Cupra doradila Born uz domet i do 600 kilometara. Ima i Launch Control

Cupra nastavlja s obnavljanjem svojih proizvoda. Sad je na red stigao model Born, brat blizanac VW-ovog modela ID.3. Redizajnirali su vanjski dizajn, poboljšali unutrašnjost te pripremili bolju tehnologiju. Sad je tu veći doseg od 600 kilometara, snaga do 240 kW/326 KS te recimo LED matrix svjetla. Naravno, Born je dizajniran i razvijen u Barceloni, a proizvodit će se (od drugog tromjesečja) u pogonu u Zwickau u Njemačkoj.

Idemo redom. Born je dobio novo dizajniran prednji i stražnji branik, trokutasta LED matrix glavnim svjetla te osvijetljen stražnji logotip integriran u 3D stražnja svjetla. Poboljšana unutrašnjost uključuje redizajnirane obloge prednjih i stražnjih vrata te redizajnirano kolo upravljača s fizičkim tipkama. Nadopunjena je kružnim materijalima, uključujući letvice na instrumentnoj ploči izrađene od 75% recikliranih materijala, kao i Seaqual pređu od reciklirane plastike izvađene iz mora ili 73% recikliranog tekstila Dinamica u središnjem dijelu prednjih i stražnjih bočnih sjedala.

Nadalje, digitalna usredotočenost donosi infotainment sustav od 12,9’’ s novim OS powered by Android sustavom, uokviren osvijetljenom kliznom maskom i novim, većim 10,25’’ digitalnim cockpitom. Tu je i podrška head-up zaslona s proširenom stvarnošću. Poboljšani je i sound sustav. Tehnologija Contrabass društva Sennheiser omogućuje intenzivan bas.

Proširena je ponuda pogonskih sklopova i pojednostavljena komercijalna ponuda. Pripremljene su tri konfiguracije motora i baterije. Početna je 140 kW/58 kWh, na koju se nastavlja 170 kW/79 kWh dok VZ verzija dolazi s 240 kW/79 kWh. Mogućnost individualizacije čini 6 boja laka karoserije, uključujući novu boju Timanfaya siva, 5 kotača od lakog metala između 19 i 20’’, 4 ambijenta unutrašnjosti i 4 opcijska paketa.

Poboljšana tehnologija odnosno praktičnost uključuje osvijetljene ručke prednjih i stražnjih vrata, nove stražnje ventilacijske otvore, nova kuka za nosač za bicikla te mobilni ključ (Mobile Device Key). Tehnologija Vehicle‐to‐Load (V2L) omogućuje da model Born napaja vanjske uređaje. Born ima mogućnost vožnje jednom papučicom, kao i Launch Control za VZ i Endurance izvedbe. Pored toga, tu je i ESC Sport te šire 235 mm gume za kotače od 19’’ i 20’’ koji pooštravaju agilnost, uz potporu pet profila vožnje i do 15 razina namještanja adaptivne regulacije voznog postroja (DCC Sport).