Audi driving experience - Spoj izvrsnih automobila, i još bolje domaće kuhinje

Promocija i briga o pojedinom brendu odrađuje se kroz niz malih, ali i velikih projekata. Mnogi premium brendovi tijekom godine sudjeluju u brojnim događanjima kroz razna sponzorstva, a isto tako organiziraju i provode i mnoge svoje projekte. Govorimo li o proizvođaču iz Ingolstadta njegova se događanja većinom kriju iza krilatice 'driving experience'. Tako je bilo i ove jeseni kad je domaći uvoznik poznatog 'gospodara prstenova' organizirao ovogodišnji Audi driving experience.

Sljubljivanje tehnologije i kuhinje

Iako mnogi smatraju kako je tu riječ isključivo o vozačkim aktivnostima, to baš i nije tako. Naime, Audi driving experience povezuje hrvatsku eno-gastro ponudu s izvrsnim automobilima. Dobro je poznato kako Hrvatska nudi puno fantastičnih prednosti u odnosu na mnoge zemlje kada govorimo o geografskom položaju, prirodi koja nas okružuje i mogućnostima suživota s njome. Imamo i tu privilegiju da možemo živjeti i raditi od prirode, a sve bez da je narušavamo.

Ivan Cvetković

Prije nekoliko godina imao sam priliku sudjelovati na događanju Audi tour e-xperience koji je spajao tada nove sportski nastrojene modele - e-tron GT quattro te RS e-tron GT quattro s blagodatima magične Istre. Sad je red došao na ovogodišnje modele, a koje sam imao prilike upoznati na putu od Zagreba preko Plješivice do Dalmacije, točnije Zadra i nazad. Našli su se tu tako novi Audi A5, zatim A6, Q5, ali i potpuno novi Q3, no idemo redom.

Nekoliko zanimljivih noviteta

Iz Zagreba smo na put krenuli popularnim SUV modelom Q5, a koji se od nedavno nudi i sportski nastrojenom Sportback izdanju. Upravo ovaj model postaje sve češći izbor brojnih kupaca srednje velikog SUV modela iz Ingolstadta. Sportback verzija modela Q5 nastala ja ne platformi s međuosovinskim razmakom od 282 centimetra, a što je pomoglo i ukupnoj dužini od 472 cm. Iako to nije glavni motiv za kupnju, raspolaže prtljažnikom obujma 515 litara.

Kao i kod običnog izdanja modela Q5, birati se može između Q5 TFSI modela od 150 kW, plug-in hibrida Q5 e-hybrid quattro od 220 kW, ali i dalje vrlo poželjnog dizelaša. Riječ je o TDI izdanju od 150 kW koji dolazi u quattro izdanju. Ovaj sve popularniji SUV model izvrsno nas je poslužio do Vinarije Korak.

Ivan Cvetković

Ova obiteljska vinarija, a s čijeg se imanja proteže spektakularan pogled spoj je gastronomskog užitka. Uz vrhunska vina, tu je i restoran koji se može pohvaliti činjenicom da je chef član obitelji – Bernard Korak. Ovaj je restoran prije dvije godine nagrađen svojom prvom Michelinovom zvjezdicom, ali i Zelenom zvjezdicom za održivi pristup.

Također, iste je godine proglašen chefom godine, dok je lani potvrdio svoje prisustvo u Michelinovom vodiču. S obzirom na malo vremena, imali smo priliku isprobati samo prvi slijed iz degustacijskog meni od 8 sljedova. Riječ je zanimljivo pripremljenoj žumberačkoj losos pastrvi uz koju je bilo spareno, s obzirom na to da smo i nastavljali naš put, bezalkoholno piće od pasjeg trna. Izvrsna ponuda u ovoj renomiranoj vinskoj regiji koju mnogi nazivaju 'hrvatskom Champagne'.

