dizelskim vozilima.

Ova objava predstavlja kulminaciju skandala Dieselgate koji je potresao automobilsku industriju tijekom posljednjih 10 godina i rezultirao kaznenim istragama, tužbama i regulatornim mjerama diljem svijeta. Proizvođači automobila, uključujući Volkswagen i Mercedes, optuženi su za korištenje softvera koji je činio da njihovi automobili izgledaju manje zagađujuće tijekom laboratorijskih testiranja emisija.

"Ovo nije bila tehnička pogreška ili administrativni propust. Bila je to laž I namjeran napor da se stekne nezaslužena konkurentska prednost, dok je javnost plaćala cijenu za zdravstvene i ekološke posljedice njihovog zagađenja”, izjavila je Kathy Jennings, glavna tužiteljica države Delaware.

Kako je softver varao sustav

Mercedes-Benz je optužen za kršenje državnih zakona o zaštiti okoliša i propisa protiv nepoštene ili obmanjujuće trgovačke prakse. U nagodbi su sudjelovali glavni tužitelji svih saveznih država, osim Arizone i Kalifornije, koje su prethodno postigle vlastite sporazume s tvrtkom. William Tong, glavni tužitelj Connecticuta, izjavio je kako su dužnosnici tijekom višegodišnje istrage pronašli "snažnu dozu dosluha unutar industrije" i "elemente antitrustovskog djelovanja".

Problem je bio u softveru koji se koristio u različitim modelima. Savezne države tvrde da je Mercedes od 2008. do 2016. godine prodao više od 211.000 vozila diljem SAD-a opremljenih softverom koji je omogućavao motorima da rade čišće tijekom testiranja emisija. Međutim, nakon što bi se vozila našla na cesti u svakodnevnoj vožnji, sustav bi smanjio ograničenja emisija.

Softver je omogućio vozilima da premašuju zakonske granice za emisije dušikovog oksida, koji povećava rizik od respiratornih bolesti kod ljudi i pridonosi stvaranju smoga. Istovremeno, kako navodi The New York Times, tvrtka je ta vozila reklamirala kao učinkovitija i ekološki prihvatljivija od benzinskih automobila.