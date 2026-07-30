Audi Q9 stiže krajem srpnja kao najveći SUV u povijesti brenda

Predstavljanjem nove perjanice marka strateški proširuje sam vrh svoje ponude, spajajući prostranost, preciznu dinamiku i nove tehnološke inovacije te prvi put uvodi oznaku 9

Autonet.hr četvrtak, 30. srpnja 2026. u 09:15

Audi je u Ingolstadtu službeno predstavio model Q9, čime prvi put u svoj portfelj uvodi oznaku 9. Ovaj SUV "pune veličine" ujedno predstavlja dosad najveće vozilo u povijesti tog njemačkog proizvođača.

Izvršni direktor tvrtke Audi, Gernot Döllner, istaknuo je da vozila sve više postaju mobilni životni prostori te da slogan "Napredak kroz tehniku" sve više redefinira iskustvo u samom vozilu. Modelom Q9 Audi nastoji dodatno učvrstiti svoju poziciju u premium segmentu, s naglaskom na visoku kvalitetu unutrašnjosti, sveobuhvatne sustave potpore i napredno korisničko iskustvo.

Prostranost i udobnost

Unutrašnjost vozila nudi visoku razinu individualizacije kroz dvije linije opreme te serijsku izvedbu sa sedam sjedala. Sva tri sjedala u drugom redu opremljena su pričvrsnim točkama za dječje sjedalice. Kao opcija nudi se i verzija sa šest sjedala koja stvara atmosferu poslovne klase. Svih šest sjedala omogućuju djelomično električno namještanje, uz opcijsko grijanje, dok se u drugom redu posebno ističu dva pojedinačna električna sjedala.

Prvi put su ugrađena automatska vrata sa senzorima za prepoznavanje prepreka koji sprečavaju sudare pri otvaranju. Vrata imaju električni mehanizam za servo zatvaranje, a njima se može upravljati iz vozila ili putem aplikacije myAudi. Serijska oprema uključuje i dosad najveći panoramski krov u jednom Audi modelu, površine veće od 1,5 kvadratnih metara, uz opcije promjene prozirnosti i prilagodljivog osvjetljenja.

Impresivne dimenzije

Audi Q9 jasno ističe svoj status dimenzijama: dugačak je 5,31 metar, širok 2,21 metar, visok 1,81 metar, dok mu međuosovinski razmak iznosi 3,14 metara. Dostupne su dvije vanjske linije – standardna advanced s okomitim letvicama u rešetki Singleframe te naglašeno sportska S line. Ponudu zaokružuju kotači od lakog metala promjera do 23".

Na području rasvjete model donosi zakrivljena digitalna OLED stražnja svjetla treće generacije s trodimenzionalnim staklenim panelima. Novi pokazivači smjera noću projiciraju stilizirani signal na tlo u korak s dinamičkim žmigavcima. Prednja Digitalna Matrix LED svjetla s mikro-LED modulom pružaju širi domet i visoki kontrast za bolju uočljivost u vožnji.

Pogonski sklopovi

Model na tržište dolazi s dvije izvedbe 3,0-litrenog V6 dizelskog motora. Snažnija verzija razvija 220 kW (299 KS) i 630 Nm okretnog momenta, dok osnovna izvedba pruža 180 kW (245 KS) i 500 Nm. Motor opremljen MHEV plus tehnologijom i električnim kompresorom osigurava izravan odziv gasa, pri čemu generator pogonskog sklopa pruža do 18 kW (24 KS) dodatne snage za brži start i ekonomičniju vožnju. Snaga se na podlogu prenosi putem 8-stupanjskog tiptronic mjenjača i stalnog quattro pogona na sve kotače.

Audi Q9 proizvodi se u tvornici u Bratislavi. Otvaranje prednarudžbi u Hrvatskoj očekuje se krajem srpnja, a prve isporuke zakazane su za studeni. Tijekom sljedećeg mjeseca će biti objavljene i službene cijene za domaće tržište, no već sada Audi otkriva da će početna cijena u Njemačkoj biti 108.400 eura za inačicu Q9 TDI 220 kW.

Tehničke specifikacije
Duljina 5.310 mm
Širina 2.210 mm
Visina 1.810 mm
Međuosovinski razmak (3.140 mm
Površina panoramskog krovnog prozora Više od 1,5 m²
Alu naplaci Do 23"
Vrsta motora 3.0 l V6 TDI s MHEV plus tehnologijom
Dodatni električni pogon (MHEV plus) Električni kompresor + generator pogonskog sklopa (+18 kW / +24 KS)
Snaga motora - standardna verzija 220 kW (299 KS)
Maksimalni okretni moment (220 kW) 630 Nm
Snaga motora (odabrana europska tržišta) 180 kW (245 KS)
Maksimalni okretni moment (180 kW) 500 Nm
Mjenjač 8-stupanjski tiptronic (automatski mjenjač)
Pogon quattro stalan pogon na sve kotače
Kombinirana potrošnja goriva (TDI 220 kW) 7,4 – 8,0 l/100 km
Kombinirana CO2 emisija (TDI 220 kW) 194 – 209 g/km
Konfiguracija sjedala (Standardno) 7 sjedala u 3 reda
Konfiguracija sjedala (Opcionalno) 6 sjedala s pojedinačnim električnim sjedalima u 2. redu
Pristup i vrata Automatska vrata s senzorima za detekciju prepreka i soft-close mehanizmom
Prednja svjetla Digitalna Matrix LED svjetla s mikro-LED modulom
Stražnja svjetla 3D zakrivljena digitalna OLED svjetla (3. generacija)
Sigurnosna rasvjeta Napredni pokazivači smjera s projekcijom na kolnik noću

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