BYD ATTO 2 DM-i, super hibridni kompaktni SUV s dosegom od 1.000 kilometara

Kineski proizvođač u Europu dovodi ATTO 2 DM-i, super hibrid koji spaja najnižu potrošnju u klasi s praktičnom unutrašnjošću i inovacijama te dosegom od 1.000 kilometara na struju i benzin

Kineski proizvođač BYD proširio je svoju ponudu modelom ATTO 2 DM-i, kompaktnim SUV-om koji u ovaj segment uvodi naprednu tehnologiju Super Hybrid DM (Dual Mode). Ova tehnologija, već dokazana u modelima SEAL U DM-i i SEAL 6 DM-i, kombinira iskustvo vožnje električnog automobila s golemim dosegom, redefinirajući standarde u klasi.

Ključne komponente sustava uključuju dva električna motora s integriranim kontrolerom, Blade bateriju te 1,5-litarski benzinski motor Xiaoyun s termičkom učinkovitošću od 43,04%, razvijen posebno za ovu funkciju. Super Hybrid DM funkcionira u dva načina rada – isključivo električnom (EV) ili hibridnom (HEV). U HEV načinu rada, vozilo većinu vremena koristi električni pogon, dok benzinski motor primarno služi za punjenje baterije i napajanje električnog motora, osiguravajući odzivnost sličnu čistom električnom vozilu.

Sustav inteligentno prelazi u paralelni hibridni način rada (benzinski motor i električni motor zajedno pokreću kotače) samo kada je potrebna veća snaga. Zahvaljujući inteligentnom nadzoru sustava ("i" iz naziva DM-i), postiže se ponderirana mješovita potrošnja goriva od samo 1,8 l/100km i ukupan doseg do 1000 km s punom baterijom i spremnikom goriva. Ubrzanje od 0 do 100 km/h iznosi 7,5 sekundi, a maksimalna brzina je 180 km/h.

Prednosti tehnologije Super Hybrid DM su u kombiniranju električnog i benzinskog pogona, pa je model usporediv s hibridima u pogledu učinkovitosti čak i kad je baterija gotovo ispražnjena, a bolji je od njih u pogledu snage, performansi i kombiniranog dosega.

Dimenzije i oprema

Dimenzijama od 4330 mm duljine, 1830 mm širine i 1675 mm visine, uz relativno dugačak međuosovinski razmak od 2620 mm, ATTO 2 DM-i nudi prostranu unutrašnjost. Dizajn karakteriziraju prepoznatljivi SUV elementi u kompaktnom formatu, poput integriranih full LED glavnih svjetala, dinamičnog prednjeg branika s vertikalnim zračnim zavjesama te stražnje svjetlosne trake koja se proteže čitavom širinom vozila i završava u obliku kineskog čvora.

Sitne dizajnerske izmjene u odnosu na potpuno električnu izvedbu ATTO 2 uključuju veći središnji usisnik i izmijenjene dekorativne elemente.

Model je dostupan u dvije izvedbe pogona: Active i Boost. Verzija Active ima Blade bateriju kapaciteta 7,8 kWh i snagu od 122 kW (166 KS), što osigurava 40 km dosega na električni pogon (WLTP) i ukupan doseg od 930 km. Snažnija verzija Boost ima bateriju kapaciteta 18,0 kWh i snagu od 156 kW (212 KS), s električnim dosegom od 90 km (WLTP) i ukupnim dosegom od 1000 km. Boost izvedba opremljena je i snažnijim AC punjačem snage 6,6 kW .

Unutrašnjost i sigurnost

Unutrašnjost vozila odlikuje se udobnošću i elegantnim dizajnom s kvalitetnim materijalima i pametno integriranom tehnologijom. Instrumentna ploča sastoji se od 8,8-inčne LCD ploče i 12,8-inčnog dodirnog zaslona multimedijskog sustava. Sustav pokreće BYD-jev najnoviji softver s generativnom umjetnom inteligencijom, omogućujući upravljanje funkcijama gestama i glasovnim naredbama.

Izmjene u interijeru u odnosu na električnu izvedbu uključuju premještanje ručice mjenjača na stup upravljača te novi dizajn prednjih sjedala. Prtljažnik nudi obujam od 425 litara, proširiv do 1335 litara preklapanjem stražnjih sjedala.

Obje verzije modela ATTO 2 DM-i dolaze s bogatom serijskom opremom. Verzija Active, između ostalog, uključuje 16 -inčne naplatke, adaptivni tempomat, stražnju kameru i pametni ključ. Boost verzija nadograđuje opremu sa 17-inčnim naplatcima, kamerom 360°, grijanim prednjim sjedalima i upravljačem, panoramskim krovom i bežičnim punjačem.

Tu je i čitav niz sustava za pomoć u vožnji, koji uključuju sustav za nadzor pozornosti vozača (DMS), adaptivni i inteligentni tempomat (ACC/ICC), inteligentni nadzor ograničenja brzine, pomoć pri zadržavanju vozila u traci, pomoć pri izlasku iz voznog traka (LDA), nadzor mrtvog kuta (BSD), upozorenje prilikom otvaranja vrata (DOW), prepoznavanje prometnih znakova (TSR), automatsko kočenje u opasnosti (AEB), sustav za nadzor prianjanja, nadzor brzine na nizbrdici, upozorenje na sudar sprijeda i straga (FCW, RCW) te upozorenje na nadolazeći bočni promet straga (RCTA) i automatsko kočenje u slučaju nadolazećeg bočnog prometa straga (RTCB).

Prodaja BYD-a ATTO 2 DM-i na europskim tržištima kreće početkom 2026. Cijene za pojedina tržišta bit će objavljene uskoro. Novi model dolazi sa šest godina tvorničkog jamstva i osam godina jamstva na pogonski sklop i bateriju.