Bernard Korak Ivan Cvetković

Plan puta nas je dalje vodio na našu najpoznatiju autocestu, A1 sve do Posedarja. Nakon silaska s autoceste put smo nastavili prekrasnim i zanimljivim cestama zadarskog zaleđa, odnosno otoka Paga. Za taj dio puta na raspolaganju nam je bio A6 i to u plug-in hibridnom izdanju. Automobil je to koji bi mnogi poželjeli na duljim putovanjima. I dalje možete birati između limuzinskog i jako dobrog karavanskog Avant izdanja. Limuzina u kombinaciji s e-hybrid quattro verziji iznimno nam se svidjela.

Riječ je o plug-in hibridu, a birati se može između početne verzije od 220 kW, odnosno snažnije od 270 kW. Ovako opremljen A6 e-hybrid 'puca' od snage bez obzira je l' vam je to potrebno na autocesti ili pak otvorenoj cesti. Pretjecanja s ovim modelom odvijaju se u iznimno kratkim vremenskim periodima, a kad vozač automobila koji se pretječe niti nije svjestan što ga je prošlo. Inače, potpuno električni domet je veći od 100 kilometara. Izvrsno.

Jadranska idila

Naš cilj na Pagu bio je vrhunski restoran Boškinac. Tu smo imali organiziran Michelin experience ručak chefa Matije Bregeša, a koji je ovom vrhunskom restoranu donio Michelinovu zvjezdicu. Nema smisla sada prepričavati kompletan meni koji nam je bio na raspolaganju, ali ćemo samo spomenuti kako su se prvenstveno koristile vrhunske domaće namirnice, a od kojih su mnogo i iz vlastite proizvodnje. Meni je sadržavao jela Novaljsko polje, More, Paška janjetina te Jesensko slatko. I naravno, sve navedeno pratio je bezalkoholni pairing.

Ivan Cvetković

Putovanje prema Zadru završili smo karavanskom inačicom modela A6, i to u verziji koju domaći vozači i dalje iznimno traže. Riječ je o dizelskom mild hibridu koji čini dvolitreni TDI motor od 150 kW odnosno 204 KS. Ovo je model kojim se bez problema možete uputiti na duge staze, a bez razmišljanja o dosegu. Uz 60-litreni spremnik goriva i potrošnju od 5 do 5,7 litara prije ćete morati stat da nešto popijete i pojedete nego li da nadotočite gorivo. Relativno brzo i sigurno stigli smo u hotel Hyatt Regency, a gdje smo imali večeru u Estival restoranu.

Ivan Cvetković

U tek nekoliko mjeseci otvorenom vrhunskom hotelu imali smo novu poslasticu - premijeru modela Q3. Novi Q3 broji 453 centimetra duljine i visine 158 cm uz prtljažnih od 488 litara. Odmah je pripremljeno i Sportback izdanje, a pored tri benzinska TFSI motora (150, 204 odnosno 265 KS), odabrati se može TDI od 110 kW / 150 KS odnosno e-hybrid od 200 kW, koji treba 6,8 sekundi da s mjesta dođe do brzine od 100 km/h. Cijene kreću od 45.400 eura za početni benzinac, dok je dizelaš skuplji 3200 eura, a za plug-in hibrid potrebno je izdvojiti 49.700 eura. Novi Q3 koristi brojne napredne sustave asistencije, a tu je o nova filozofija uređenje putničke kabine. Selektor načina prijenosa je sa središnjeg grebena prenesen iza upravljača, na dohvat desne ruke. Q3 se može pohvaliti i digitalnim LED Matrix svjetlima gdje micro LED chip sadrži čak 25.600 mikro LED dioda. Straga su pak OLED svjetla.

Ivan Cvetković

S obzirom na to da je Audi driving experience bio pripremljen za neke već postojeće kupce i partnere, ali i one buduće, ovo je bila izvrsna prilika za upoznavanje novih modela u različitim uvjetima. Svaki je vozač imao priliku isprobati nekoliko modela koji su mu se činili najprimamljivijima. Pored toga, spoj s vrhunskom gastronomskom ponudom čitavo je druženje podignuo na jednu daleko višu stepenicu. Izvrsno!