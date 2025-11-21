BYD ATTO 2 Comfort stiže u Europu: Više dosega, brže punjenje i bogatija oprema za električni SUV

BYD pojačava ponudu električnih SUV-ova modelom ATTO 2 Comfort s većom baterijom, značajno duljim dosegom od 430 km i DC punjenjem skraćenim na samo 19 minuta za 30-80% kapaciteta

Autonet.hr petak, 21. studenog 2025. u 05:45

Kineski proizvođač BYD predstavio je ATTO 2 Comfort, novu perjanicu u ponudi svog popularnog potpuno električnog kompaktnog SUV-a, koja stiže na europsko tržite kako bi dodatno potaknula elektrifikaciju transporta. Otkako je globalno predstavljen u prvom kvartalu godine, ATTO 2 etablirao se kao popularan izbor među europskim kupcima, a nova inačica podiže kvalitetu na višu razinu, nudeći veću bateriju, dulji doseg, brže punjenje te još bogatiju ponudu opreme i tehnologije.

Dulji domet i performanse

Model ATTO 2 Comfort u potpunosti koristi potencijal BYD-ove e-Platforme 3.0. Ključna novost je ugradnja Blade baterije korisnog kapaciteta 64,8 kWh, što je gotovo 20 kWh više u odnosu na ostale električne izvedbe modela ATTO 2. Ova značajno veća baterija rezultirala je dosegom od 430 km u mješovitoj vožnji prema WLTP ciklusu, odnosno do 600 km u gradskoj vožnji, što je gotovo 120 km više u odnosu na standardne verzije.

Unatoč dodatnih 150 kg mase uzrokovanih većom baterijom, novi, snažniji motor osigurava jednake performanse. Snaga motora iznosi 150 kW uz okretni moment od 310 Nm. Najviša brzina ostaje 160 km/h, dok ubrzanje od 0 do 100 km/h iznosi 7,9 sekundi.

Brzina i sigurnost

Značajan skok ATTO 2 Comfort ostvaruje i u brzini punjenja. Snaga punjača istosmjernom (DC) strujom povećana je sa 65 kW na čak 155 kW. To omogućuje da se baterija, usprkos većem kapacitetu, napuni od 10 do 80 % za samo 25 minuta, a punjenje od 30 do 80 % traje samo 19 minuta, čime je ATTO 2 Comfort najbrži u punjenju u svojoj modelskoj liniji. Serijski je opremljen i trofaznim punjačem izmjeničnom (AC) strujom snage 11 kW, što omogućuje punjenje od 0 do 100 % za sedam sati.

Blade baterija integrirana je u šasiju vozila u sklopu Cell-to-Body (CTB) konstrukcije, čime se postiže iznimna krutost karoserije i efikasnije pakiranje elemenata. Za smještaj veće baterije, inačica Comfort koristi multi-link stražnji ovjes umjesto torzijske grede prisutne kod ostalih verzija. Blade baterija koristi litij-željezo-fosfat (LFP) katode, što je čini sigurnijom, izdržljivijom, otpornijom na ekstremne temperature te ne sadrži kobalt. Njezina sigurnost potvrđena je lakoćom prolaska rigoroznog testa probijanja čavlom.

Prostranost i tehnologija

ATTO 2 Comfort zadržava iste dimenzije kao i verzije Active i Boost: 4310 mm duljine, 1830 mm širine i 1675 mm visine, uz relativno dug međuosovinski razmak od 2620 mm, što osigurava prostranu unutrašnjost. Vizualno se neznatno razlikuje uklanjanjem bočnih otvora za zrak na prednjim vratima i drugačijim oznakama. Unutrašnjost nudi spoj kvalitetnih materijala i pametne tehnologije, s 8,8-inčnom digitalnom instrumentnom pločom i 12,8-inčnim dodirnim zaslonom multimedijskog sustava, koji podržava aplikacije kao što su Spotify i YouTube. Prednja sjedala su električno podesiva u šest smjerova i grijana, kao i upravljač.

Iza putničke kabine, prtljažnik je veći nego u drugim verzijama, s kapacitetom od 450 litara, proširivim na 1370 litara preklapanjem stražnje klupe. Oprema je dodatno obogaćena 17-inčnim naplatcima, snažnijim USB priključcima (dva naprijed, 60 W i 18 W, i dva straga, 18 W) i bežičnim punjačem od 15 W.

Standardna oprema uključuje i funkciju Vehicle-to-Load (V2L) snage do 3,3 kW, rijetku u klasi, za punjenje vanjskih uređaja. Sigurnost je poboljšana dodavanjem srednjeg zračnog jastuka sprijeda, nadopunjujući već bogatu paletu sustava za pomoć u vožnji, poput adaptivnog tempomata (ACC/ICC), nadzora mrtvog kuta (BSD) i automatskog kočenja u opasnosti (AEB).

ATTO 2 Comfort može se naručiti već sad, a cijene za pojedinačna tržišta bit će određene uskoro. Novi model dolazi s BYD-jevim uobičajenim bogatim jamstvom - šest godina jamstva proizvođača na vozilo i osam godina jamstva na pogonski sklop i bateriju.

Tehničke specifikacije
Stavka Active Boost Comfort
Dimenzije (d/š/v, mm) 4310/1830/1675
Masa (kg) 1570 1720
Međuosovinski razmak (mm) 2620
Veličina naplataka (inči) 17
Prednji ovjes MacPhersonova osovina
Stražnji ovjes Torzijska greda Multi-link
Vrsta pogona Prednji pogon
Snaga motora (kW) 130 150
Okretni moment (Nm) 290 310
Vrsta baterije BYD Blade baterija s
tehnologijom Cell-to-Body (CTB)
Nazivni kapacitet baterije (kWh) 45,1 64,8
Najveća brzina (km/h) 160
Ubrzanje 0 – 100 km/h (s) 7,9
Električni doseg u mješovitom ciklusu prema WLTP-u (km) 312 430
Električni doseg u gradu prema WLTP-u (km) 463 604
Obujam prtljažnika (L, sjedala podignuta, spuštena) 400/1340 450/1370
Snaga punjenja istosmjernom (DC) strujom 65 kW 155 kW
Snaga punjenja istosmjernom (AC) strujom 11 kW trofazno
Vrijeme punjenja istosmjernom (DC) strujom (30-80 %, min)
Vrijeme punjenja istosmjernom (DC) strujom (10-80 %, min)		 28
37		 19
25
Vrijeme punjenja izmjeničnom (AC) strujom
(11 kW, trofazno 0-100 %)		 5,5 h 7,2 h
Toplinska pumpa serijski
Funkcija V2L (3,3 kW) serijski


