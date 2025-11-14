Bentley Supersports: Zvijer od 666 KS koja prkosi eri elektrifikacije

Dok se autoindustrija okreće struji, Bentley se vraća korijenima. Novi Supersports je superautomobil ograničene serije s moćnim V8 benzinskim motorom, bez hibridne tehnologije, stvoren za čisti vozački užitak i namijenjen kolekcionarima

Autonet.hr petak, 14. studenog 2025. u 16:38

U eri u kojoj elektrifikacija postaje standard, britanski proizvođač luksuznih automobila Bentley odlučio je plivati protiv struje. Predstavili su novi, moćni superautomobil Supersports, model koji se odriče hibridnih sustava i baterija u korist sirove snage klasičnog benzinskog motora. Prema pisanju britanskog Daily Maila, radi se o povratku ekstremnijim automobilima koji slave nasljeđe motora s unutarnjim izgaranjem.

Srce zvijeri i čista snaga

Pokretan ojačanim 4.0-litrenim twin-turbo V8 benzinskim motorom koji razvija "đavolskih" 666 konjskih snaga, novi Bentley Supersports vraća britanskog proizvođača u budućnost s jasno naglašenim "nehibridnim, čistim pogonskim sklopom s unutarnjim izgaranjem". S maksimalnom brzinom od 309 km/h (192 mph), ovaj dvosjed do 100 km/h ubrzava za samo 3,7 sekundi. Snaga se prenosi putem dorađenog osmostupanjskog ZF automatskog mjenjača, dok su za kontakt s podlogom zaduženi sportski 22-inčni aluminijski naplatci.

Iz Bentleya poručuju kako je ovo "najagresivniji grand tourer" koji su ikada proizveli, a aerodinamički dodaci, uključujući fiksno stražnje krilo, stvaraju 300 kg više potisne sile (downforce) od modela Continental GT Speed, osiguravajući stabilnost pri visokim brzinama. Posebna pažnja posvećena je i zvuku – ispušni sustav od titana podešen je da proizvodi "dubok, snažan i potpuno autentičan" zvuk, bez ikakvih umjetnih pojačala u kabini.

Manja masa, više uzbuđenja

Jedna od ključnih karakteristika novog Supersportsa je njegova masa. Zamjenom aluminijskog krova onim od karbonskih vlakana i izbacivanjem teških hibridnih komponenti, ovo je prvi moderni Bentley grand tourer čija je masa ispod dvije tone. Time je postao i "najlakši Bentley u posljednjih 85 godina". Ujedno, ovo je prvi moderni Bentley koji dolazi s pogonom isključivo na stražnje kotače, što obećava istinski vozački doživljaj.

Luksuzna unutrašnjost opremljena je s dva nova, izraženo profilirana sportska sjedala postavljena niže u kabini, dok stražnji dio krase elementi od karbonskih vlakana.

Ekskluzivnost i nasljeđe

Novi Supersports bit će proizveden u strogo ograničenoj seriji od samo 500 numeriranih primjeraka. Svjetska premijera održana je u New Yorku, a knjige narudžbi otvaraju se u ožujku 2026. godine, dok se prve isporuke očekuju početkom 2027. Cijena ovog ekskluzivnog modela iznosi oko 400.000 eura (£344,000).

Zanimljivo je da je razvojni kodni naziv projekta bio "Project Mildred", u čast Mildred Mary Petre, rekorderke koja je 1929. godine sama vozila Bentley 4 ½ Litre punih 24 sata na stazi Montlhéry, postižući prosječnu brzinu od gotovo 145 km/h.

Ovaj model nije samo automobil, već i jasna poruka. Dok su se neki konkurenti, poput Jaguara, u potpunosti okrenuli električnim modelima, Bentley je odlučio usporiti tranziciju. Uprava je potvrdila da će nastaviti prodavati hibridne modele barem do 2035. godine, prilagođavajući se potražnji kupaca koji još uvijek cijene zvuk i osjećaj klasičnog motora.

Novi Supersports stoga predstavlja vrhunac jedne ere i slavlje inženjerstva koje je desetljećima definiralo pojam luksuznog sportskog automobila. Za 500 sretnika, bit će to prilika za posjedovanje dijela automobilske povijesti.



