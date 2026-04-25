BMW serije 7 značajno osvježen, na struju ide preko 720 kilometara

BMW grupa službeno je predstavila novu generaciju serije 7, svojeg tradicionalnog predstavnika u segmentu luksuznih limuzina. Ovaj model, koji je na tržištu prisutan od 1977. godine, u svojoj sedmoj generaciji donosi najznačajniji tehnološki iskorak do sada. Ključna novost je integracija tehnologija i dizajnerskih principa iz serije "Neue Klasse" u postojeći model, čime serija 7 postaje predvodnik tehnološkog vala koji će se postupno širiti na cijelu gamu bavarskog proizvođača.

Dizajnerski jezik nove serije 7 prati "monolitni pristup s naglašenom prisutnošću", kako to poetski opisuju iz BMW-a. Prednjim dijelom dominira rasvijetljena maska hladnjaka uz minimalistička "kristalna" svjetla. Bočne linije su pojednostavljene s naglaskom na čiste površine, dok stražnji kraj krase potpuno redizajnirani svjetlosni elementi. Uz standardne pakete, BMW Individual prvi put nudi lakiranje u dvije boje, naglašavajući personalizaciju i preciznost izrade, inače karakterističnu za još luksuznije marke.

Digitalna revolucija

Unutrašnjost vozila fokusirana je na ekskluzivni ambijent i digitalno iskustvo, naglašavaju iz kompanije. Premijerno se predstavlja BMW Panoramic iDrive s putničkim zaslonom, dok je za putnike na stražnjim sjedalima dostupan unaprijeđeni BMW Theatre Screen koji omogućuje kinematografsko iskustvo u 8K rezoluciji. Kabina je opremljena luksuznim materijalima poput kože, drva, kristalnog stakla i metala, uz Bowers & Wilkins zvučni sustav s podrškom za Dolby Atmos.

OS se oslanja na BMW operacijski sustav X i koristi umjetnu inteligenciju za personalizaciju usluga. Putem BMW Digital Key Plus opcije i redovitih nadogradnji softvera putem Interneta, vozilo će se moći softverski održavati aktualnim cijelog životnog vijeka. Uz napredne funkcije poput inteligentne glasovne kontrole i integracije tehnologije Amazon Alexa, serija 7 nudi novo digitalno iskustvo za vozače i putnike.

Velik doseg i napredna autonomija

BMW ostaje vjeran strategiji tehnološke otvorenosti, nudeći široku paletu pogonskih sustava. Ponuda uključuje dizelske i benzinske motore s 48V blagom hibridnom tehnologijom, plug-in hibride te potpuno električne varijante. Zahvaljujući šestoj generaciji tehnologije BMW eDrive i novim cilindričnim baterijskim ćelijama, električni modeli sada ostvaruju domet veći od 720 kilometara prema WLTP standardu, uz optimizirano planiranje ruta i inteligentna rješenja za punjenje. Baterije za model i7, kako se doznalo nedavno, proizvode se u Hrvatskoj u pogonima Rimac Technologyja.

Sigurnost i udobnost podignuti su na novu razinu upotrebom sustava BMW Symbiotic Drive. Motorway Assistant omogućuje vožnju bez ruku pri brzinama do 130 km/h u brojnim europskim zemljama, dok AI podržava autonomno parkiranje i manevriranje. Uz standardni zračni ovjes na obje osovine, opcionalno je dostupno i integralno aktivno upravljanje te stabilizacija naginjanja, čime se može postići balans između dinamike sportske vožnje i udobnosti limuzine s vozačem.

Nudi se i blindirana verzija

Posebno mjesto u ponudi zauzima BMW 7 Series Protection, vozilo visoke sigurnosti s certifikatom VR9. Zahvaljujući inovativnoj "BMW Protection Core" jezgri izrađenoj od čelika, specijalnih legura i neprobojnog stakla, putnici u tom automobilu zaštićeni su od napada vatrenim oružjem i eksplozivom. Unatoč dodatnom oklopu, podvozje i kočioni sustav prilagođeni su kako bi zadržali prepoznatljivu voznu dinamiku modela.

Proizvodnja nove serije 7 odvija se u tvornici BMW grupe u Dingolfingu, koja služi kao njihova primarna tvornica za nove luksuzne modele. Kompanija snažno naglašava održivost kroz cijeli životni ciklus vozila, koristeći sekundarne materijale i energiju iz obnovljivih izvora. Ambiciozan cilj smanjenja emisija CO 2 za 60 milijuna tona do 2035. godine integralni je dio strategije koja stoji iza razvoja ove luksuzne limuzine. Početak proizvodnje i prodaje na globalnim tržištima najavljeni su za srpanj.

Tehničke specifikacije Dimenzije (D/Š/V) 5395 / 1950 / 1550 mm Međuosovinski razmak 3215 mm Krug okretanja 13,1 m (12,3 m s Integral Active Steering) Ovjes (prednji) Double wishbone, zračni, adaptivni Ovjes (stražnji) Five-link, zračni, adaptivni Kočnice (prednje) Disk, ventilirane, 4-klipne Kočnice (stražnje) Disk, ventilirane Sigurnosni sustavi DSC, ABS, DTC, CBC, DBC, Hill Start Control itd. Sigurnosna oprema Zračni jastuci, pojasevi, senzori sudara Upravljanje Električni servo (EPS), varijabilni Kotači 20" aluminijski Gume 255/45 R20 (prednje), 285/40 R20 (stražnje)