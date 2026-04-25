BMW serije 7 značajno osvježen, na struju ide preko 720 kilometara
Nova BMW serija 7 donosi najopsežnije ažuriranje u povijesti modela, uvodi tehnologiju i dizajn serije "Neue Klasse", napredni digitalni sustav i velik električni domet zahvaljujući Rimčevim baterijama
BMW grupa službeno je predstavila novu generaciju serije 7, svojeg tradicionalnog predstavnika u segmentu luksuznih limuzina. Ovaj model, koji je na tržištu prisutan od 1977. godine, u svojoj sedmoj generaciji donosi najznačajniji tehnološki iskorak do sada. Ključna novost je integracija tehnologija i dizajnerskih principa iz serije "Neue Klasse" u postojeći model, čime serija 7 postaje predvodnik tehnološkog vala koji će se postupno širiti na cijelu gamu bavarskog proizvođača.
Dizajnerski jezik nove serije 7 prati "monolitni pristup s naglašenom prisutnošću", kako to poetski opisuju iz BMW-a. Prednjim dijelom dominira rasvijetljena maska hladnjaka uz minimalistička "kristalna" svjetla. Bočne linije su pojednostavljene s naglaskom na čiste površine, dok stražnji kraj krase potpuno redizajnirani svjetlosni elementi. Uz standardne pakete, BMW Individual prvi put nudi lakiranje u dvije boje, naglašavajući personalizaciju i preciznost izrade, inače karakterističnu za još luksuznije marke.
Digitalna revolucija
Unutrašnjost vozila fokusirana je na ekskluzivni ambijent i digitalno iskustvo, naglašavaju iz kompanije. Premijerno se predstavlja BMW Panoramic iDrive s putničkim zaslonom, dok je za putnike na stražnjim sjedalima dostupan unaprijeđeni BMW Theatre Screen koji omogućuje kinematografsko iskustvo u 8K rezoluciji. Kabina je opremljena luksuznim materijalima poput kože, drva, kristalnog stakla i metala, uz Bowers & Wilkins zvučni sustav s podrškom za Dolby Atmos.
OS se oslanja na BMW operacijski sustav X i koristi umjetnu inteligenciju za personalizaciju usluga. Putem BMW Digital Key Plus opcije i redovitih nadogradnji softvera putem Interneta, vozilo će se moći softverski održavati aktualnim cijelog životnog vijeka. Uz napredne funkcije poput inteligentne glasovne kontrole i integracije tehnologije Amazon Alexa, serija 7 nudi novo digitalno iskustvo za vozače i putnike.
Velik doseg i napredna autonomija
BMW ostaje vjeran strategiji tehnološke otvorenosti, nudeći široku paletu pogonskih sustava. Ponuda uključuje dizelske i benzinske motore s 48V blagom hibridnom tehnologijom, plug-in hibride te potpuno električne varijante. Zahvaljujući šestoj generaciji tehnologije BMW eDrive i novim cilindričnim baterijskim ćelijama, električni modeli sada ostvaruju domet veći od 720 kilometara prema WLTP standardu, uz optimizirano planiranje ruta i inteligentna rješenja za punjenje. Baterije za model i7, kako se doznalo nedavno, proizvode se u Hrvatskoj u pogonima Rimac Technologyja.
Sigurnost i udobnost podignuti su na novu razinu upotrebom sustava BMW Symbiotic Drive. Motorway Assistant omogućuje vožnju bez ruku pri brzinama do 130 km/h u brojnim europskim zemljama, dok AI podržava autonomno parkiranje i manevriranje. Uz standardni zračni ovjes na obje osovine, opcionalno je dostupno i integralno aktivno upravljanje te stabilizacija naginjanja, čime se može postići balans između dinamike sportske vožnje i udobnosti limuzine s vozačem.
Nudi se i blindirana verzija
Posebno mjesto u ponudi zauzima BMW 7 Series Protection, vozilo visoke sigurnosti s certifikatom VR9. Zahvaljujući inovativnoj "BMW Protection Core" jezgri izrađenoj od čelika, specijalnih legura i neprobojnog stakla, putnici u tom automobilu zaštićeni su od napada vatrenim oružjem i eksplozivom. Unatoč dodatnom oklopu, podvozje i kočioni sustav prilagođeni su kako bi zadržali prepoznatljivu voznu dinamiku modela.
Proizvodnja nove serije 7 odvija se u tvornici BMW grupe u Dingolfingu, koja služi kao njihova primarna tvornica za nove luksuzne modele. Kompanija snažno naglašava održivost kroz cijeli životni ciklus vozila, koristeći sekundarne materijale i energiju iz obnovljivih izvora. Ambiciozan cilj smanjenja emisija CO2 za 60 milijuna tona do 2035. godine integralni je dio strategije koja stoji iza razvoja ove luksuzne limuzine. Početak proizvodnje i prodaje na globalnim tržištima najavljeni su za srpanj.
|Dimenzije (D/Š/V)
|5395 / 1950 / 1550 mm
|Međuosovinski razmak
|3215 mm
|Krug okretanja
|13,1 m (12,3 m s Integral Active Steering)
|Ovjes (prednji)
|Double wishbone, zračni, adaptivni
|Ovjes (stražnji)
|Five-link, zračni, adaptivni
|Kočnice (prednje)
|Disk, ventilirane, 4-klipne
|Kočnice (stražnje)
|Disk, ventilirane
|Sigurnosni sustavi
|DSC, ABS, DTC, CBC, DBC, Hill Start Control itd.
|Sigurnosna oprema
|Zračni jastuci, pojasevi, senzori sudara
|Upravljanje
|Električni servo (EPS), varijabilni
|Kotači
|20" aluminijski
|Gume
|255/45 R20 (prednje), 285/40 R20 (stražnje)
|Model
|Pogon
|Snaga (kW/KS)
|Okretni moment (Nm)
|0–100 km/h (s)
|Max brzina (km/h)
|Baterija / spremnik
|Doseg / potrošnja
|i7 50 xDrive
|Električni AWD
|335 / 455
|660
|5,5
|210
|112,5 kWh
|591–728 km
|i7 60 xDrive
|Električni AWD
|400 / 544
|745
|4,8
|240
|112,5 kWh
|581–727 km
|i7 M70 xDrive
|Električni AWD
|500 / 680
|1015
|3,8
|250
|112,4 kWh
|566–686 km
|750e
|Plug-in hibrid (RWD)
|360 / 489
|700
|4,8
|250
|18,7 kWh + 60 L
|70–82 km (EV)
|M760e xDrive
|Plug-in hibrid AWD
|450 / 612
|800
|4,2
|250
|18,7 kWh
|69–80 km (EV)
|740 xDrive
|Benzin + mild hybrid AWD
|294 / 400
|580
|5,1
|250
|74 L
|9,3–8,3 l/100 km
|740d xDrive
|Dizel + mild hybrid AWD
|230 / 313
|670
|5,7
|250
|74 L
|7,2–6,5 l/100 km