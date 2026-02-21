Audi Sport predstavio RS 5: Prvi hibridni model s quattro pogonom

Audi Sport ulazi u eru elektrifikacije s novim RS 5 modelom koji kombinira V6 Biturbo motor i plug-in hibridnu tehnologiju uz revolucionarni sustav upravljanja okretnim momentom

Nakon što su prvi detalji procurili u javnost ranije ovoga tjedna, Audi Sport je u Ingolstadtu i službeno predstavio novi RS 5, prvi plug-in hibrid visokih performansi u povijesti te podružnice. Model objedinjuje V6 Biturbo motor i elektromotor, čime se postiže ukupna izlazna snaga od čak 639 KS. Uz opcijsku maksimalnu brzinu od 285 km/h, RS 5 nudi i praktičnu stranu s dosegom od preko 80 kilometara isključivo na električni pogon, što ga čini prilagodljivim za gradsku vožnju i sportske staze.

Inovativan pogon

Srce novog Audija RS 5 čini napredni 2,9-litreni TFSI V6 Biturbo motor koji razvija 375 kW (510 KS), što je značajan skok od 44 kW u odnosu na prethodnika. Ovaj benzinac koristi modificirani Millerov ciklus izgaranja i varijabilnu geometriju turbina za trenutačan odziv bez zadrške. Učinkovitost je podignuta na novu razinu optimiziranim sustavom usisa i hlađenja, čime je potrošnja goriva pod velikim opterećenjem smanjena za čak 20%.

Pogonskom sklopu pridružen je snažan elektromotor snage 130 kW (177 KS) integriran izravno u osmerostupanjski mjenjač. Zajedno isporučuju sistemsku snagu od 470 kW (639 KS) i čak 825 Nm okretnog momenta. Zahvaljujući električnoj potpori, RS 5 od 0 do 100 km/h ubrzava za 3,6 sekundi, dok baterija neto kapaciteta 22 kWh omogućuje do 87 kilometara gradske vožnje bez emisija.

Elektromotor ovdje nije zadužen samo za ubrzanje, već igra ključnu ulogu u novom Dynamic Torque Control sustavu, šaljući energiju jedinici za raspodjelu momenta na stražnjoj osovini. RS 5 ima i novi diferencijal koji putem elektromehaničke raspodjele prilagođava okretni moment između kotača svakih pet milisekundi. Takva preciznost, prema navodima proizvođača, osigurava dosad neviđenu agilnost i stabilnost, dok središnji samoblokirajući diferencijal brine o stalnom prijenosu snage na sve kotače.

Dizajn elektromotora s vanjskim rotorom omogućuje bolje hlađenje i veću učinkovitost u svim režimima vožnje. Sustav eliminira potrebu za klasičnim starterom, osiguravajući besprijekornu spontanost pri svakom pritisku na papučicu gasa.

Baterija smještena ispod prtljažnika koristi unaprijeđenu kemiju ćelija koja jamči visoke performanse čak i pri ekstremnim temperaturama. Putem trofaznog AC punjača od 11 kW, sustav se do punog kapaciteta napuni za samo 2,5 sata. Posebnost su sportski modusi vožnje koji održavaju napunjenost na 90% uz aktivno hlađenje na optimalnih 20°C, osiguravajući vozaču konstantan pristup maksimalnoj snazi u svakom trenutku.

Sportski dizajn

Vizualni identitet novog RS 5 ostaje vjeran sportskom nasljeđu, ali s naglašenom robusnošću. Karoserija je proširena za približno devet centimetara u odnosu na standardni model A5, što uz karakteristična proširenja kućišta kotača i trodimenzionalnu saćastu masku hladnjaka ostavlja snažan dojam na cesti. Prepoznatljiv potpis daju i zatamnjena matrix LED glavna svjetla s digitalnim uzorkom karirane zastave, dok stražnjim dijelom dominira aerodinamični difuzor s ovalnim završecima RS sportskog ispušnog sustava.

Unutrašnjost vozila prati vanjsku agresivnost uz uvođenje luksuznih detalja poput kontrastnih šavova u Serpentine zelenoj boji. Tehnološki fokus stavljen je na novi 14,5-inčni MMI dodirni zaslon koji vozačima omogućuje detaljnu analizu ruta, mjerenje vremena sektora na trkaćim stazama te praćenje kuta zanošenja putem RS torque rear sustava. Za kontrolu snage zadužen je RS sportski ovjes s dvokomornim amortizerima koji smanjuju naginjanje karoserije bez žrtvovanja udobnosti.

Dolazak na tržište

Kupci željni dodatne ekskluzivnosti mogu odabrati Audi Sport paket koji uključuje 21-inčne dijamantno brušene kotače, Bedford zelenu metalik boju te visokoučinkovite keramičke kočnice s brončanim čeljustima.

Novi Audi RS 5 proizvodit će se u pogonima u Neckarsulmu u Njemačkoj, a dolazit će u dvije karoserijske izvedbe – Avant (karavan) i Sedan. Početak prodaje na hrvatskom tržištu predviđen je za travanj ove godine, dok se prve isporuke kupcima očekuju tijekom ljetnih mjeseci. Početna cijena u Njemačkoj bit će 106.200 € za Sedan te 107.850 € za Avant varijantu.