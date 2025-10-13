Capricorn 01 Zagato spaja njemačko inženjerstvo i talijanski dizajn

Njemački Capricorn Group i talijanska dizajnerska kuća Zagato udružili su snage u stvaranju hiperautomobila s V8 motorom od 900 KS, ograničenog na samo 19 ekskluzivnih primjeraka

Njemačka tvrtka Capricorn Group, inače značajan igrač u tehnologiji lakih materijala za automoto industriju, predstavila je prvi hiperautomobil koji nosi ime njihove tvrtke. Nazvan Capricorn 01 Zagato, ovaj automobil s dizajnom koji potpisuje talijanska dizajnerska kuća Zagato, predstavlja spoj sirove snage i čiste, analogne vožnje – rijetkost u eri posvemašnje elektrifikacije i digitalizacije.

Ručno izrađen u Njemačkoj, automobil ima središnje smješten motor, pogon na stražnje kotače i ručni mjenjač, a njegov razvoj bio je usmjeren na tehnologiju smanjenja mase i vozačko iskustvo, umjesto na puku utrku za što većom snagom.

Srce automobila čini 5,2-litreni V8 motor s kompresorom koji razvija više od 900 konjskih snaga i 1.000 Nm okretnog momenta. Zahvaljujući karoseriji i šasiji od ugljičnih vlakana, po uzoru na LMP1 prototipove, Capricorn 01 Zagato teži manje od 1.200 kilograma. To mu osigurava optimalan omjer snage i mase, iznimnu agilnost te ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 3 sekunde.

Dizajn koji prkosi vremenu

"Iako ne izgleda kao ništa drugo na cesti danas, Capricorn 01 Zagato nije automobil iz znanstveno-fantastičnog filma ili igre; to je automobil koji s povjerenjem može zauzeti svoje mjesto u povijesti automobilizma," izjavio je Norihiko Harada, glavni dizajner Zagata. Dizajnerski tim imao je potpunu slobodu stvoriti avangardni automobil koji će izdržati test vremena i desetljeća, a ne samo godina.

Poseban vizualni dojam ostavljaju "gullwing" vrata, dok su bočni retrovizori postavljeni na prednje blatobrane kako bi se smanjila masa na vratima. Korištenje kamera umjesto ogledala nije razmatrano, da se ne bi narušio "bezvremenski karakter" automobila. Umjesto velikih spojlera, aerodinamički potisak generira se pasivno, kroz upravljanje unutarnjim protokom zraka i dizajn podnice, uključujući prednji i stražnji difuzor, uz diskretan stražnji spojler integriran u dizajn.

Analogno iskustvo

Maksimalan broj okretaja motora je čak 9.000 o/min, a najviša brzina automobila doseže 360 km/h. Gotovo cijela unutrašnjost kabine izrađena je od ugljičnih vlakana. Svi prekidači i unutarnji dijelovi strojno su obrađeni iz punog titanija i aluminija, dok su sjedala presvučena Connolly kožom, a ostatak kabine alkantarom, ovisno o željama kupca.

Proizvodnja će biti strogo ograničena na seriju od samo 19 primjeraka, kao posveta godini osnutka Zagata, 1919. Proizvodnja započinje u prvoj polovici 2026. godine, a cijela serija bit će ponuđena ekskluzivno kolekcionarima i ljubiteljima automobila dubokog džepa. Prvi ugovori s dugogodišnjim VIP kupcima i etabliranim europskim kolekcionarima automobila već su navodno potpisani. Capricorn 01 Zagato s europskom homologacijom bit će dostupan i kupcima u Europi, Japanu, Meksiku, Kanadi i na Bliskom istoku.