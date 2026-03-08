Cupra doradila Born uz domet i do 600 kilometara. Ima i Launch Control

Pripremljene su tri konfiguracije motora i baterije uz snagu od 140 kW/190 KS preko 170 kW/231 KS do 240 kW/326 KS u VZ izdanju, a bedarije su od 58 kWh ili 79 kWh

Autonet.hr nedjelja, 8. ožujka 2026. u 05:05

Cupra nastavlja s obnavljanjem svojih proizvoda. Sad je na red stigao model Born, brat blizanac VW-ovog modela ID.3. Redizajnirali su vanjski dizajn, poboljšali unutrašnjost te pripremili bolju tehnologiju.  Sad je tu veći doseg od 600 kilometara, snaga do 240 kW/326 KS te recimo LED matrix svjetla. Naravno, Born je dizajniran i razvijen u Barceloni, a proizvodit će se (od drugog tromjesečja) u pogonu u Zwickau u Njemačkoj.

Idemo redom. Born je dobio novo dizajniran prednji i stražnji branik, trokutasta LED matrix glavnim svjetla te osvijetljen stražnji logotip integriran u 3D stražnja svjetla. Poboljšana unutrašnjost uključuje redizajnirane obloge prednjih i stražnjih vrata te redizajnirano kolo upravljača s fizičkim tipkama. Nadopunjena je kružnim materijalima, uključujući letvice na instrumentnoj ploči izrađene od 75% recikliranih materijala, kao i Seaqual pređu od reciklirane plastike izvađene iz mora ili 73% recikliranog tekstila Dinamica u središnjem dijelu prednjih i stražnjih bočnih sjedala.

Nadalje, digitalna usredotočenost donosi infotainment sustav od 12,9’’ s novim OS powered by Android sustavom, uokviren osvijetljenom kliznom maskom i novim, većim 10,25’’ digitalnim cockpitom. Tu je i podrška head-up zaslona s proširenom stvarnošću. Poboljšani je i sound sustav. Tehnologija Contrabass društva Sennheiser omogućuje intenzivan bas.

Proširena je ponuda pogonskih sklopova i pojednostavljena komercijalna ponuda. Pripremljene su tri konfiguracije motora i baterije. Početna je 140 kW/58 kWh, na koju se nastavlja 170 kW/79 kWh dok VZ verzija dolazi s 240 kW/79 kWh. Mogućnost individualizacije čini 6 boja laka karoserije, uključujući novu boju Timanfaya siva, 5 kotača od lakog metala između 19 i 20’’, 4 ambijenta unutrašnjosti i 4 opcijska paketa.

Poboljšana tehnologija odnosno praktičnost uključuje osvijetljene ručke prednjih i stražnjih vrata, nove stražnje ventilacijske otvore, nova kuka za nosač za bicikla te mobilni ključ (Mobile Device Key). Tehnologija Vehicle‐to‐Load (V2L) omogućuje da model Born napaja vanjske uređaje. Born ima mogućnost vožnje jednom papučicom, kao i Launch Control za VZ i Endurance izvedbe. Pored toga, tu je i ESC Sport te šire 235 mm gume za kotače od 19’’ i 20’’ koji pooštravaju agilnost, uz potporu pet profila vožnje i do 15 razina namještanja adaptivne regulacije voznog postroja (DCC Sport).

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi